शहडोल के विचारपुर में फुटबॉल एक खेल नहीं जुनून बना, भाई-बहन की जोड़ी निखार रही बच्चों को
शहडोल जिले का विचारपुर गांव फुटबॉल वर्ल्ड में अलग जगह बना रहा है. फुटबॉल का ऐसा जुनून शायद ही कहीं देखने को मिले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 4:12 PM IST
शहडोल : शहडोल जिले का विचारपुर गांव मिनी ब्राजील के नाम से अपनी पहचान बना चुका है. इस गांव के फुटबॉलर दुनिया में छाने को तैयार हैं. बहुत जल्द इस गांव के चयनित खिलाड़ी और कोच लक्ष्मी सहीस जर्मनी की उड़ान भरने वाली हैं. ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाने वाली संभावित लिस्ट में बतौर कोच लक्ष्मी सहीस का भी नाम है, जो इन दिनों बीजा मिशन पर हैं. गरीब घर में पैदा हुई लक्ष्मी सहीस का पूरा खानदान फुटबॉलर है. फुटबॉल खेलकर ही पूरे परिवार का गुजर-बसर होता है.
फुटबॉल में भाई-बहन की जोड़ी का कमाल
भारत जैसे देश में क्रिकेट का बोलबाला है. ऐसे में शहडोल जिले का विचारपुर गांव अलग इतिहास लिख रहा है. कोच लक्ष्मी सहीस विचारपुर गांव के खेलो इंडिया के स्मॉल फीडिंग सेंटर की कोच हैं. उनका पूरा खानदार फुटबॉल खेलता है. फुटबॉल की बदौलत ये परिवार अपनी तकदीर बदलने पर जुटा है. कोच लक्ष्मी सहीस के भाई सीताराम सहीस भी कोच हैं. दोनों इसी खेल से अपनी और अपने घर की जिंदगी को पटरी में लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.
फुटबॉल कोच सीतारम सहीस एकेडमी चलाते हैं
कोच लक्ष्मी सहीस के बड़े भाई सीताराम सहीस खुद भी फुटबॉल कोच हैं. वह फुटबॉल में गर्ल्स की अपनी एकेडमी चलाते हैं. वह बताते हैं "लक्ष्मी सहीस उनकी छोटी बहन है. उसे बचपन में मैदान में लेकर जाते थे, लक्ष्मी 9 नेशनल खेल चुकी है, जिसमें 3 ओपन नेशनल भी शामिल हैं. लक्ष्मी डिफेंडर की पोजिशऩ पर खेलती हैं. वह अभी भी फुटबॉल खेल रही हैं. वह खेलो इंडिया के स्मॉल फीडिंग सेंटर की कोच भी हैं."
लक्ष्मी का पूरा खानदान फुटबॉलर
कोच लक्ष्मी सहीस के भाई सीताराम सहीस बताते हैं "शुरुआत से ही घर में फुटबॉल का माहौल था. पापा, चाचा सभी फुटबॉल खेलते थे तो मैं भी बहुत छोटे से ही मैदान में जाने लगा. मुझे भी इस खेल में मजा आने लगा. वह अभी तक 5 नेशनल खेल चुके हैं, जिसमें एक ओपन नेशनल है." वह बताते हैं "परिवार में 4 बहन और एक भाई हैं. तीन बहनों की शादी हो चुकी है, सबसे छोटी बहन लक्ष्मी की शादी अभी नहीं हुई है."
परिवार चलाने की जिम्मेदारी भाई-बहन पर
सीताराम सहीस बताते हैं "बचपन में फुटबॉल खेलने जाता था तो अपनी दोनों छोटी बहनों को भी ले जाता था. सबसे छोटी बहन लक्ष्मी सहीस के साथ ही धनवंतरी भी फुटबॉल खिलाड़ी है. वह गोलकीपिंग करती थी और अपने समय की एमपी की टॉप गोलकीपर रही हैं. उसने भी 6 से 7 नेशनल खेले हैं." सीताराम सहीस बताते हैं "उनके पिता गुजर चुके हैं, और उनके घर की जिम्मेदारी उन पर और उनकी बहन पर है. दोनों ही मिलकर घर चलाते हैं."
लक्ष्मी की बहन का लड़का संभावित लिस्ट में
खेल एवं युवा कल्याण विभाग शहडोल के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय सोंधिया बताते हैं "लक्ष्मी सहीस वर्तमान में खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर की कोच है. इनके पिता जी फुटबॉल खेलते थे. चाचा जी फुटबॉल खेलते थे. धनवंतरी सहीस का लड़का मनीष घंसिया जर्मनी जाने वाले खिलाड़ियों की संभावित लिस्ट में है. लक्ष्मी का भाई भी कोच है. इनका पूरा परिवार फुटबॉल के लिए समर्पित है. इनके पिता दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे. कोच के रुप में लक्ष्मी सहीस को भी जर्मनी जाएंगी."