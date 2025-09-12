ETV Bharat / state

ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, खेतों में जाकर सोयाबीन में पीला मोजेक का आतंक देखा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खेतों में सोयाबीन की बर्बाद फसल देखी ( CM MOHAN YADAV X ACCOUNT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 12, 2025 at 1:56 PM IST 3 Min Read