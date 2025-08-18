शाहजहांपुर : खुटार थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव व आसपास क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में फंस गया है. पकड़ा गया तेंदुआ कई छोटे जानवरों को अपना निशाना बन चुका था. तेंदुए की दहशत के चलते लोग अपने खेतों में नहीं जा रहे थे. पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई है. इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

वन विभाग के पिंजरे में कैद तेंदुआ. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, खुटार थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के आसपास पिछले कई दिनों से तेंदुए का आतंक था. तेंदुए ने गांव में घुसकर दो बकरियों को अपना निवाला बना लिया था. इसके बाद से ग्रामीण दहशत में थे. ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की मांग की थी. इसके बाद वन विभाग ने गांव के बाहर एक पिंजरा लगाया था. जिसमें बकरी को बंद किया गया था. साथ ही वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में कांबिंग कर रही थी. सोमवार सुबह तेंदुआ वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में फंस गया. सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई और वन विभाग की टीम पिंजरे में बंद तेंदुए को अपने साथ ले गई. तेंदुए के पकड़े जाने के बाद से ग्रामीणों ने चैन की सांस ली है.





रेंजर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि बीते रविवार को पिंजरा लगाया गया था. जिसमें एक बकरी को बांधा गया था. इसके बाद इसमें तेंदुआ कैद हो गया है. तेंदुए को मैलानी रेंज में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है. उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद उसको जंगल में छोड़ा जाएगा.



