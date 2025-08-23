ETV Bharat / state

आदिवासियों की सेहत का राज एयर पोटैटो, पेट की बीमारी के लिए रामबाण - SHAHDOL TRIBALS HEALTH KHANIMA

शहडोल जिले के आदिवासी इलाकों में ग्रामीण खेत के अलाावा घर के आंगन में भी सेहत का खजाना उगाते हैं.

आदिवासियों की सेहत का राज एयर पोटैटो (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 3:50 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 4:00 PM IST

शहडोल (अखिलेश शुक्ला) : आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल के ग्रामीण आज भी कंदमूल और विभिन्न प्रकार की भाजी अपने भोजन में शामिल करते हैं. ये कंदमूल और भाजी सेहत के लिए रामबाण साबित होते हैं. हालांकि बदलते दौर में शहरी जीवन में इन भोज्य पदार्थों के बारे में लोग कम ही जानते हैं. जंगल में ट्राइबल बेल्ट की बाड़ियों में आसानी से मिलने वाला एयर पोटैटो अब विलुप्ति की कगार पर है. हालांकि आदिवासी आज भी इसे अपने खेतों से लकर घरों तक में उगाते हैं. ग्रामीणों का कहना है "इसके खाने से पेट की अधिकांश बीमारियां ठीक हो जाती हैं."

क्या है एयर पोटैटो, किन नामों से जाना जाता है

एयर पोटैटो को अलग-अलग नामों से जाना जाता है. जितनी जगह उतने नाम. शहडोल संभाग में इसे खनीमा के नाम से जानते हैं. लोग आज भी इसकी सब्जी खाते हैं, गांव में कई घरों की बाड़ियों में ये मिल जाएगा. कृषि वैज्ञानिक डॉ. मृगेंन्द्र सिंह बताते हैं "इसे लोकल भाषा में खनीमा कहा जाता है, कई जगहों पर भू कांदा भी कहते हैं. कहीं-कहीं एयर पोटैटो के नाम से जाना जाता है. ये डायस्कोरिया जीनस का है. इसके कई रेस्पेशसीज होते हैं. "

खनीमा की पत्तियों से लेकर फल में भरा सेहत का खजाना (ETV BHARAT)

पत्तियों से लेकर फल में भरा सेहत का खजाना

डॉ. मृगेंन्द्र सिंह बताते हैं "इसके बेल में अलग-अलग तरह की पत्तियां होती हैं. इसके फल भी अलग-अलग तरह के होते हैं. इनमें औषधीय गुण भी अलग-अलग तरह के होते हैं. इसमें डायसकोरिया बलबलिस भी है. डायस्कोरिया पेंडाफायजा भी है. आदिवासियों के खानपान में सेहत का खजाना प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है. बस जरूरत है उसे सहेज कर रखने की. आदिवासी वर्ग जंगलों से जुड़े रहे हैं, प्रकृति के बीच रहे हैं. इसलिए इनके पास जंगल और प्रकृति को लेकर बहुत सारा ज्ञान भी है. आज भी आदिवासी वर्ग जंगलों से कई ऐसी चीजें लेकर आ जाते हैं, जो उनके सेहत के लिए वरदान तो हैं ही, साथ ही उनके आय का साधन भी हैं."

एयर पोटैटो के पौधे (ETV BHARAT)

खनीमा की मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं

जानकार बताते हैं "आदिवासियों के खानपान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जो अद्भुत हैं. सेहत के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं हैं. खनीमा उन्हीं में से एक है. ये जंगलों में यूं ही हो जाता है. इसके अलावा गांवों में कई घरों की बाड़ियों में ये मिल जाएगा, लेकिन अब धीरे-धीरे जानकारी के अभाव में ये भी कम होता जा रहा है. खनीमा का फल-फूल दोनों खाया जाता है. इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं. ये स्टेपल फूड के तौर पर काम आता था. इसके फल भी खाए जाते हैं, जोकि आलू की तरह लगता है. इसके जो कंद बनते हैं, वो भी खाए जाते हैं."

आदिवासी इलाकों में ग्रामीण लगाते हैं एयर पोटैटो (ETV BHARAT)
एयर पोटैटो पौधे की बेल (ETV BHARAT)

भोजन के लिए कैसे बनाया जाता है खनीमा

सेहत का राज एयर पोटैटो (ETV BHARAT)

खनीमा या एयरपोटैटो की सब्जी बहुत की मसालेदारऔर स्वादिष्ट बनती है. खनीमा की सब्जी बनाते समय सूरन, जिमी कांदा की तरह ही प्रक्रिया करनी पड़ती है, जो भी इसे खाता है. इसमें नींबू या इमली को घिसकरके उबालते हैं, तो इसमें जो थोड़ी बहुत खरास वाली स्थिति बनती है, वह खत्म हो जाती है. वैसे एयर पोटैटो को पूरे मसालेदार तरीके से बनाया जाए तो ये बहुत ही लजीज बनता है. वहीं, ग्रामीण जेट्ठू कोल कहते हैं "उन्होंने अपने बाड़े में खनीमा लगा रखा है. खनीमा सेहत के लिए बेहतर होता है. इसके खाने से पेट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं."

