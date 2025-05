ETV Bharat / state

मादा टाइगर को मारा गया या करंट लगने से हुई मौत? दो खेत मालिक हुए गिरफ्तार - SHAHPUR TIGER KILLERS

गर्भवती थी बाघिन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 6, 2025 at 10:03 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 10:08 PM IST 2 Min Read

बुरहानपुर : जिले के शाहपुर वन परिक्षेत्र में 3 दिन पहले एक गर्भवती बाघिन की मृत अवस्था में मिली थी, इस मामलें में डीएफओ विद्या भूषण सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दो लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है. उन्होंने ये भी बताया कि बाघिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है. करंट लगने से मौत की संभावना डीएफओ विद्या भूषण सिंह ने बताया कि जिस स्थान पर बाघिन की लाश मिली थी, उसके पास के खेत में वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए करंट के तार लगाए गए थे. करंट के तार लगाने का जुर्म दो खेत मालिकों ने कबूला है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाघिन की मौत भी करंट की वजह से होने की संभावना जताई जा रही है. अगर इसकी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई तो आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जाएगी.

मामले की जानकारी देते डीएफओ (Etv Bharat) गर्भवती थी बाघिन गौरतलब है कि करीब 3 दिन पहले शाहपुर वन परिक्षेत्र की चौंडी बीट में गर्भवती बाघिन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. बाघिन के पेट में 3 शावक थे, उनकी भी मौत हो गई थी. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मामलें में जांच जारी है. फिलहाल वन विभाग अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रहा है. डीएफओ विद्या भूषण सिंह के मुताबिक, '' बाघिन की उम्र ढाई साल और वजन 160 किग्रा था, बाघिन पहली बार ही गर्भवती हुई थी, हालांकि दोषियों ने बाघिन के किसी भी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन करंट लगने से मौत की संभावना जताई जा रही है.'' यह भी पढ़ें - बुरहानपुर में गर्भवती बाघिन का मिला शव, पेट में पल रहे थे 3 शावक

