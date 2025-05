ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी के बच्चों का कमाल, बनाया ऐसा स्टार्टअप मॉडल, मिला फर्स्ट प्राइज - MADHYA PRADESH SCIENCE EXHIBITION

मध्य प्रदेश की इस यूनिवर्सिटी के बच्चों का कमाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 8:29 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 8:47 PM IST 2 Min Read

शहडोल: अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए स्टेट लेवल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. जिसका आयोजन भोपाल में किया गया और इस राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी हिस्सा लिया. जिसमें स्टेट लेवल में हुए इस कंपटीशन में आदिवासी अंचल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के छात्रों का जलवा बरकरार रहा, इस यूनिवर्सिटी के फिशरीज डिपार्टमेंट ने तो ऐसा स्टार्टअप मॉडल तैयार कर दिया. जिसे प्रदेश भर में पहला स्थान मिला. मध्य प्रदेश में शंभूनाथ यूनिवर्सिटी का बजा डंका

