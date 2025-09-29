काटने वाले सांप को जिंदा पकड़कर इलाज कराने पहुंचा युवक, शहडोल अस्पताल में मचा हड़कंप

काटने वाले सांप को जिंदा पकड़कर इलाज कराने पहुंचा युवक, शहडोल अस्पताल में मचा हड़कंप
शहडोल में हाथ में सांप लेकर युवक पहुंचा अस्पताल. डॉक्टरों को बताया कि इसी सांप ने उसे काटा. सर्प मित्र ने आकर किया रेस्क्यू.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 1:37 AM IST
शहडोल: सांप काटने के मामले आए दिन सामने आते हैं, इसके बाद लोग इलाज कराने अस्पताल पहुंचते हैं लेकिन शहडोल में एक युवक सांप को जिंदा पकड़कर हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचा. खास बात ये कि इसी युवक को उसी सांप ने काटा था जिसे वह हाथ में लिए था. हाथ में सांप देखकर अस्पताल में मौजूद लोग और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया. कई लोगों ने उससे सांप बाहर ले जाकर छोड़ने की गुहार लगाई लेकिन वह नहीं माना.
सांप ने काटा फिर हाथ में लेकर पहुंचा अस्पताल
शहडोल में रविवार को अजीबोगरीब मामला सामने आया. यहां एक युवक सांप को हाथ में पकड़कर जिला अस्पताल पहुंच गया. जैसे ही अस्पताल में उसने एंट्री की और जिसने भी उसके हाथ में सांप देखा तो लोग घबरा गए कि आखिर सांप को हाथ में लेकर ये युवक यहां क्यों पहुंच गया.
यहां मौजूद डॉक्टरों को उसने बताया कि उसे सांप ने काट दिया है. यह वही सांप है जिसने उसे काटा है. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बहुत समझाया कि सांप को छोड़ दे लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था. वो सांप को हाथ में पकड़े हुए था और सांप को हाथ में पकड़े हुए उसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में युवक कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो सांप को नहीं छोड़ेगा.
विचारपुर गांव का रहने वाला है युवक
जिसे सांप ने काटा था उस युवक का नाम राकेश सिंह है. यह युवक शहडोल से लगे विचारपुर गांव का है. यह युवक सांप के काटने के बाद भी घबराया नहीं बल्कि सांप को ही पकड़ लिया और उसी को हाथ में लेकर खुद ही अस्पताल पहुंच गया.
सर्प विशेषज्ञ ने किया रेस्क्यू
युवक को सांप के साथ पहुंचा देखकर शहडोल के सर्प विशेषज्ञ अनिल सोनी को अस्पताल बुलाया गया. सर्प विशेषज्ञ अनिल सोनी ने बताया कि "उन्हें सुरजीत कुशवाहा जो कि जिला चिकित्सालय शहडोल में ही सीसीटीवी ऑपरेटर हैं उन्होंने फोन किया था. इसके बाद वो तुरंत जिला चिकित्सालय पहुंचे और सांप का रेस्क्यू करके उसे जंगल में छोड़ दिया."
सर्प विशेषज्ञ अनिल सोनी ने बताया कि "जो युवक सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंचा था उसे वहां मौजूद डॉक्टर, नर्स स्टाफ ने काफी समझाया, उसके बाद वो सांप को छोड़ने के लिए तैयार हुआ. युवक से उन्होंने सांप को लेकर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद किया." इसके बाद यहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.
- बीच चौराहे शराबी का जिंदा सांप के साथ डांस, किसकी मजाल जो उसे रोक लेता
- नागिन को इशारे पर नचाना युवक को पड़ा भारी, डसते ही निकली चीख, ठुके 30 इंजेक्शन
'जहरीला नहीं था सांप'
सर्प विशेषज्ञ अनिल सोनी ने बताया कि "गनीमत रही कि जिस सांप को पकड़कर युवक लाया था वह जहरीला सांप नहीं था. ये पानी वाला सांप कहलाता है और इसमें जहर नहीं होता है. इसे हिंदी में टेढ़ा, पंडोल और इंग्लिश में कील बैक स्नेक बोलते हैं."