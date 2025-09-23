ETV Bharat / state

शहडोल के हाई प्रोफाइल चोर, लग्जरी कार से पहुंच निकाला बस से डीजल, मालिक ने देख काम बिगाड़ा

लग्जरी कार से डीजल चोरी करने पहुंचे चोर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 3:34 PM IST 3 Min Read