भागलपुर : 79वें स्वतंत्रता दिवस के दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, भागलपुर के नवगछिया का लाल, जवान शहीद अंकित यादव तिरंगे में लिपटकर अपने गांव लौटा. जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में घुसपैठ को नाकाम करते हुए शहीद हुए इस वीर सपूत की विदाई गर्व और गम, दोनों का अद्भुत संगम बन गई. घुटने भर पानी में अंतिम यात्रा निकली और चार साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी.

बाढ़ के बीच घुटने भर पानी में पहुंचा शव : गांव में बाढ़ का पानी भरा होने के बावजूद शहीद अंकित यादव के पार्थिव शरीर को घुटने भर पानी में घुमाया गया. ईंट भट्ठे के पास सड़क किनारे अंतिम संस्कार हुआ. चार साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि देकर पूरे गांव की आंखें नम कर दीं.

शहीद अंकित का पार्थिव शरीर (ETV Bharat)

15 अगस्त को तिरंगे में लिपटकर घर लौटा बेटा : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब देश जश्न में डूबा था, तब भागलपुर का लाल तिरंगे में लिपटा घर लौटा. नवगछिया अनुमंडल भारत माता के जयकारों से गूंज उठा. बच्चे, बूढ़े और महिलाएं अंतिम दर्शन को उमड़ पड़े.

सरकार और नेताओं ने दी अंतिम सलामी : अंतिम संस्कार से पहले प्रभारी मंत्री संतोष सिंह ने बिहार सरकार की ओर से परिवार को 21 लाख रुपये का चेक सौंपा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया. पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

अंतिम विदाई को उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

सीमा पर वीरता की अमर गाथा : मंगलवार रात, जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान की BAT टीम की घुसपैठ को नाकाम करते हुए अंकित यादव शहीद हो गए. भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में घुसपैठियों को खदेड़ दिया. इस दौरान अंकित ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन को कामयाब नहीं होने दिया.

''जो अंकित ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया है, इसके लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की. हम लोग शहीद के पार्थिव शरीर के साथ आए हैं. सेना शहीद अंकित के परिवार के साथ खड़ी है.''- कर्नल जे एस राणा, एनसीसी ग्रुप भागलपुर

अंतिम सलामी देती बिहार रेजीमेंट (ETV Bharat)

पहली बार गांव से कोई जवान हुआ शहीद : गांव में सेना के कई जवान हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब किसी ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए. अंकित 2009 में बिहार रेजीमेंट में भर्ती हुए थे. उनके तीनों भाई भी सेना में रह चुके हैं.

"हमारी सराकर से मांग है कि ऐसी नीति बनावे कि फिर कभी किसी के मां के लाल की गोद सूनी न हो. फिर किसी महिला का सिंदूर न उजडे. दुश्मन देश को सख्त संदेश देना होगा."- विक्टर यादव, शहीद के परिजन

पार्थिव शरीर से लिपटकर रोते परिजन (ETV Bharat)

गम और गर्व में डूबा परिवार : अंकित अपने पीछे पत्नी, दो बेटे, माता-पिता और पूरे परिवार को छोड़ गए. गांववाले शहादत पर गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपूरणीय क्षति से आंसू भी थम नहीं रहे.

आखिरी इच्छा रह गई अधूरी : सिर्फ एक महीने पहले अंकित गांव आए थे. चार दिन पहले वार्ड सदस्य को फोन कर पत्नी का वोटर कार्ड बनाने की बात कही थी. भाई निरंजन से आखिरी बात में कहा था—"भैया, अब आराम से आएंगे, तब कुछ नया करेंगे." किसे पता था यह उनकी अंतिम विदाई होगी.

