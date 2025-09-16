ETV Bharat / state

नशे में धुत कैंटर ड्राइवर ने बरपाया कहर, शाजापुर में 2 घंटे तक जाम रहा दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे

शाजापुर में दो घंटे तक दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे पर जाम ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 16, 2025 at 8:22 AM IST 2 Min Read