भूखा टाइगर शिकार करने टोल प्लाजा पर आ धमका, वीडियो ने होश उड़ाया - SHAHDOL TIGER MOVEMENT

शिकार की तलाश में बाघ ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 28, 2025 at 10:35 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 11:37 AM IST 4 Min Read

शहडोल: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से शहडोल जिला लगा हुआ है, कई इलाकों में घना जंगल है. यहां अक्सर लोगों को बाघ झाड़ियों में या फिर घूमते टहलते नजर आ जाता है. शुक्रवार को रोहानिया टोल प्लाजा के पास बाघ दिखे जाने की जानकारी मिली है. बाघ के मूवमेंट की सूचना के बाद से इलाके में लोग दहशत में है. वहीं सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे बाघ का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. शिकार की तलाश में पहुंचा बाघ जिला मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर दूर शहडोल-रीवा मार्ग में रोहनिया टोल प्लाजा के पास बाघ के दिखने की खबर है, जिसके वीडियो और फोटो भी जमकर वायरल हो रहे हैं. बाघ को देखने वाला एक नगर पालिका कर्मचारी है. बताया जा रहा है कि वो रास्ते से जा रहा था तभी रोहनिया टोल प्लाजा के पास पहुंचा ही था कि एक बाघ उसे नजर आया. अचानक बाघ को देखकर वो पहले डर गया, फिर उसने तुरंत अपने फोन पर उसका वीडियो बना लिया. शहडोल में सड़क किनारे झाड़ियों में दिखा बाघ (ETV Bharat)

वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि "एक भारी भरकम बाघ सड़क पर झाड़ियों में दिखा और फिर सड़क पार करके दूसरी ओर के जंगल में चला गया." लोगों का कहना है कि ये बाघ जरूर शिकार की तलाश में अपने इलाके से भटक गया होगा और इधर आ गया है. हलांकि, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर आ गई है और उसको ढूंढने में जुटी हुई है. कुछ दिन पहले ही दिखा था बाघ बता दें कि बीते कुछ महीनों में शहडोल जिले में तेंदुआ और बाघ की कई बार मूवमेंट देखी गई है. साथ ही इन शिकारी जानवरों ने जानवरों सहित कई लोगों पर अटैक भी किया है. रिहायशी इलाकों में आवाजाही के कई मामले सामने आ चुके हैं. ग्रामीण और शहरी सीमा से लगे रिहायशी इलाका वन्यप्राणी बाघ, तेंदुआ सहित अन्य जंगली जानवरों का सुरक्षित गलियारा बनता जा रहा है, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इलाके में बाघ की चहलकदमी से डरे लोग (ETV Bharat) लोगों में डर और चिंता का माहौल बाघ के मूवमेंट की खबर फैलते ही क्षेत्रीय नागरिकों में डर और चिंता का माहौल बन गया है. बुजुर्ग और बच्चों को लेकर लोग चिंतित हैं. ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन और वन विभाग जल्द से जल्द इलाके में निगरानी बढ़ाए, कैमरे लगाए और बाघ की मौजूदगी की पुष्टि कर सुरक्षा इंतजाम करें. कुछ दिन पहले ही बांधवगढ़ इलाके से लगे हुए क्षेत्र में बाघ दिया था. इन इलाकों में दिखाई दे चुका है बाघ यहां समय समय पर बाघों का मूवमेंट देखने को मिलता रहता है, इस बाघ को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि ये बाघ भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का ही है. इससे पहले शहडोल मानपुर रोड पर बिजौरी गांव के आसपास के जंगलों में बाघ नजर आया था. अब उसके कुछ दिन बाद ही शहडोल-रीवा मार्ग पर बाघ नजर आया है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का खूंखार बाघ, लगातार अटैक के बाद रेडियो कॉलर पहनाने की तैयारी

बांधवगढ़ के कलाकार बाघ लाएंगे विदेशी करेंसी, डॉलर से भरेगा एमपी का खजाना 'टीम जंगल में बाघ को सर्च कर रही है' शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा पेंन्द्रे का कहना है कि "बाघ के मूवमेंट की सूचना मिली है. अपनी एक टीम को वहां भेजा गया है, फिलहाल अब तक हमारी वन विभाग की टीम को बाघ कई नजर नहीं आया है. सूचना के आधार पर रोहनिया टोल प्लाजा के इलाके में बाघ को लेकर सर्चिंग की जा रही है."

Last Updated : June 28, 2025 at 11:37 AM IST