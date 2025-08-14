शाजापुर : स्वतंत्रता दिवस को लेकर जहां शासन-प्रशासन के आला अधिकारी आयोजनों की तैयारी में जुटे रहते हैं, तो उन आयोजनों में फहराए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वजों की ड्राइक्लीनिंग और प्रेस का जिम्मा पिछले 50 वर्षों से शाजापुर का वर्मा परिवार उठा रहा है. बड़ी बात यह है कि पिछले 50 सालों से लॉन्ड्री का काम करने वाले वर्मा परिवार ने राष्ट्रीय ध्वज की इस सेवा के बदले एक भी रुपया भी नहीं लिया. अब अपने परिवार की इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे लॉन्ड्री मैन मुकेश वर्मा.
कैसे हुई थी शुरुआत?
शाजापुर का वर्मा परिवार पिछले 50 सालों से वॉशिंग ड्रायक्लीनिंग के साथ देश सेवा का दृढ़ संकल्प लिए आगे बढ़ रहा है. इसकी शुरुआत करीब 50 साल पहले परिवार के मुखिया स्व. हरिनारायण वर्मा ने की थी. उनके बाद उनके बेटे स्व. राजेंद्र वर्मा ने इस रिवाज को जिंदा रखा. आगर और शाजापुर जिले के सैकड़ों तिरंगे इन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर नि:शुल्क ड्राइक्लीन व प्रेस कर देश सेवा में अपना अहम योगदान दिया.
ध्वज संहिता का करते हैं पालन
दादाजी और पिता की इस देश सेवा को देखकर अब मुकेश वर्मा भी तिरंगे की नि:शुल्क ड्राइक्लीनिंग और प्रेस कर रहे हैं. खास बात यह है कि तिरंगे की ड्रायक्लीनिंग और प्रेस ध्वज संहिता को ध्यान में रखकर करते हैं. इसी के चलते 2016 में इन्हें जिला कलेक्टर द्वारा 15 अगस्त पर सम्मानित भी किया गया था.
देश सेवा के लिए पैसों की नहीं, जज्बे की जरूरत
50 सालों से अपने अंदाज में अनूठी देशभक्ति कर रहे वर्मा परिवार को देशप्रेमियों ने नया नाम दिया है. 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगे के प्रति इनका प्रेम और समर्पण देखकर अब लोग इन्हें तिरंगे वाला लॉन्ड्री मैन कहकर बुलाते हैं, जो अब इनके परिवार की पहचान बन गई है.
राष्ट्रीय पर्व पर बढ़ जाती है व्यस्तता
शहर के नई सड़क क्षेत्र में कपड़ों पर प्रेस कर अपने परिवार का गुजर-बसर करने वाले लॉन्ड्री मैन मुकेश वर्मा स्वंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के पहले कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इन दोनों ही राष्ट्रीय त्यौहारों पर मुकेश वर्मा और उनके परिवारजन जगह-जगह फहराए जाने वाले तिरंगों की नि:शुल्क प्रेस और धुलाई करते हैं. इस वर्ष भी 15 अगस्त पर शहरभर में ध्वजारोहण किए जाने वाले छोटे-बड़े आकार के करीब 50 तिरंगे मुकेश की लॉन्ड्री पर पहुंचे थे, जिन्हें ध्वज संहिता का पालन करते हुए मुकेश और उनके परिवार ने ससम्मान ड्राइक्लीन व प्रेस किया.
तीन पीढ़ियों से कर रहे तिरंगे की हिफाजत
मुकेश बड़े ही सेवाभाव से इन तिरंगों की धुलाई और प्रेस करते हैं. तिरंगों को ड्राइक्लीन व प्रेस कर वे इन्हें नया-नवेला रूप दे देते हैं. मुकेश कहते हैं कि अपने देश की सेवा के लिए मैं और मेरा परिवार इतना सहयोग तो दे ही सकते हैं.हमारा परिवार तीन पीढिय़ों से अपनी कला के माध्यम से देश सेवा कर रहा है, जो आगे भी इसी तरह जारी रहेगी. देश प्रेम के प्रति उनकी इस सराहनीय पहल ने इस परिवार को शहरभर में अलग पहचान दिला दी है.