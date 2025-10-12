ETV Bharat / state

शहडोल में SECL अमलाई माइंस में बड़ा हादसा, दलदल में समाई डोजर मशीन, चालक लापता

शहडोल के अमलाई OCM में डोजर मशीन दलदल में फंसी. ट्रक चालक लापता, बचाव दल तलाश में जुटा.

SHAHDOL secl amalai ocm accident
शहडोल में SECL अमलाई OCM में बड़ा हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: शहडोल के SECL (SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED) सोहागपुर अमलाई ओपन कास्ट माइंस (OCM) में शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया है. जिसमें मिट्टी धसने के चलते डोजर मशीन पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, हादसे में ऑपरेटर भी दलदल में समा गया. पूरी रात टीम उसकी तलाश करती रही, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है. SDRF की टीम शाम से ही तलाश में लगी रही, अब NDRF की टीम को बुलाया गया है.

डोजर सहित ड्राइवर पानी के गढ्ढे में समाया
शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत SECL सोहागपुर अमलाई ओपन कास्ट माइंस में शुक्रवार की शाम को बड़ा हादसा हो गया. जब अमलाई OCM में ओबी शिफ्टिंग का कार्य चल रहा था, इस दौरान मिट्टी स्लाइडिंग हो गई, जिसकी वजह से डोजर मशीन पानी से भरे गड्ढे में जा समाया. उस मशीन में काम कर रहे RKTC कंपनी के डंपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा, शिफ्ट इंचार्ज मुनीम यादव, ऑपरेटर चंदन कुशवाहा एवं कमल रजक मिट्टी के ढेर में समा गए.

dozer machine swamp in pit SHAHDOL
दलदल में समाई डोजर मशीन (ETV Bharat)

डंपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा डोजर के साथ पानी में समा गया, जो लापता हो गया है. बाकी लोगों को बचा लिया गया है. शिफ्ट इंचार्ज मुनीम यादव घंटों मिट्टी के ढेर में दबा रहा. जिसे फिर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया. डोजर मशीन और अनिल कुशवाहा अभी भी पानी में लापता है. जिसकी तलाश लगातार की जा रही है.

dozer submerged in mudslide
चालक की तलाश में जुटी बचाव टीम (ETV Bharat)

मजदूरों ने लगाए सुरक्षा उपकरण न देने के आरोप
घटना की सूचना मिलते ही धनपुरी एसडीओपी, थाना प्रभारी, पुलिस और बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, जो पानी की गहराई में जाकर रेस्क्यू अभियान चला रही है. आरकेटीसी कंपनी ने अमलाई OCM में लगभग 4 अरब रुपए का कोयला उत्खनन और ओबी हटाने का ठेका लिया हुआ है. मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ने सुरक्षा उपकरण और साइट मॉनिटरिंग के बिना मशीन को खतरनाक खदान क्षेत्र में चलने का निर्देश दे दिया.

घटना की सूचना मिलते ही SECL के अधिकारी और धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो अपने पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में राहत बचाव का कार्य शुरू कराया गया है. थाना प्रभारी खेम सिंह ने बताया कि, ''जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में लगी हुई है. स्थानीय टीम भी राहत कार्य में जुटी हुई है. कुछ ही देर में NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच रही है.''

10 साल पहले भी हुई थी ऐसी ही घटना
करीब 10 साल पहले भी अमलाई क्षेत्र में ऐसा ही हादसा हो चुका है. जब डोजर और अन्य भारी वाहन दलदल में फंस गए थे. उस समय एनडीआरएफ की टीम वाहनों और ऑपरेटर को खोजने में असफल रही थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDOL NEWSDOZER MACHINE SWAMP IN PIT SHAHDOLOPERATOR MISSING SECL AMALAIDOZER SUBMERGED IN MUDSLIDESHAHDOL SECL AMALAI OCM ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वेटरनरी साइंटिस्ट ने तैयार की फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी में ऐसे बचाई जा सकेगी जानवरों की जान

पर्यावरण प्रेमियों की गजब दीवानगी, पेड़ों के बचाने के लिए छोड़ा शहर, 60000 से अधिक लगाए पौधे

पन्ना के इस स्थान पर 96 साल पहले चंद्रशेखर आजाद ने की थी गुप्त मीटिंग, पांडवों से भी जुड़ा है इतिहास

मंडला में गोबर से बदली आदिवासी महिलाओं की किस्मत! दिवाली में धूम मचाएंगे स्टाइलिश दीये

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.