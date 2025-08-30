शहडोल : शहडोल संभाग आदिवासी बाहुल्य है. ये संभाग छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है. यहां पर भी देसी मुर्गे-मुर्गियों के अलावा वनराज, नर्मदापुरम, कड़कनाथ का पालन किया जाता है. धीरे-धीरे मुर्गी पालकों की भी संख्या बढ़ रही है. वहीं, नई प्रजाति के मुर्गों की डिमांड बढ़ने लगी है. मुर्गी पालन करने वाले लोगों के लिए असील नस्ल के मुर्गे-मुर्गियां सोने का अंडे देने वाली साबित हो रही हैं, क्योंकि इस मुर्गे की उसके फाइटर स्वभाव से अलग पहचान है. इसके अंडे से लेकर मांस तक की गजब डिमांड है.

कहां का है असील नस्ल का मुर्गा

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं "असील नस्ल के मुर्गे-मुर्गियों का जन्म भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका शामिल हैं. असील शब्द अरबी भाषा का है, जिसका मतलब होता है शुद्ध नस्ल, असील नस्ल को लड़ाकू मुर्गा भी कहा जाता है. हमारे देश में असील नस्ल का मुर्गा भारत के प्रसिद्ध लड़ाकू मुर्गों में से एक है. असील नस्ल को राष्ट्रीय पशु अनुवांशकीय संस्थान ब्यूरो करनाल ने देसी नस्ल के मुर्गे के रूप में पंजीकृत किया है, ये नस्ल छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती है. अब मध्यप्रदेश में भी कुछ जगहों पर इस नस्ल के मुर्गे-मुर्गियों पालन का प्रचलन बढ़ा."

फाइटर स्वभाव के मुर्गे की डिमांड ज्यादा (ETV BHARAT)

असील नस्ल के मुर्गे की दो प्रजातियां

असील नस्ल के मुर्गे-मुर्गियों की भी इस आधुनिकता में अब दो प्रजाति विकसित हो चुकी है. एक फाइटर प्रजाति होती है, जो इसकी स्वाभाविक प्रजाति है. दूसरा कमर्शियल प्रजाति है. फाइटर स्वभाव वाले मुर्गे-मुर्गियों के चूजे आंध्र में मिलते हैं. कमर्शियल चूजा चाहिए मध्यप्रदेश में ही मिलने लगा है. छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव के पास डोंगरिया में फार्म में इसके चूजे मिलते हैं.

असील नस्ल के मुर्गे-मुर्गी का निर्यात

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं "हमारे देश में असील नस्ल के मुर्गे-मुर्गियों का कई दूसरे देश में निर्यात भी किया जाता है. इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं. असील नस्ल के मुर्गे-मुर्गियां ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशों में भी ये पाये जाते हैं."

असील नस्ल के मुर्गे फाइटिंग के लिए मशहूर

असील नस्ल का ये मुर्गा फाइटिंग के लिए भी मशहूर हैं. छत्तसीगढ़ की कई जगहों पर जहां ट्राइबल बेल्ट है, वहां पर इसे लड़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. कई जगह पर तो इसे सिर्फ इसीलिए पाला जाता है और इनकी फाइटिंग कराई जाती है. इनकी फाइटिंग कुछ ऐसी होती है कि इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. इनकी लड़ाई भी बहुत खतरनाक होती है.

असील नस्ल के मुर्गे फाइटिंग के लिए मशहूर (ETV BHARAT)

असील नस्ल के मुर्गी के अंडे की डिमांड ज्यादा

असील नस्ल के मुर्गियों की अंडे की डिमांड काफी ज्यादा होती है. ये एक साल में लगभग 40 से 70 अंडे तक देती है. हालांकि अंडे देने के मामले में भले ही ये देसी मुर्गे से कम है, लेकिन इनके अंडों की डिमांड देसी मुर्गे मुर्गियों से भी ज्यादा होती है. इसका अंडा हल्के क्रीम से भूरे रंग का होता है, जिसका वजन ही 40 से 45 ग्राम होता है. बाजार में इसका अंडा भी सबसे महंगा बिकता है. ये मुर्गा एक से डेढ़ साल में 3 से 4 किलो तक वजन का हो जाता है. इसका एक किलो मांस 500 रुपए के करीब बिकता है., इस तरह से असील नस्ल का एक मुर्गा दो से ढाई हजार रुपए में बिकता है.

असील नस्ल के मुर्गे का कैसे करें पालन

असील नस्ल के मुर्गे मुर्गियों का पालन बिल्कुल देसी मुर्गे मुर्गियों की तरह ही किया जाता है. इनके पालन पोषण में कम खर्च लगता है, क्योंकि ये बाहर से ही अपने खाने की पूर्ति कर लेते हैं.