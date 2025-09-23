ETV Bharat / state

नवरात्र में युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले सीधे जाएंगे जेल, महिलाओं की सुरक्षा करेंगी खुद शक्ति

इंदौर में नवरात्र पर युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले सीधे जाएंगे जेल ( Etv Bharat )

इंदौर : देशभर में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में देर रात विभिन्न कार्यक्रमों से महिलाएं व युवतियां लौटती हैं. उनकी सुरक्षा को लेकर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. इसके लिए इंदौर पुलिस द्वारा महिला पुलिसकर्मियों का एक शक्ति दल बनाया गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी और देर रात तक विभिन्न जगहों पर होने वाले गरबा व अन्य कार्यक्रमों में पहुंचेगी. यहां शक्ति टीम संदिग्ध युवकों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी.

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के मुताबिक, '' इंदौर में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मनाई जा रही है. बड़े-बड़े गरबा पांडालों में आयोजकों द्वारा अलग-अलग तरह के आयोजन किए जा रहे हैं लेकिन कई बार देखने में आता है कि गरबा पांडाल में कई संदिग्ध युवक घुस जाते हैं और वह महिला और युवतियों के साथ अश्लील हरकत या छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम देते हैं. ऐसे असामाजिक तत्वों की धरपकड़ को लेकर इंदौर पुलिस के द्वारा शक्ति दल का गठन किया गया है.''

जानकारी देते पुलिस कमिश्नर (Etv Bharat)

इंदौर में 13 शक्ति दल रहेंगे सक्रिय

पुलिस द्वारा इंदौर में 13 शक्ति दल बनाए गए हैं, जो पूरे इंदौर शहर में तैनात रहेंगे. इस दल में पांच पुलिसकर्मी रहेंगे जिनमें से तीन महिला पुलिसकर्मी रहेंगी, तो दो पुरुष पुलिसकर्मी भी साथ रहेंगे. इस दौरान किसी भी पांडाल में यदि किसी महिला और युवती के साथ किसी असामाजिक तत्व द्वारा छेड़छाड़ या अश्लीलता की जाती है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर थाने लाया जाएगा. फिलहाल इंदौर में नवरात्रि को देखते हुए पुलिस द्वारा इस तरह का अनूठा प्रयास महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया है और इसे अन्य त्यौहारों में भी लागू किया जा सकता है.