आतंक मचा रहे हाथियों पर रहेगी पैनी नजर, गांव से जंगल तक हर मूवमेंट का बनेगा डाटा बेस - SHAHDOL WILD ELEPHANTS PROBLEM

हाथियों को लेकर वन विभाग एक्टिव ( Etv Bharat )

Published : May 29, 2025 at 5:39 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 6:22 PM IST

शहडोल : संभाग में पिछले कुछ सालों से हाथी भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, कभी अपनी मस्ती के चलते ये सुर्खियों में बने रहते हैं तो कभी फसलों के नुकसान को लेकर. लेकर इन दिनों हाथियों के आतंक की ज्यादा खबरे सामने आ रही हैं, जिसमें कई लोग जान भी गंवा देते हैं. हाल ही में जिले के ब्यौहारी वनपरिक्षेत्र अंतर्गत तीन लोगों को हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया था. जंगली हाथियों से बचाव का रास्ता कैसे निकले, इसके लिए वन विभाग की टीम लगातार प्रयासरत है. वहीं अब गांव वालों से भी खास मदद ली जाएगी. हाथियों को लेकर वन विभाग एक्टिव



शहडोल के उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, '' हाथियों को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है, प्रचार प्रसार और बाकी निगरानी की चीजें हमारी सतत प्रक्रिया में हैं. इस क्षेत्र में हाथी नए हैं, जितना ज्यादा इंटरेक्शन लोगों के साथ उनका होगा, लोगों को भी हाथियों के प्रति और वाइल्ड लाइफ के प्रति चीजें समझने में आसानी रहेगी. इस उद्देश्य को लेकर हम लोग अब जगह-जगह पर हाथियों से प्रभावित वाले क्षेत्रों में हाथियों के बिहेवियर से संबंधित कार्यशालाएं कर रहे हैं. शहडोल में हाथियों की संख्या 50 से 60 के करीब (Etv Bharat) डीएफओ ने आगे कहा, कार्यशाला में हाथियों का स्वभाव, हाथी किस तरह का प्राणी है, क्या-क्या एक्टिविटीज करते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं. इसी के साथ-साथ जो ग्रामीण जंगल में जाते हैं, उनके अनुभव भी जान रहे हैं.

गांव के स्तर पर बन रहा डेटा बेस



डीएफओ तरुणा वर्मा आगे कहती हैं, '' हाथियों को लेकर हम गांव के स्तर पर भी डाटाबेस तैयार कर रहे हैं. जैसे जंगल में हाथी आया और जंगल के आसपास के जितने लोग रहते हैं उन सभी के संपर्क हमारे साथ होने चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, स्वास्थ्य विभाग हो, या कोई भी जनप्रतिनिधि पंचायत या सरपंच वगैरह हों. इसका हम एक विस्तृत डाटाबेस गांव स्तर पर तैयार कर रहे हैं. इससे तरह की घटना होने पर एकदम से उसमें अलर्ट जारी हो सके, जिससे रिस्पांस टाइम कम हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी हम हाथियों से बचाव में सहायता कर पाएंगे.'' जानकारी देतीं डीएफओ (Etv Bharat) 11 साल में 10 मौत



शहडोल जिले के ब्यौहारी गोदवाल रेंज में हाथियों ने तीन ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया था. इस तरह से शहडोल के उत्तर वन मंडल में 11 साल में अब तक 10 मौतें हाथियों की वजह से हुईं, जिसके बाद उनके हमले से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए अब और नए-नए प्रयोग किये जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा हो सके. हाथियों के लिए बनी टीम



शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल के ब्यौहारी में कभी भी हाथियों का मूवमेंट हो जाता है. अभी भी उत्तर वन मंडल के ब्यौहारी वनपरिक्षेत्र के बाणसागर बैकवॉटर एरिया में 19 हाथियों का एक दल पिछले कई दिनों से रह रहा है, अभी हाल ही में इन हाथियों के पानी में मस्ती का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, इसके अलावा भी बांधवगढ़ के रास्ते संजय गांधी टाइगर रिजर्व के लिए यह कॉरिडोर भी जुड़ता है. इसलिए भी इस क्षेत्र में अक्सर हाथियों का मूवमेंट होता रहता है. ऐसे में हाथियों के अचानक मूवमेंट होने पर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए तीन टीम भी बनाई गई है. प्रत्येक टीम में दो फॉरेस्ट गार्ड चौकीदार और अन्य कर्मचारी मिलाकर 15 लोग हैं, जो हाथियों के मूवमेंट होने पर ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए एक्टिव होंगे. हाथियों से ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए बन रही विशेष योजना (Etv Bharat) हाथियों का पसंदीदा इलाका शहडोल संभाग हाथियों का पसंदीदा जगह बनता जा रहा है. छत्तीसगढ़ से साल 2018 में संजय गांधी टाइगर रिजर्व होते हुए शहड़ोल के ब्यौहारी होते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 40 हाथियों का एक दल पहुंचा था, जो स्थाई तौर पर यहां रहने लगा. इससे पहले भी हाथी आते थे लेकिन आकर चले भी जाते थे. लेकिन जब 2018 में यह हाथी पहुंचे तो यहां पूरी तरह से रुक गए और फिर अब इन हाथियों की संख्या 55 से 60 तक हो चुकी है. शहडोल संभाग हाथियों का पसंदीदा जगह बनता जा रहा है. छत्तीसगढ़ से साल 2018 में संजय गांधी टाइगर रिजर्व होते हुए शहड़ोल के ब्यौहारी होते हुए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 40 हाथियों का एक दल पहुंचा था, जो स्थाई तौर पर यहां रहने लगा. इससे पहले भी हाथी आते थे लेकिन आकर चले भी जाते थे. लेकिन जब 2018 में यह हाथी पहुंचे तो यहां पूरी तरह से रुक गए और फिर अब इन हाथियों की संख्या 55 से 60 तक हो चुकी है. यह भी पढ़ें - उमरिया में हाथियों की दस्तक, खेतों में पहुंच मचाई ऊधम, फसलों का चीर फाड़

