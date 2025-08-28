ETV Bharat / state

शहडोल नगर में प्रवेश से पहले गणपति की परमिशन जरूरी, चारों दिशाओं से बप्पा की पैनी नजर - KALCHURI PERIOD GANESHA IDOL

शहडोल शहर की चारों दिशाओं में विराजित हैं कलचुरी कालीन गणेश प्रतिमा, राजा युवराज देव प्रथम ने 10वीं शताब्दी में कराई थी स्थापना.

KALCHURI PERIOD GANESHA IDOL
शहडोल की कलचुरि कालीन गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 11:21 AM IST

5 Min Read

शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध है. कभी विराट नगर नाम से पहचाने जाने वाला शहडोल अपनी आध्यात्मिक धरोहरों के लिए भी जाना जाता है. यहां स्थित कलचुरी कालीन गणेश प्रतिमाओं का अद्भुत रहस्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. नगर की चारों दिशाओं में स्थापित ये प्राचीन गणेश मूर्तियां न सिर्फ कला और इतिहास का बेजोड़ नमूना है, बल्कि आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई हैं. कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम ने विराट शिव मंदिर का निर्माण कराया था. गणेश चतुर्थी के समय इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है.

शहडोल नगर की चारों दिशाओं में विराजमान है प्रतिमा

रामलाल सोनी सुबह-सुबह स्नान करके कलचुरी कालीन गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे. पूजन-दर्शन के बाद बड़े ही प्रसन्न मन से मंदिर में ही दोस्तों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे. इस दौरान जब हमने कलचुरीकालीन गणेश जी के बारे में पूछा तो वो कहते हैं कि "हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं. हमारे नगर में प्रथम पूज्य गणेश जी कलचुरी काल के हैं और नगर की चारों दिशाओं में विराजमान हैं, जो हमारे नगर के लिए बहुत ही शुभ संकेत है. एक तरह से कह सकते हैं कि ये विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं और हमारे नगर की रक्षा करते हैं."

शहडोल नगर के चारों दिशाओं में विराजमान है प्रतिमा (ETV Bharat)

'नगर की सुरक्षा करते हैं भगवान गणेश'

रामलाल सोनी कहते हैं कि "किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा-विपदा हो या कोई महामारी हो. सोहागपुर का ये इलाका हर मामले में पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. क्योंकि हमारे नगर की सुरक्षा खुद गणेश भगवान करते हैं." आईटीआई कॉलेज के पास भी गणेश एक ऐसी प्रतिमा स्थापित है, जो कलचुरी कालीन है. वहां भी भक्तों की काफी भीड़ थी.

Shahdol four directions Ganesha
शहडोल नगर की चारों दिशाओं में विराजमान हैं गणेश की प्रतिमा (ETV Bharat)

सुबह से ही गणेश भगवान के दर्शन को लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी. राजेंद्र कुमार वर्मा बताते हैं कि "वो करीब 20 साल से इस मंदिर में आ रहे हैं. ये एक सिद्ध मंदिर है." रविवार और मंगलवार को यहां रामायण पाठ होता है. गणेश चतुर्थी के दिन शहडोल नगर के चारों दिशाओं में स्थापित कलचुरी कालीन गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी.

कहां-कहां हैं कलचुरी कालीन गणेश मंदिर

शहडोल में कलचुरी कालीन गणेश की मूर्ति जो बिल्कुल एक ही तरह की हैं. इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इसको स्थापित करने के पीछे एक बड़ा रहस्य हो. किसी एक ही कलाकार की बनाई हुई मूर्ति ये नजर आती हैं. नगर के विराट मंदिर के पास एक ऐसी मूर्ति है. इसके अलावा आईटीआई के कॉलेज के पास स्थित गणेश मंदिर में भी कलचुरी कालीन गणेश भगवान विराजमान हैं. जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी लंबोदर महाराज की एक ऐसी ही कलचुरी कालीन मूर्ति है. बुढ़ार चौक में भी ठीक ऐसी ही गणपति की प्रतिमा विराजित है.

Shahdol Kalchuri period Ganesha
शहडोल में विराजमान है कलचुरि कालीन गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

कलचुरी कालीन गणेश प्रतिमा का जानिए रहस्य

पुरातत्वविद रामनाथ परमार बताते हैं "यहां पर लगभग एक हजार साल पहले कलचुरी शासकों का साम्राज्य हुआ करता था. सोहागपुर पहले त्रिपुरी अभिलेख में सौभाग्यपुर नाम से जाना जाता था. लगभग 13वीं सदी के पहले यहां पर कलचुरी शासकों में 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजा युवराज देव प्रथम और कर्ण देव का शासन था. इनके शासनकाल में यहां पर चारों ओर के प्रवेश द्वारों पर गणेश जी प्रतिमा स्थापित कराई गई थी. किसी भी काम के लिए जो भी नगर में आए या नगर से बाहर जाए तो उसके काम पूरे हों और भगवान उसकी रक्षा करें.

Shahdol Virat Temple
कलचुरि शासक युवराज देव प्रथम ने कराई थी स्थापना (ETV Bharat)

इस उद्देश्य के साथ चारों दिशाओं में कलचुरी कालीन गणेश प्रतिमा स्थापित की गई हैं. इसकी विशेषता ये है कि एक ही कलाकार ने चारों प्रतिमाओं का निर्माण किया है. ये सिद्ध गणेश के रूप में जाने जाते हैं. कलचुरी शासनकाल में जब विराट मंदिर का निर्माण हुआ उस समय युवराज देव प्रथम का साम्राज्य काल था और उसी समय गौरी पुत्र गजानन को प्रतिस्थापित किया गया."

दक्षिणावर्ती और वामवर्ती गणेश प्रतिमाओं का महत्व

गणेश भगवान की इन कलचुरी कालीन मूर्तियों का एक बड़ा रहस्य भी है. पुरातत्वविद रामनाथ परमार बताते हैं कि "गणेश जी की दो प्रकार से मूर्तियां बनती हैं. एक दक्षिणावर्ती और एक वामवर्ती. इन मूर्तियों में जो दक्षिणावर्ती होती हैं वो साधनाओं के लिए साधक लोगों के बीच विशेष महत्व की होती हैं और गृहस्थ लोग अधिकांश: वामवर्ती प्रतिमाओं की पूजा अर्चना करते हैं. गणेश जी की दोनों ही तरह की प्रतिमाएं विशेष महत्व रखती हैं. यहां जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वो दक्षिणावर्ती हैं. यहां पर कभी प्राचीन योगिनी मठ था. जहां गणेश की प्रतिमाओं के सानिध्य में ही साधनाएं संपन्न होती थीं."

