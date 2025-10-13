ETV Bharat / state

रील बनाने के चक्कर में नदी में बहा नाबालिग, रस्सी से पुल के नीचे लटका फिर हुआ हादसा

घटना सोहागपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बुढार क्षेत्र का रहने वाला 14 वर्षीय नाबालिग सोन नदी में बह गया है. नाबालिग की तलाश में SDRF की टीम पिछले 40 घंटों से जुटी है और सोमवार को भी सर्चिंग अभियान जारी है पर अबतक उसका कुछ पता नहीं चल सका है.

शहडोल : रील बनाने का शौक लोगों के लिए दिनों दिन जानलेवा साबित हो रहा है. ताजा मामला शहडोल से सामने आया है जहां दोस्तों के साथ सोन नदी पिकनिक मनाने गया युवक रील बनाने के चक्कर में नदी में बह गया. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ है, जिसमें नाबालिग रस्सी के सहारे पुल से नीचे लटका नजर आ रहा है.

रील बनाने के लिए कपड़े की रस्सी बनाकर लटका था

पुलिस के मुताबिक, नाबालिगअपने तीन दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए सोन नदी के नवलपुर वाले घाट पर गया था. तभी वहीं पर पुल के पास पत्थर में कपड़े की रस्सी बांधकर वह पुल के नीचे लटक गया. इसी दौरान अचानक उसका हाथ फिसल गया और वो नदी में बह गया. दोस्त उसे तेज बहाव में बहते देखते ही रह गए. नदी में गिरने के बाद उसने बचने की खूब कोशिश की पर कोई उसकी मदद नहीं कर सका.

नदी में तेज बहाव, 30 किमी तक हो रही सर्चिंग

घटना की सूचना मिलते ही सोहागपुर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. वहीं गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो पिछले 40 घंटे से जारी है. लेकिन अबतक नाबालिग का कोई सुराग नहीं लगा है. एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है और लगभग 30 किलोमीटर तक के एरिया की तलाशी ली जा चुकी है. एसडीआरएफ की टीम का कहना है कि पानी के तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है.

सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने कहा, '' एसडीआरएफ के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, बचाव अभियान लगातार जारी है, हादसे का 4 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है, जो नाबालिग के ही मोबाइल में कैद हुआ था, पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है.