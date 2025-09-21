ETV Bharat / state

इंसानों जैसी जीन वाली छोटी मछली, दवा की खोज से लेकर बीमारियों की रिसर्च तक वरदान

इंसानों जैसी जीन वाली जेब्रा मछली ( ETV Bharat GFX )

रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला शहडोल: प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं, जो इंसानों से मिलती-जुलती हैं. प्रकृति की इन्हीं अद्भुत चीजों का उपयोग करके साइंटिस्ट भी अब इंसानों में होने वाली बीमारियों को लेकर नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. एक ऐसी ही मछली है जो दिखने में छोटी जरूर है, लेकिन यह मछली इंसानों जैसी जीन वाली है. यह इस दौर में विज्ञान की नई उम्मीद भी बनी हुई है, क्योंकि इस मछली के माध्यम से कई रिसर्च भी हो रही हैं. शहडोल संभाग में भी यह मछली बहुतायत में मिलती है. इंसानों जैसी जीन वाली मछली की खासियत इंसानों जैसी जीन वाली इस छोटी मछली का नाम जेब्रा फिश है, इसका वैज्ञानिक नाम डेनियो रेरिओ (Danio rerio) है और ये जेब्रा फिश आज के समय में शोधकर्ताओं की पसंदीदा मछलियों में से एक बन चुकी है. वजह है इसकी अनोखी जीन जो इंसानों से बहुत हद तक मिलती जुलती है. पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के फिशरीज डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना राम बताती हैं कि "इस जेब्रा फिश की 70% जीन इंसानों से मैच करती है, जबकि इंसानी बीमारियों से जुड़ी 84% जीन भी इस मछली से मैच करती हैं. शहडोल की सोन नदी में मिलने वाली जेब्रा फिश के गुण (ETV Bharat GFX) जाहिर सी बात है कि किसी भी बीमारी के बारे में इंसानों पर रिसर्च करना सीधा संभव नहीं है, जिसके चलते इंसानों में होने वाले जेनेटिक डिजीज पर रिसर्च के लिए इन मछलियों का उपयोग मॉडल एनिमल के तौर पर अब किया जाने लगा है. यही वजह है कि अब ये इंसानों के लिए वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है." कई बीमारियों पर हो रही रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना राम आगे बताती हैं कि इंसानों की कई बीमारियां जैसे कैंसर, ह्रदय से संबंधित बीमारी इन सब के लिए जेब्रा फिश पर ही शोध हो रही है. इन मछलियों की साइज छोटी होती है और इनका छोटा होना वैज्ञानिकों के लिए वरदान है, क्योंकि इससे रिसर्च भी आसान हो जाती है. साथ ही साथ इस मछली की खास बात यह होती है की इसके जो बच्चे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. उनमें होने वाले मोरफ़ोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेज को भी ग्रोथ के दौरान आसानी से देखा जा सकता है. जेब्रा फिश का भ्रूण पारदर्शी होता है जिससे वैज्ञानिक उसके अंगों की विकास कोशिकाओं की गतिविधियों और बीमारियों की शुरूआत को आसानी से देख पाते हैं. इस मछली की यही क्वालिटी दवा खोजने, जेनेटिक रिसर्च और टॉक्सिकोलॉजी अध्ययनों को बहुत अहम बनाती है. इस मछली की खासियत है कि अब इंसानों में होने वाले कैंसर, हृदय रोग, शुगर, रीढ़ की बीमारी और पॉल्यूशन से जुड़े अध्ययनों में भी इस मछली को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यहां चल रही जेब्रा फिश पर बड़ी रिसर्च (ETV Bharat GFX) यहां चल रही बड़ी रिसर्च फिशरीज डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना राम बताती हैं कि गोरखपुर एम्स में मुंह के कैंसर को समझने के लिए जेब्रा फिश मॉडल पर स्टडी शुरू की जा चुकी है और इसके शुरुआत में ही कैंसर कोशिकाओं के व्यवहार को समझा जा सकेगा. महाराष्ट्र के पुणे में वैज्ञानिकों ने जेब्रा फिश में CCN2 नामक प्रोटीन को खोजा है, जो रीढ़ की डिस्क को पुनर्जीवित करने में मदद करता है. भविष्य में ये खोज इंसानों में डिस्क डिजनरेशन से राहत दिला सकती है. 70 प्रतिशत इंसानों जैसी जीन वाली छोटी फिश (ETV Bharat) इसके अलावा बेंगलुरु शहर की इबलूर झील के पानी पर अध्ययन हुआ है, जिससे पता चला की गंदगी और प्रदूषण जेब्रा फिश के स्वास्थ्य और अंगों पर बड़ा असर डाल रहा है. ये परिणाम मानव स्वास्थ्य से भी जोड़ा जा रहा है. वहीं, जेब्रा फिश का उपयोग भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक रसायनों और माइक्रो प्लास्टिक के प्रभाव को समझने में भी किया जा रहा है.