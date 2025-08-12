भोपाल: मध्य प्रदेश में बढ़ रहे चीतों के कुनबे के लिए अब जंगल के अंदर ही छोटे शिकार की कमी पूरी होने जा रही है. मध्य प्रदेश वन विभाग इसके लिए एक महीने का स्पेशल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है. इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर अभ्यारण्य में काले हिरणों को छोड़ा जाएगा. काले हिरण को पकड़ने के लिए वन विभाग रॉबिन्सन हेलिकॉप्टर की मदद लेगा. इस रॉबिन्सन हेलिकॉप्टर की मदद से काले हिरण और नील गाय को पकड़ा जाएगा. वन विभाग को रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर के लिए विमानन विभाग से अनुमति मिल गई है.

शाजापुर से पकड़े जाएंगे काले हिरण

इस स्पेशल ऑपरेशन के तहत वन विभाग प्रदेश के शाजापुर जिले से काले हिरण को पकड़ेगा. प्रदेश के शाजापुर, शुजालपुर और कालापीपल क्षेत्र में हजारों की संख्या में काले हिरण हैं. इसके चलते पूर्व में शुजालपुर से 8 किलोमीटर दूर आष्टा की ओर जेठड़ा की बल्डी पर 130 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ब्लैक बग कंजर्वेशन क्षेत्र तैयार कराने को लेकर भी पूर्व में प्रस्तावित किया जा चुका है, हालांकि क्षेत्रफल कम होने की वजह से बाद में यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.

कूनो नेशनल पार्क के चीतों के लिए हो रहा स्पेशल इंतजाम (Madhya Pradesh Forest Department)

शाजापुर जिले में बड़ी संख्या मे मौजूद काले हिरण से सबसे ज्यादा यहां के किसान परेशान हैं. हालांकि अब वन विभाग ने यहां मौजूद काले हिरण की शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी है. अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एल. कृष्णमूर्ति के मुताबिक यहां से पकड़े जाने वाले काले हिरण को कूनो और गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा.

रॉबिन्सर हेलिकॉप्टर ही क्यों बुलाना पड़ा?

इन काले हिरण को पकड़ने के लिए वन विभाग को रॉबिन्सन हेलिकॉप्टर की मदद लेनी पड़ रही है. इसके लिए वन विभाग ने टेंडर पर एक माह के लिए इस स्पेशल रॉबिन्सन हेलीकॉप्टर को किराए पर लिया है. यह हेलिकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़कर वन्य जीवों के संरक्षण, हवाई सर्वेक्षण आदि के कामों में उपयोग लाया जाता रहा है.

शाजापुर से पकड़े जाएंगे काले हिरण (Getty Image)

दक्षिण अफ्रीका में इसी हेलिकॉप्टर को कम ऊंचाई पर उड़ाया जाता है, जिससे वन्य जीव इससे बचकर दूसरे स्थान पर जा सकें. रॉबिन्सन हेलिकॉप्टर के मिलने के बाद अब अक्टूबर माह में दक्षिण अफ्रीका से 6 सदस्यीय टीम शाजापुर पहुंचेगी और काले हिरण को पकड़ने का काम करेगी.

कुनो और बांधवगढ़ में छोड़े जाएंगे ब्लैक बक

शाजापुर जिले से पकड़कर इन काले हिरण को कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा. इससे शाजापुर जिले में काले हिरण की संख्या कम होने से किसानों को राहत मिलेगी, साथ ही कुनो और गांधी सागर में चीतों के लिए शिकार का पर्याप्त इंतजाम हो सकेगा.

रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी सुदेश बाघमारे के मुताबिक "यदि जंगल के अंदर ही पर्याप्त और आसान शिकार मौजूद हो, तो चीता और बाघ को जंगल के बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ती. कई बार बाघ गांवों के नजदीक इसीलिए पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें कैटल का शिकार आसानी से मिल जाता है."

'हाथ से पकड़ने पर ब्लैक बक को आ सकता है हार्ट अटैक'

वन्य जीव विशेषज्ञ ए.के खरे बताते हैं कि "काला हिरण बेहद खूबसूरत जानवर होता है, लेकिन यह उतना ही संवेदनशील और कमजोर दिल का भी होता है. यदि इसे हाथ से पकड़ लो, तो कई बार तो हार्ट अटैक से इसकी मौत हो जाती है. इसलिए काले हिरण और दूसरे हिरण को पकड़ने के लिए कैप्चर बूमा की मदद ली जाती है. इसके लिए बड़ा बाड़ा बनाया जाता है, इसके चारों तरफ घास लगाई जाती है, ताकि यह नेचुरल दिखाई दे.

इसमें हाका लगाकर ब्लैक बक को इसके अंदर तक पहुंचाया जाता है. इसके बाद बाड़े से एक संकरा रास्ता ट्रक के गेट तक ले जाया जाता है. जैसे ही यह इसके अंदर जाता है, गेट बंद कर इन्हें दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है. ट्रक के अंदर भी चारों तरफ घास लगाई जाती है, ताकि वह प्राकृतिक दिखाई दे."

ग्रुप में घूमते हैं काले हिरण, कमांडर भी होता है

वन्य जीव विशेषज्ञ के मुताबिक काला हिरण हमेशा 40 से 50 के झुंड में घूमते हैं. इसमें से एक काला हिरण इस पूरे ग्रुप का कमांडर होता है. वह जहां-जहां जाता है, उसके साथ ही पूरा ग्रुप चलता है. संकट दिखाई देने पर काला हिरण हवा में उछलता है और इससे वह दूसरे साथियों को संकट की चेतावनी दे देता है.