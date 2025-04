ETV Bharat / state

जामा मस्जिद के शाही इमाम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जताई आपत्ति, कारोबारियों ने दिल्ली बंद का किया ऐलान - PAHALGAM TERRORIST ATTACK

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कैंडल मार्च ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है. इस घटना के बाद एक संदेश जारी करते हुए शाही इमाम ने कहा है कि इस घटना ने जमीर को झकझोर दिया है. वह सभी से अपील करेंगे कि इस घटना की पुरजोर तरीके से निंदा करें. इस हमले में जिन्होंने अपनों को खो दिया है. शाही इमाम ने उनके परिजनों के लिए सहानुभूति जताई है. उधर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में एंटी टैरर एक्शन फोरम के सदस्य पाकिस्तान उच्चायोग पर प्रदर्शन करेंगे. तो वहीं, पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा की गई कायरतापूर्ण एवं नृशंस हरकत की जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी इस कायरतापूर्ण एवं अमानवीय हिंसा की कड़ी निंदा की है. शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी (ETV Bharat)

