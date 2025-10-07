ETV Bharat / state

किसानों की उम्मीद पर बारिश ने फेरा पानी, शाजापुर में येलो मोजेक से सोयाबीन की फसल चौपट

खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली फसल सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हो रहा है. यहां बड़े पैमाने पर किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई थी लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है. सोयाबीन के पौधों में फूल लगने के दौरान बड़े क्षेत्र में येलो मोजेक बीमारी से फसल उत्पादन प्रभावित हुआ है. जैसे-तैसे किसानों ने दवाइयां का छिड़काव कर अपनी फसल को बचाया और अब फसल पककर तैयार हो गई है. जिले में फसल काटने और निकालने का दौर जारी है लेकिन बारिश ने एक बार फिर किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

शाजापुर: मध्य प्रदेश में बेमौसम हो रही बरसात से किसानों के हाल बेहाल हैं. बारिश से किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं और फसल में बीमारियां लगने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है. शाजापुर में किसान येलो मोजेक बीमारी से परेशान हैं. यह बीमारी सोयाबीन की फसल पर असर डाल रही है. रुक-रुक कर हो रही बारिश से फसल कटाई के दौरान भी फसल खेतों में ही खराब हो रही है.

शाजापुर के किसानों पर दोहरी मार (ETV bharat)

रुक-रुककर हो रही बारिश से फसल खराब

शाजापुर में पिछले 3 दिनों से जगह-जगह हो रही खंड बारिश के कारण किसानों को प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही है. अधिकांश किसानों की सोयाबीन की फसल कटकर खेतों में पड़ी है. ऐसे में रुक-रुक कर हो रही बारिश से कटी हुई सोयाबीन की फसल पर खतरा मंडरा रहा है. जिसके कारण किसानों को सोयाबीन का सही दाम नहीं मिलेगा और उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा. रविवार को शाजापुर, मोहन बड़ोदिया, मक्सी, पनवाड़ी और गुलाना क्षेत्र में जमकर बारिश हुई. जिसके कारण खेतों में कटी पड़ी सोयाबीन की फसल खराब होने की कगार पर पहुंच गई है.

'आधे से कम हुआ उत्पादन'

गिरवर गांव के किसान कैलाश मटोलिया ने बताया कि "सोयाबीन उत्पादन की बात की जाए तो अच्छी फसल रहने के दौरान प्रति बीघा 4 से 5 क्विंटल सोयाबीन उत्पादन होता है लेकिन येलो मोजेक के कारण जिले के कई क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन 1 से 2 क्विंटल के बीच रहा गया है. जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई है. फसल कटाई के दौरान जिले में हो रही खंड बारिश से किसानों की फसल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है, इससे उन्हें फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे."

किसानों की उम्मीद पर बारिश ने फेरा पानी (ETV bharat)

'मजदूर और संसाधन महंगे'

किसान कैलाश मटोलिया, सिद्धु सिंह राजपूत, राजीव आदि ने बताया कि "वे पिछली 2 पीढ़ियों से खेती किसानी का काम कर रहे हैं लेकिन इस बार सोयाबीन की पैदावार बहुत कम हुई है. इस बार लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है. साथ ही क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण मजदूरों की मांग बढ़ गई है. जो मजदूर एक हजार रुपए प्रति बीघा में सोयाबीन काटते थे, वे अब 2 हजार रुपए प्रति बीघा सोयाबीन की फसल काट रहे हैं. साथ ही थ्रेशर और हारवेस्टर मशीन संचालकों ने भी अपने दामों में इजाफा कर दिया है. ऐसे में सोयाबीन की फसल के दाम किसानों को कैसे मिलेंगे. ऐसे में किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए."