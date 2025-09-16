ETV Bharat / state

नशे में धुत कैंटर ड्राइवर ने बरपाया कहर, शाजापुर में 2 घंटे तक जाम रहा दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे

शाजापुर के पास नेशनल हाईवे पर कैंटर की टक्कर से 5 गायों और एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर. ग्रामीणों में रोष. जाम लगाया.

शाजापुर में दो घंटे तक दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे पर जाम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 8:22 AM IST

शाजापुर : शाजापुर और उज्जैन जिले के सीमावर्ती गांव सनकोटा में दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे 52 पर सोमवार रात साढ़े 8 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ. कैंटर की टक्कर से 5 गायों ने सड़क पर दम तोड़ दिया. साथ ही दो व्यक्ति भी कैंटर की चपेट में आ गया. एक शख्स की मौत हो गई. इससे गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया. दो घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही. दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं. पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर किसी प्रकार जाम खुलवाया.

5 गायों को रौंदने के बाद 2 लोगों को चपेट में लिया

मामले के अनुसार शाजापुर जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर उज्जैन जिले के तराना थाना क्षेत्र के ग्राम सनकोटा में ये हादसा हुआ. सोमवार रात करीब 8:30 बजे अनियंत्रित कंटेनर चालक ने नेशनल हाईवे नंबर 52 पर 5 गायों को रौंद दिया और आगे चलकर हाईवे के समीप खड़े दो लोगों को टक्कर मारकर भाग गया. 5 गायों के अलावा एक व्यक्ति की मौत होने व दूसरे व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने से ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया. ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया.

तराना एसडीओपी भविष्य भास्कर (ETV BHARAT)

नेशनल हाईवे पर 10 किमी लंबा जाम लगा

देखते ही देखते हाईवे पर दोनों और करीब 10 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. मामले की जानकारी लगते ही उज्जैन और शाजापुर जिले का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा. साथ ही उज्जैन जिले के तराना एसडीएम और एसडीओपी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद ग्रामीण माने और हाईवे पर लगा लंबा जाम खुल सका. रात करीब 12 बजे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही.

दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे पर आधी रात को लंबा जाम (ETV BHARAT)

पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार

नेशनल हाईवे 52 पर कहर बरपाने के बाद भाग रहे कंटेनर चालक को ग्राम नैनावद में पुलिस एवं ग्रामीणों ने पकड़ लिया. तराना एसडीओपी भविष्य भास्कर ने बताया "कंटेनर चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था. इसी दौरान उससे एक्सीडेंट हो गया. नैनावद में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले कंटेनर चालक को पकड़ लिया." वहीं, ग्रामीणों से चालक को बचाने के लिए पुलिस ने उसे अपने कब्जे में रखा और ग्रामीणों को पास नहीं आने दिया.

