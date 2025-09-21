इंसानों जैसी जीन वाली छोटी मछली, दवा की खोज से लेकर बीमारियों की रिसर्च तक वरदान
शहडोल की सोन नदी में मिलने वाली जेब्रा फिश, कैंसर व हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों की शोध में मददगार. जानिए क्या है इसकी वजह.
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला
शहडोल: प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं, जो इंसानों से मिलती-जुलती हैं. प्रकृति की इन्हीं अद्भुत चीजों का उपयोग करके साइंटिस्ट भी अब इंसानों में होने वाली बीमारियों को लेकर नए-नए प्रयोग कर रहे हैं. एक ऐसी ही मछली है जो दिखने में छोटी जरूर है, लेकिन यह मछली इंसानों जैसी जीन वाली है. यह इस दौर में विज्ञान की नई उम्मीद भी बनी हुई है, क्योंकि इस मछली के माध्यम से कई रिसर्च भी हो रही हैं. शहडोल संभाग में भी यह मछली बहुतायत में मिलती है.
इंसानों जैसी जीन वाली मछली की खासियत
इंसानों जैसी जीन वाली इस छोटी मछली का नाम जेब्रा फिश है, इसका वैज्ञानिक नाम डेनियो रेरिओ (Danio rerio) है और ये जेब्रा फिश आज के समय में शोधकर्ताओं की पसंदीदा मछलियों में से एक बन चुकी है. वजह है इसकी अनोखी जीन जो इंसानों से बहुत हद तक मिलती जुलती है. पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के फिशरीज डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना राम बताती हैं कि "इस जेब्रा फिश की 70% जीन इंसानों से मैच करती है, जबकि इंसानी बीमारियों से जुड़ी 84% जीन भी इस मछली से मैच करती हैं.
जाहिर सी बात है कि किसी भी बीमारी के बारे में इंसानों पर रिसर्च करना सीधा संभव नहीं है, जिसके चलते इंसानों में होने वाले जेनेटिक डिजीज पर रिसर्च के लिए इन मछलियों का उपयोग मॉडल एनिमल के तौर पर अब किया जाने लगा है. यही वजह है कि अब ये इंसानों के लिए वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है."
कई बीमारियों पर हो रही रिसर्च
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना राम आगे बताती हैं कि इंसानों की कई बीमारियां जैसे कैंसर, ह्रदय से संबंधित बीमारी इन सब के लिए जेब्रा फिश पर ही शोध हो रही है. इन मछलियों की साइज छोटी होती है और इनका छोटा होना वैज्ञानिकों के लिए वरदान है, क्योंकि इससे रिसर्च भी आसान हो जाती है. साथ ही साथ इस मछली की खास बात यह होती है की इसके जो बच्चे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. उनमें होने वाले मोरफ़ोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंजेज को भी ग्रोथ के दौरान आसानी से देखा जा सकता है.
जेब्रा फिश का भ्रूण पारदर्शी होता है जिससे वैज्ञानिक उसके अंगों की विकास कोशिकाओं की गतिविधियों और बीमारियों की शुरूआत को आसानी से देख पाते हैं. इस मछली की यही क्वालिटी दवा खोजने, जेनेटिक रिसर्च और टॉक्सिकोलॉजी अध्ययनों को बहुत अहम बनाती है. इस मछली की खासियत है कि अब इंसानों में होने वाले कैंसर, हृदय रोग, शुगर, रीढ़ की बीमारी और पॉल्यूशन से जुड़े अध्ययनों में भी इस मछली को एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
यहां चल रही बड़ी रिसर्च
फिशरीज डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना राम बताती हैं कि गोरखपुर एम्स में मुंह के कैंसर को समझने के लिए जेब्रा फिश मॉडल पर स्टडी शुरू की जा चुकी है और इसके शुरुआत में ही कैंसर कोशिकाओं के व्यवहार को समझा जा सकेगा. महाराष्ट्र के पुणे में वैज्ञानिकों ने जेब्रा फिश में CCN2 नामक प्रोटीन को खोजा है, जो रीढ़ की डिस्क को पुनर्जीवित करने में मदद करता है. भविष्य में ये खोज इंसानों में डिस्क डिजनरेशन से राहत दिला सकती है.
इसके अलावा बेंगलुरु शहर की इबलूर झील के पानी पर अध्ययन हुआ है, जिससे पता चला की गंदगी और प्रदूषण जेब्रा फिश के स्वास्थ्य और अंगों पर बड़ा असर डाल रहा है. ये परिणाम मानव स्वास्थ्य से भी जोड़ा जा रहा है. वहीं, जेब्रा फिश का उपयोग भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक रसायनों और माइक्रो प्लास्टिक के प्रभाव को समझने में भी किया जा रहा है.
जेब्रा फिश का जीवन काल
फिशरीज डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉ. वंदना राम कहती हैं कि जेब्रा फिश का जीवनकाल नदी, नाला, धान के खेत में लगभग 2 से 3 वर्ष का होता है. अगर आप इसे एक्वेरियम में रखते हैं, प्रयोगशाला में रखते हैं और अच्छे से देख-रेख करते हैं, साथ में बेहतर पोषण अगर इसे मिलता है तो इसकी उम्र 3 से 5 वर्ष की है. वैसे अधिकतम इसका जीवनकाल 5.5 वर्ष देखा गया है.
ऑर्नामेंटल परपज से भी हो रहा इस्तेमाल
जेब्रा फिश को लेकर अब काफी डेवलपमेंट भी हो चुका है. एक तो यह आसानी से नदी तालाब में मिल जाती है, वहीं अब इसकी हाइब्रिड वैराइटी भी आ चुकी है. ऐसे में यह कई कलर में आने लगी है. इसीलिए जो लोग छोटी मछलियां एक्वेरियम में या फिर छोटी जगह पर रखना पसंद करते हैं वे जेब्रा फिश लेते हैं. कलरफुल जेब्रा फिश की अब आर्नामेंटल परपज से भी काफी डिमांड हो रही है.
इनका पालन आर्नामेंटल मछलियों के तौर पर भी हो रहा है. असम, चेन्नई, कोलकाता, त्रिपुरा जैसी जगहों पर एक्वेरियम के बिजनेस के लिए भी इनका पालन किया जाता है. देसी है इसलिए कठोर जलवायु में भी आसानी से इसे पाला जा सकता है. इसके अलावा जेब्रा फिश बड़ी मछलियों के फ़ूड के तौर पर भी इस्तेमाल की जा रही हैं.
शहडोल के सोन नदी में जेब्रा फ़िश
जेब्रा फिश को लेकर पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदना राम बताती हैं कि "इसे जेब्रा फिश इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट धारियां पाई जाती हैं, जैसा कि जेब्रा में होती है. जेब्रा फिश हिलस्ट्रीम एरिया में पाई जाती हैं. हमारे एरिया में सोन नदी जो की अमरकंटक से निकली हुई है और शहडोल से होकर गुजरती है, इसमें बहुतायत में ये मछली पाई जाती है.
इसके अलावा सोन की जो सहायक नदियां अपने शहडोल जिले में हैं जैसे जोहिला, मुड़ना इसमें भी ये जेब्रा फिश मिलती हैं. एक और बड़ी बात यह है कि सोन नदी में ये मछली बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है, आप भी इसे आराम से पकड़ सकते हैं."
जेब्रा फिश से मिलने वाले वैज्ञानिक लाभ
मछली पालन वैज्ञानिक डॉ. सत्येंद्र कुमार बताते हैं कि वैज्ञानिक शोध में जेब्रा फिश का उपयोग हमें इन बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए नए रास्ते तलाशने में सक्षम बनाता है:-
- हृदय रोग: जेब्रा फिश में हृदय की संरचना और कार्यप्रणाली मानव हृदय के समान होती है, जिससे हृदय रोग, जन्मजात हृदय दोष और दिल के दौरे के बाद हृदय की मरम्मत का अध्ययन करना आसान होता है.
- कैंसर: जेब्रा फिश में ट्यूमर का विकास और मेटास्टेसिस का अध्ययन किया जा सकता है. पारदर्शी भ्रूणों में कैंसर कोशिकाओं को ट्रैक करके वैज्ञानिक कैंसर के प्रसार को समझ सकते हैं और नई कीमोथेरेपी दवाओं का परीक्षण कर सकते हैं.
- तंत्रिका संबंधी रोग: अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के मॉडल जेब्रा फिश में बनाए गए हैं, जिससे इन रोगों के अंतर्निहित तंत्र को समझने और संभावित उपचारों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है.
- दवा परीक्षण: जेब्रा फिश के छोटे आकार और बड़ी संख्या में उपलब्धता के कारण, कम लागत पर हज़ारों संभावित दवाओं का तेजी से परीक्षण किया जा सकता है. यह दवा विकास की प्रक्रिया को काफी तेज करता है.
पॉवर फुल जैविक मॉडल
मछली पालन वैज्ञानिक डॉ. सत्येंद्र कुमार बताते हैं कि " जेब्रा फिश सिर्फ एक मछली नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली जैविक मॉडल है. ये हमें मानव रोगों की जटिलताओं को समझने, नई दवाओं का परीक्षण करने और बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने में अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करती है. इसका उपयोग भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल में एक क्रांति ला सकता है."
हैरान कर देगी ये क्वालिटी
जेब्रा फिश पर रिसर्च कर चुके रिटार्यड प्रोफेसर डॉ. विनय सिंह बताते हैं की "शहडोल एरिया की ये पहली फिश है जो साल में तीन बार ब्रीडिंग करती है, आमतौर पर मछलियों का साल में एक बार ही ब्रीडिंग सीजन होता है, कोई भी मछली हो जून से लेकर के अक्टूबर तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, लेकिन जेब्रा फिश साल में तीन बार ब्रीडिंग करती है.
साइज में यह बहुत छोटी होती है, इसको दूसरी बड़ी मछलियां भोजन के रूप में लेती हैं. इसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए इसलिए ये उन्हीं एरिया में रहती हैं, जहां से पानी हमेशा कंटीन्यूअस बहता है. जेब्रा फिश पर जिस तरह के रिसर्च चल रही है, अगर वो सफल होती है तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में ये बहुत बड़ा काम होगा. "