शहडोल में कोयला खदान के मुहाने पर आग का गोला बना ट्रक, वाहन चालकों ने दिखाई फुर्ती
शहडोल के खैरहा इलाके में कोयला खदान से माल भरने पहुंचे बड़े ट्रक ने पकड़ी आग, अफरातफरी के बीच आग फैलने से रोकी.
शहडोल : शहडोल जिले में कोयला खदान के पास बड़ा हादसा टल गया. कोयला लेने गए एक ट्रेलर में आग लग गई. देखते ही देखते पूर ट्रेलर जलकर खाक हो गया. पास में ही और ट्रक भी कोयला भरने के लिए खड़े थे लेकिन कुशल रही कि किसी और ट्रक ने आग नहीं पकड़ी. सबसे बड़ा खतरा कोयला खदान को था. अगर आग और भड़कती और खदान में प्रवेश करती तो बड़ा हादसा हो सकता था.
कोयला भरने के लिए बारी का इंतजार, तभी भड़की आग
ये घटना शहडोल जिले के खैरहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंडरग्राउंड कोयला खदान के गेट के पास की है. एक ट्रेलर कोयला भरने के लिए खैरहा माइंस में गेट के बाहर खड़ा था. इसका ड्राइवर कोयला भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था. टाइम लगते देख ड्राइवर गाड़ी से उतर गया. इस ट्रेलर के आगे कई ट्रक व ट्रेलर लाइन में खड़े थे. तभी अचानक ट्रेलर के इंजन से आग की लपटें उठी. ड्राइवर अचानक हुई आग की घटना से सकपका गया और वाहनों के ड्राइवर भी दहशत में आ गए.
आग बढ़ती देखकर घबराए वाहन चालक
देखते ही देखते पूरे ट्रेलर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया. ड्राइवर्स ने शुरू में तो आग बुझाने की कोशिश की लेकिन जब आग ने विकराल रूप ले लिया तो सभी वहां सुरक्षित दूरी बनाई. सबसे बड़ा डर ये था कि आग कहीं किसी और वाहन को चपेट मे न ले ले. इसके साथ ही यहीं से सटी कोयला खदान भी है. इसलिए खतरा बहुत बड़ा था. कुछ वाहन चालकों ने अपने ट्रक सुरक्षित दूरी पर खड़े किए.
आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं
सूचना मिलने पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड टीम को सूचित किया और मौके पर पहुंची. खैरहा थाना प्रभारी उमाशंकर चतुर्वेदी ने बताया "आग की सूचना मिलते ही धनपुरी, बुढार और आसपास के इलाकों से फायर ब्रिगेड की टीमों को मौके पर बुलाया गया. दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए." वहीं,आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है. इस प्रकार बड़ी घटना टलने से लोगों ने राहत की सांस ली. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आग कैसे लगी, इस बारे में मौके पर मौजूद वाहन चालकों के बयान लिए गए हैं.