शहडोल में बेटे को नहीं दिया चिकन, हुआ आगबबूला, कर दी पिता की हत्या

शहडोल में बेटे का गुस्सा बना उसके पिता की मौत की वजह, चिकन खाने से मना किया तो लाठी से पीट-पीटकर कर ले ली जान.

Shahdol Son father chicken dispute murder
बेटे को खाने नहीं मिला मुर्गा तो पिता की कर दी हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 7:31 PM IST

शहडोल: बेटे के पल भर के गुस्से ने पिता की जान ले ली. घटना सोहागपुर थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि पिता ने घर पर चिकन बनाया था. जो बेटे को खाने के लिए नहीं मिला. जिसके बाद बेटे को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पिता पर हमला कर दिया. गुस्से में उसके हाथ एक डंडा लग गया. जिसके बाद गुस्से में जो वह करने वाला था, उसके परिणाम का अंदाजा उसे भी नहीं था. बेटे ने डंडे से पिता पर हमला कर दिया. जिसमें मौके पर ही पिता की मौत हो गई.

चिकन खाने की जिद में अड़ा था बेटा

ये पूरा मामला सोहागपुर थाना अंतर्गत स्थित जमुआ गांव का है. जमुआ गांव में वृद्ध सुदामा बैगा का घर है. सुदामा बैगा ने अपने घर में खाने के लिए चिकन बनाया था. उसका बेटा जिसका नाम करण बैगा है. वह अपने परिवार के साथ अपना खाना अलग बनाता था, लेकिन पिता के घर बने चिकन खाने की जिद करने लगा. लेकिन पिता ने बेटे को चिकन देने से साफ मना कर दिया. जिसके बाद विवाद हुए विवाद में पिता को जान गंवानी पड़ी.

डंडे के वार से पिता की हुई मौत

जब पिता सुदामा बैगा ने बेटे करण को अपने घर पर बने चिकन खाने से साफ मना कर दिया तो, करण नाराज और गुस्सा हो गया. इस गुस्से में करण ने ऐसा कदम उठाया कि पिता का हत्या का कारण बन गया. गुस्से में पास में पड़ा डंडे उठा लिया और उस डंडे से पिता पर हमला कर दिया. करण दनादन अपने पिता पर लाठी बरसाना शुरू कर दिया. उस दौरान इसके परिणाम का भी होश नहीं रहा. डंडे के वार से सुदामा बैगा के सिर में गंभीर चोट लग गई. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

ये घटना एक पिता-पुत्र के रिश्ते को तार-तार करने वाली है, जिसकी लोगों ने घोर निंदा की. वहीं, घटना के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है. इस घटना की जानकारी जैसे ही गांव वालों को लगी तो उन्होंने सोहागपुर थाने में इसकी सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही सोहागपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस पूरे मामले को लेकर सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे ने बताया कि "जमुआ गांव का रहने वाला एक युवक ने चिकन न मिलने की बात पर अपने पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दिया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की पूछताछ जारी है.

