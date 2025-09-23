हेलमेट न लगाने पर ऐसा भी हो सकता है! दो साल बाद बाइक सवार को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस
शहडोल में हेलमेट नहीं लगाना और कोर्ट के आदेश की बार-बार अवहेलना करना एक बाइक सवार को भारी पड़ा. पुलिस ने घर जाकर दबोचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 10:14 AM IST
शहडोल : दोपहिया चलाने वालों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है. लगातार यातायात पुलिस इस बात की समझाइश देती रहती है. उल्लंघन करने पर कभी-कभार चालानी कार्रवाई भी हो जाती है. इसके बाद भी लोग हेलमेट लगाने में लापरवाही बरतते हैं. बगैर हेलमेट के चलकर पुलिस को चकमा देकर बाइकसवार समझते हैं कि ऐसे ही चलता रहेगा तो ये उनकी गलफहमी हो सकती है. शहडोल में एक बाइक सवार को हेलमेट नहीं लगाना महंगा पड़ा. पुलिस उसके घर 2 साल बाद गिरफ्तार करने पहुंच गई.
ऑनलाइन चालान काटा, बाइक सवार ने नहीं भरा
शहडोल के यातायात थाना प्रभारी शिवेंद्र राम भगत बताते हैं "मामला 15 सितंबर 2023 का है. 2 साल पहले यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग लगाई थी. तभी एक युवक जोकि थाना गोहपारु, दियापीपर का रहने वाला है, जिसका नाम दीपक चौधरी है, उसने हेलमेट नहीं लगाया था. यातायात पुलिस ने रोका और बिना हेलमेट बाइक चलाने पर उस पर चलानी कार्रवाई कर दी. उस समय बाइक सवार का ₹300 का चालान काटा गया था, लेकिन उस समय दीपक चौधरी के पास जमा करने की राशि नहीं थी, जिससे वह चालान की राशि जमा नहीं कर सका."
कोर्ट के वारंट को भी बाइक सवार ने हल्के में लिया
इसके बाद यातायात पुलिस ने ऑनलाइन चालान काटा और 15 दिन का उसे समय दे दिया. उससे कहा गया कि 15 दिन के अंदर यातायात थाना पहुंचकर 300 रुपये चालान के रूप में जमा करें और रसीद ले लें. उसने इस बात को हल्के में ले लिया. उसने चालान की राशि जमा नहीं की. जब दीपक ने तय समय में चालान की राशि जमा नहीं की तो 15 दिन बीत जाने के बाद ऑनलाइन चालान को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
- घर से ऑफिस तक इंदौर में हेलमेट पहनना जरुरी, पेट्रोल पंप पर सख्त हुए नियम
- जुर्माना मंजूर लेकिन हेलमेट पहनना नहीं, छिंदवाड़ा में 5 महीने में हुई मौत के आंकड़ों ने चौंकाया
कोर्ट ने 1000 रुपये जुर्माना लगाकर छोड़ा
चालान की राशि जमा नहीं करने पर न्यायालय ने पहले युवक के नाम पर समन वारंट जारी किया. इसके बाद भी युवक न्यायालय में पेश नहीं हुआ तो फिर जमानती वारंट जारी किया गया. इसके बाद भी युवक ने इसे भी हल्के में ले लिया और हाजिर नहीं हुआ. बीते दिनों दीपक चौधरी का न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद यातायात थाने से एक टीम गठित की गई, जिसमें प्रधान आरक्षक विवेकानंद तिवारी के साथ अन्य पुलिसकर्मी दीपक के घर उसे गिरफ्तार करने पहुंचे. उसे गिरफ्तार का न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय ने बाइक सवार पर ₹1000 का जुर्माना लगाया और छोड़ दिया.