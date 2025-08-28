ETV Bharat / state

शहडोल के आदिवासियों की ये भाजियां मिलती हैं बिल्कुल फ्री. सीजन में पूरी ताकत लगाकर करते हैं इन सब्जियों की खोज.

आदिवासियों की भाजी, स्वाद का राजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 4:36 PM IST

शहडोल (अखिलेश यादव) : बरसात का सीजन चल रहा है. बरसात के इस मौसम में जंगल में खेतों में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं. क्योंकि ये लोग अपने गुजारे के लिए सब्जियों की तलाश में रहते हैं. आदिवासी समाज के लोग आज भी प्रकृति के बहुत करीब हैं, और प्रकृति से मिलने वाली अनेक चीजों का सेवन वो करते हैं. उनका मानना है कि इससे उनका पैसा भी बचता है, सेहत भी बनी रहती है और स्वाद भी लाजवाब होता है.

आदिवासियों की भाजी, स्वाद का राजा
भाजी तो आपने खाई होगी, ज्यादा से ज्यादा लालभाजी, चौराई भाजी, पालक भाजी, मेथी भाजी, चना भाजी ये वो भाजियां हैं जो आमतौर पर सीजन में हर कोई खरीद कर या फिर घर में लगाकर खाता है. लेकिन आज हम जिन भाजियों की बात करने जा रहे हैं वो भाजी आपने कभी नहीं खाई होंगी. लेकिन आदिवासी समाज के लोग सदियों से इन भाजियों का सेवन करते आ रहे हैं. इन्हें ये प्रकृति का वरदान मानते हैं. सीजन में तलाश करके खाते हैं. इनका मानना है कि ये भाजियां किसी न किसी रूप में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं.

आदिवासियों की फेवरिट डिश मंहगाई को दे रही मात (ETV Bharat)

ये भाजी नहीं प्रकृति का उपहार है
जेट्ठू कोल सिलवारी भाजी तोड़ रहे थे, जब ईटीवी की टीम वहां पहुंची तो लगा वो किसी घास फूंस की सफाई कर रहे हैं. हमसे भी पूछने लगे कि खाए हैं कभी इस तरह की भाजी. एक बार खाकर देखिए मजा आ जाएगा. जेट्ठू कोल कहते हैं कि, '' सीजन के हिसाब से प्रकृति जंगल हमें सबकुछ देती रहती है, सब्जियों के लिए जहां लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं. दूसरी ओर जंगल हमें बिल्कुल फ्री में इस तरह की सब्जियां दे रहा है, जो सेहत के लिए भी बेहतर होता है. बिना रासायनिक दवा वाली बिल्कुल शुद्ध होती हैं सब्जियां.''

shahdol (ETV Bharat)

जेट्ठू आगे बताते हैं कि, ''बरसात में कई तरह की भाजियां होती हैं, अभी मैं खुद सिलवारी भाजी तोड़ रहा हूं. इसके अलावा भी कई भाजियां होती हैं जो ज्यादातर बरसात में होती हैं. एक दो दूसरे सीजन में होती हैं. हमारे समाज के लोग सीजन में इन भाजियों की तलाश करके तोड़ कर इन्हें खाते हैं. ये भाजियां सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं, इनमें से कई भाजियां तो ऐसी होती हैं जो दवा के रूप में भी उपयोग होती हैं. किसी की पत्ती तो किसी की जड़ी किसी न किसी मर्ज में काम आ ही जाती है.

शहडोल के आदिवासियों की भाजियां मिलती हैं बिल्कुल फ्री (shahdol)
स्वाद, सेहत और परंपरा का खजानाजंगल और खेतों के आस-पास उगने वाली पारंपरिक भाजियां न केवल स्वाद में लाजवाब होती हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हैं. जेट्ठू कोल, जो जड़ी-बूटियों और स्थानीय वनस्पतियों के अच्छे जानकार हैं, बताते हैं कि, ''प्रकृति हमें ऐसे कई तोहफे देती है जो महंगाई के समय बड़ी राहत साबित होते हैं. गूमी भाजी, गठवैय्या भाजी, चकौड़ा भाजी, पोई भाजी, लोनिया भाजी, पथरचटी भाजी, मुनगा पत्ती भाजी, डोकरी भाजी (लाल और सफेद दोनों प्रकार), फुहाड़िया भाजी, चेंच भाजी, बिरुहली फूल, कोइलार भाजी और सिलवारी भाजी जैसी कई किस्में जंगल और खेतों में अपने आप उग जाती हैं.''

''इनमें से कई भाजियों का स्वाद इतना अनोखा है कि जो एक बार चख ले, वह दोबारा मांगता है. उदाहरण के लिए, डोकरी भाजी का खट्टा स्वाद खासा लोकप्रिय है, वहीं लोनिया भाजी आयरन से भरपूर होने के कारण खून बढ़ाने में मददगार मानी जाती है.'' जेट्ठू कोल बताते हैं कि, ''इनमें से कई भाजियां और उनकी जड़ियां औषधीय महत्व भी रखती हैं और गंभीर बीमारियों में उपयोगी साबित होती हैं.''

सीजन में पूरी ताकत लगाकर करते हैं सब्जियों की खोज (ETV Bharat)

महंगाई में पैसा बचाए
बरसात के मौसम में जब सब्जियों के दाम आसमान छूते हैं, तब ये जंगल से मिलने वाली सब्जियां ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी राहत बन जाती हैं. गोविंद सिंह, जो जंगल के पास खेती करते हैं, कहते हैं कि, ''ये भाजियां न केवल खर्च बचाती हैं बल्कि स्वाद में भी बाज़ार की महंगी सब्जियों को मात देती हैं.''उनके मुताबिक, कोइलार भाजी का स्वाद जिसने भी एक बार चखा, वह भूल नहीं पाता.

ये पारंपरिक भाजियां केवल स्वाद और स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी हैं. पुरानी पीढ़ी इन्हें अच्छी तरह पहचानती और उपयोग करती रही है, लेकिन आज की पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में इन्हें भूलती जा रही है. जेट्ठू कोल का मानना है कि, गाजर घांस जैसी बाहरी घासें इस क्षेत्र में तेजी से फैल रही हैं और पारंपरिक औषधीय पौधों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं.

सहेजने की जरूरत
जरूरत इस बात की है कि इन भाजियों को पहचाना जाए, संरक्षित किया जाए और अगली पीढ़ी को इनके महत्व के बारे में बताया जाए. ये न सिर्फ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए महंगाई के दौर में बड़ी सहूलियत हैं बल्कि शरीर को प्राकृतिक पोषण भी देती हैं. इन मुफ्त और प्राकृतिक भाजियों को अपनाना मतलब केवल पैसा बचाना नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली और पुरानी परंपराओं को जीवित रखना भी है. जंगल और खेतों की यह देन आज भी उतनी ही मूल्यवान है, जितनी हमारे पूर्वजों के समय थी.

