ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर ताबड़तोड़ हमला, दुर्गा विसर्जन में चाकू लेकर पहुंचा था युवक
मध्य प्रदेश के शहडोल में दुर्गा विसर्जन में चाकू लेकर पहुंचा युवक, रोकने पर आरोपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को मारा चाकू.
Published : October 3, 2025 at 6:51 PM IST
शहडोल: धनपुरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को दुर्गा विसर्जन के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां जुलूस में चाकू लेकर घूम रहे एक युवक को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर ही चाकू से हमला कर दिया. हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गए, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
पुलिसकर्मी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला
पूरा मामला धनपुरी थाना क्षेत्र के ज्वालामुखी मंदिर मार्ग का है. यहां गुरुवार शाम को दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था. इस दौरान जुलूस निकाला गया. जिसमें काफी तादाद में लोग शामिल हुए. ढोल, नगाड़े और डीजे के साथ नाचते गाते जयकारे लगाते लोग आगे बढ़ रहे थे. तभी पुलिस को अचानक सूचना मिली कि जुलूस में एक युवक चाकू लेकर आया है. पुलिसकर्मी फौरन हरकत में आ गए और युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया. घटना में पुलिस जवान घायल हो गया है.
क्या है पूरा मामला
पुलिस जवान जय प्रकाश श्रीराम ने बताया कि "वह धनपुरी क्षेत्र के ईदगाह पॉइंट पर ड्यूटी कर रहा था, वहां से दुर्गा प्रतिमा निकल रही थी, इस दौरान कुछ लोग उनके पास मुंह बंद करके पहुंचे और उन्होंने बताया कि एक युवक उनके पीछे है, वह चाकू रखा हुआ है. वह बहुत देर से उनका पीछा कर रहा है."
हमले में पुलिस आरक्षक घायल
उन्होंने आगे बताया कि "जब मैं उस युवक को चेक करने पहुंचा तो उसके पास चाकू मिला, चाकू देखकर मैंने युवक के बेल्ट को पकड़ लिया और अन्य स्टाफ को फोन लगा दिया, इस दौरान आरोपी ने मुझ पर चाकू से 3 बार हमला कर दिया. इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद अन्य पुलिस वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश की. जिसमें मेरे माथे पर चाकू लगा है और सिर पर चोट आई है.
हिस्ट्रीशीटर की तलाश में जुटी पुलिस
इस पूरे घटनाक्रम पर एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने कहा, "धनपुरी थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान आरक्षक की ड्यूटी लगी थी, ताकि व्यवस्था सही तरीके से बनी रहे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जयप्रकाश श्रीराम के पास एक कंप्लेंट मिली कि एक व्यक्ति के पास चाकू होने की संभावना है. इसके बाद उसने चेक करने के लिए आरोपी को रोका.
इस दौरान आरक्षक पर उसने हमला कर दिया, बचाव की कोशिश में आरक्षक के माथे पर चाकू से चोट आई है और सिर के ऊपर भी चोट लगी. आरोपी संतराम रजक के खिलाफ धारा 109 और शासकीय कार्य में बाधा का अपराध पंजीकृत किया गया है. आरोपी की तलाश की जा रही है."
आरोप है कि जिस आरोपी ने आरक्षक पर चाकू से हमला किया है उसका नाम संतबीर रजक है, वह हिस्ट्रीशीटर है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, घटना के बाद वो फरार हो गया है अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है.