शहडोल के हाई प्रोफाइल चोर, लग्जरी कार से पहुंच निकाला बस से डीजल, मालिक ने देख काम बिगाड़ा

शहडोल में महंगी कार से डीजल चोरी करने पहुंचे चोर, बस की टंकी खोलकर निकाल रहे थे तेल तभी हो गया मालिक का हमला.

लग्जरी कार से डीजल चोरी करने पहुंचे चोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 3:34 PM IST

शहडोल: चोर भी अब हाईटेक हो गए हैं और वैसे ही अंदाज में चोरी करने के लिए भी पहुंचते हैं. शहडोल में ऐसे ही कुछ चोर नजर आए जो रात के अंधेरे में चोरी करने पहुंचे. लग्जरी कार से सवार चोर एक बस से डीजल की चोरी करने पहुंचे थे. चोरी के दौरान बस मालिक की नजर चोरों पर पड़ गई और वो उन पर पत्थर बरसाने लगा, जिससे चोर दुम दबाकर भाग गए. सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. हैरानी की बात है कि इतनी महंगी कार से वो सिर्फ बस से डीजल चुराने आए थे. पुलिस का कहना है कि ये चोर गिरोह काफी दिनों से सक्रिय हैं और जिले में कई बड़े वाहनों से डीजल की चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं.

लग्जरी कार से डीजल चोरी करने पहुंचे चोर

मामला शहडोल के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रसमोहिनी गांव का है. जहां जैतपुर-राजमोहनी मार्ग पर एक बस खड़ी थी. रात के करीब 3:30 बजे एक महंगी कार आकर बस के पास रुकती है. उसमें से 2 लोग निकलते हैं और एक पैर दबाकर धीरे-धीरे बस के पास जाता है और बस का फ्यूल टैंक खोलता है और डीजल निकालना शुरू करता है.

बस मालिक ने पथराव किया तो भाग निकले चोर (ETV Bharat)

दूसरा युवक कार के पास खड़े होकर आसपास नजर रखता है. तभी बस मालिक की नजर चोरों पर पड़ती है और वो चिल्लाते हुए उन पर पत्थर फेंकता है. अचानक हमले से बौखलाए चोर तुरंत कार लेकर दुम-दबाकर भाग जाते हैं. दरअसल, बस मालिक ने बस अपने घर के पास ही खड़ी की थी.

बस मालिक ने पथराव किया तो भाग निकले चोर

बस मालिक नितिन मिश्रा ने बताया कि "वो सो रहे थे तभी उन्हें बाहर कुछ आवाज आई. उन्हें किसी गड़बड़ी की आशंका हुई तो जाकर सीसीटीवी फुटेज देखा तो पता चला कि एक युवक बाहर खड़ी बस से डीजल निकाल रहा है. इसके बाद हल्ला मचाते हुए छत से चोरों के ऊपर पत्थर फेंकने लगा. जिससे वो अपनी कार से भाग निकले." घटना का सीसीटीवी फुटेज लेकर नितिन मिश्रा जैतपुर थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

उसी रात डीजल चोरी की हो चुकी थी घटना

घटना के तुरंत बाद जैतपुर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने बताया कि इससे कुछ घंटे पहले ग्राम बिरौडी में भी एक बस से डीजल की चोरी हुई है. शायद ये वही चोर थे और वहां के बाद यहां चोरी करने पहुंचे, लेकिन वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाए. जैतपुर थाना प्रभारी जिया उल हक का कहना है कि "मामले में जांच की जा रही है. अपराध कायम कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा."

