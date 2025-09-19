ETV Bharat / state

सितंबर का महीना खत्म होने से पहले फटाफट लगा दें ये सब्जियां, पूरे ठंड के सीजन भरी रहेगी जेब

ठंड के सीजन के लिए अगर आप सब्जियों की फसल लगाना चाहते हैं, तो यही सही समय है. सीजन में मालामाल हो सकते हैं किसान.

WINTER VEGETABLES FARMING SHAHDOL
सितंबर का महीना खत्म होने से पहले फटाफट लगा दें सब्जियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:59 PM IST

शहडोल: सितंबर का महीना आधे से अधिक बीत चुका है और अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं. ऐसे में अगर आप पूरे ठंड के सीजन में सब्जियों के मामले में मौज करना चाहते हैं, तो सितंबर के बचे हुए दिनों में अपने घर की बाड़ी में खेतों में कई सब्जियों की फसलों को बिना देरी किए फटाफट लगा सकते हैं. यदि अभी फसल लगा देंगे तो पूरे ठंड के सीजन में आपको पछताना नहीं पड़ेगा.

'ठंड वाली सब्जियों की फसल अभी लगा लें'

करकटी गांव के रहने वाले किसान राम सजीवन कचेर बताते हैं कि "ठंड के सीजन के लिए अगर आप सब्जियों की फसल लगाना चाहते हैं, तो यही सही समय है. बिना देरी किए जल्दी से ठंडी वाली सभी सब्जियों की फसल लगा दें. जिस तरह से सितंबर के महीने में भी बारिश हो रही है उसे देखते हुए अभी भी समय है कि फटाफट ठंडी आने से पहले सब्जियों की फसल को लगा दिया जाए. जिससे कड़ाके की ठंड के समय हमारी बेलवर्गीय सब्जियां पूरी तरह से फल देने के लिए तैयार हो जाएं."

vegetable farming Shahdol
ठंड वाली सब्जियों की फसल अभी लगा लें (ETV Bharat)

सितंबर में हर हाल में लगा दें ये सब्जियां

किसान राम सजीवन कचेर बताते हैं कि "सितंबर में जितना भी समय बचा है उसमें किसान अगर ठंड के लिए सब्जियों की फसल लगाना चाहते हैं तो बेलवर्गीय सब्जियां तुरंत ही लगा दें. इनमें कद्दू, लौकी, गिलकी, खीरा, तरोई जैसी फसलों को तुरंत ही लगा दें. जिससे कड़ाके की ठंड आने से पहले ये फसल एक तरह से तैयार हो जाएं जिससे पूरी ठंडी ये फल देती रहेगीं.

इसके अलावा पौधे वाले सब्जियों की बात करें तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, चुकंदर, मूली, पालक पत्ता, मेथी भाजी, शिमला मिर्च, बैगन, गाजर जैसी फसल भी लगा सकते हैं. धनिया की फसल भी लगाने का ये बहुत ही शानदार समय है क्योंकि अभी मौसम अनुकूल है और अभी लगा देंगे तो पूरे ठंड के सीजन में ये फसलें आपको मुनाफा देती रहेंगी."

cold season vegetables farming
सितंबर में हर हाल में लगा दें ये सब्जियां (ETV Bharat)

मालामाल हो सकते हैं किसान

किसान राम सजीवन कचेर बताते हैं कि "किसानों के लिए फायदे की बात ये भी है कि अभी भी समय नहीं गया है. अगर किसान अभी आगे की फसल में धनिया, पालक, मेथी भाजी, मूली, चुकंदर इन फसलों को लगा करके मालामाल हो सकता है. अगर ये अभी लगाएंगे तो अगेती फसल तैयार होगी तो उनके दाम अच्छे मिलेंगे क्योंकि उस समय नई फसल नहीं आई हुई होगी.

अंकुरित करके बीज लगाएं

किसान राम सजीवन कचेर बताते हैं कि "जो भी किसान इस समय सब्जियों की फसल लगा रहा है, वो रिस्क ना लें और बीज को अंकुरित करके लगाएं. इसके लिए बीज को 12 से 14 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए और उसके बाद पानी से निकाल कर किसी कपड़े में लपेटकर रख देना चाहिए. 2 से 3 दिन में वो भी अंकुरित हो जाएगा. उसके बाद उसे जमीन में रोक देना चाहिए. जिससे बीज के तैयार होने की 100 प्रतिशत गारंटी रहेगी. इसके अलावा जब हम डायरेक्ट बीज को मिट्टी पर डालते हैं, बिना अंकुरित हुए तो उसमें कई तरह के रोग लगने और कीड़े लगने का भी डर रहता है. बीज के अंकुरित करके लगाने से ये डर भी खत्म हो जाता है.

