शहडोल: काला चिकन के नाम से मशहूर कड़कनाथ मुर्गे की देश भर में भारी डिमांड है. शहडोल के आदिवासी इलाके में कड़कनाथ को काला सोना भी कहते हैं. इसका मांस इतना महंगा होता है कि आम आदमी को अफोर्ड करना मुश्किल होता है. आज के दौर में कड़कनाथ की देश ही नहीं विदेश में भी लगातार मांग बढ़ती जा रही है. एक दौर था जब सिर्फ आदिवासी लोग इसे अपने घर में पालते थे और अपने खाने-पीने में इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है. बाजार में इसकी जबरदस्त मांग है. कई किसान कड़कनाथ मुर्गे का पालन कर लखपति बन रहे हैं.

काले कड़कनाथ का कमाल

काले रंग का ये मुर्गा कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है. यह पूरी तरह से काला होता है. इसमें पोषक तत्वों की इतनी भरमार होती है कि बाजार में इसकी अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है. शहडोल के मैर टोला मीठी गांव के रहने वाले शिवचरण सिंह कड़कनाथ मुर्गे का पालन कर अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि "कुछ साल पहले से शौकिया तौर पर कड़कनाथ मुर्गे का पालन शुरू किया था."

काले रंग का ये मुर्गा आदिवासियों का है खजाना (Getty Image)

बाजार में अच्छी खासी डिमांड

शिवचरण ने सबसे पहले अपने गांव के लोगों को कड़कनाथ मुर्गे का सेल किया था, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ. जैसे-जैसे लोगों को कड़कनाथ मुर्गे की खासियतों के बारे में पता चलता गया, वैसे-वैसे मांग भी बढ़ने लगी. आज बाजार में इसकी अच्छी खासी डिमांड है. लोग 1000 से 2000 रुपए तक देकर प्रति किलो के खिसाब से कड़कनाथ मुर्गे को खरीद रहे हैं. शिवचरण ने बताया कि "वे अब बड़ी संख्या में कड़कनाथ मुर्गों का पालन कर रहे हैं. उन्होंने बाजार भी तैयार कर लिया है. लोग उनके गांव आकर कड़कनाथ मुर्गे खरीद भी रहे हैं. वे कड़कनाथ के साथ कुछ और नस्ल के मुर्गे मुर्गियों का भी पालन करते हैं."

कड़कनाथ मुर्गे के मांस बाजार में जबरदस्त मांग (ETV Bharat)

कहां से आया कड़कनाथ

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति ने बताया कि "कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार जिले में मिलता है जिसका आदिवासी प्राचीन काल से पालन करते आ रहे थे, लेकिन इस नस्ल के मुर्गे को असली पहचान तब मिली, जब भारत सरकार ने झाबुआ को कड़कनाथ का जीआई टैग दिया."

कड़कनाथ की पहचान

कड़कनाथ मुर्गे की पहचान इसके रंग और बनावट से की जा सकती है. कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि "कड़कनाथ के पंख, चोंच, कलगी, पैर, जीभ, पंजा, हड्डी, खून, मांस सब कुछ काले रंग का होता है. क्योंकि इसमें मेलेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. एक तरह से कहें तो कड़कनाथ पूरी तरह से काले रंग का होता है. इसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होती है."

कुपोषण को खत्म कर सकता है कड़कनाथ

डॉ. बीके प्रजापति का कहना है कि "कड़कनाथ मुर्गे में इतना न्यूट्रिशन होता है, जो कुपोषण को भी खत्म करने की ताकत रखता है. सामान्य मुर्गों में 18 से 20% तक ही प्रोटीन होती है, लेकिन कड़कनाथ का जो मांस होता है उसमें 25% तक प्रोटीन की मात्रा होती है. इसमें वसा कोलेस्ट्रॉल भी बहुत कम होता है और आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होता है. कुपोषण को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर हो सकता है."

अंडा से लेकर मुर्गा सब कुछ कीमती

कड़कनाथ मुर्गी के अंडों की काफी डिमांड रहती है. मार्केट में एक अंडा 20 से 30 रुपए तक बिकता है. जबकि कड़कनाथ का मांस लगभग 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है. अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से इसके मांस की कीमत कम और ज्यादा होती है, लेकिन अन्य नस्ल के मुर्गों की अपेक्षा इसकी कीमत ज्यादा ही होती है. कई जगहों पर तो ये मुर्गा 1000 रुपए प्रति किलो तक बिकता है.

कड़कनाथ पालन में सावधानी

कड़कनाथ मुर्गोंं के पालन में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है. जैसे कोशिश करें कि आपकी पोल्ट्री फार्म मुख्य सड़क मार्ग से लगा हुआ हो. पोल्ट्री फार्म ऊंचाई पर हो, वहां पर जमीन पर पानी इकट्ठा ना हो रहा हो. बरसात के दिनों में या अन्य दिनों में मुर्गियों में बीमारी लगने का डर ज्यादा रहता है. फार्म में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आती रहे. फार्म साफ-शुद्ध हवा आती जाती रहनी चाहिए. इसके लिए हवादार जाली लगी हो, जिससे हवा का भी आदान-प्रदान हो सके. इसके अलावा चूजे लाने के पहले पोल्ट्री फार्म की चूने से पुताई कर दें. चूज़े बड़े हो जाएं तो उन्हें बैकयार्ड पोल्ट्री में छोड़ देना चाहिए.