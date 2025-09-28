ETV Bharat / state

शहडोल में बेटे को नहीं दिया चिकन, हुआ आगबबूला, कर दी पिता की हत्या

बेटे को खाने नहीं मिला मुर्गा तो पिता की कर दी हत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 28, 2025 at 7:31 PM IST 3 Min Read