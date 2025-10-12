ETV Bharat / state

शहडोल में SECL अमलाई माइंस में बड़ा हादसा, दलदल में समाई डोजर मशीन, चालक लापता

डोजर सहित ड्राइवर पानी के गढ्ढे में समाया शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत SECL सोहागपुर अमलाई ओपन कास्ट माइंस में शुक्रवार की शाम को बड़ा हादसा हो गया. जब अमलाई OCM में ओबी शिफ्टिंग का कार्य चल रहा था, इस दौरान मिट्टी स्लाइडिंग हो गई, जिसकी वजह से डोजर मशीन पानी से भरे गड्ढे में जा समाया. उस मशीन में काम कर रहे RKTC कंपनी के डंपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा, शिफ्ट इंचार्ज मुनीम यादव, ऑपरेटर चंदन कुशवाहा एवं कमल रजक मिट्टी के ढेर में समा गए.

शहडोल: शहडोल के SECL (SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED) सोहागपुर अमलाई ओपन कास्ट माइंस (OCM) में शुक्रवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया है. जिसमें मिट्टी धसने के चलते डोजर मशीन पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, हादसे में ऑपरेटर भी दलदल में समा गया. पूरी रात टीम उसकी तलाश करती रही, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है. SDRF की टीम शाम से ही तलाश में लगी रही, अब NDRF की टीम को बुलाया गया है.

डंपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा डोजर के साथ पानी में समा गया, जो लापता हो गया है. बाकी लोगों को बचा लिया गया है. शिफ्ट इंचार्ज मुनीम यादव घंटों मिट्टी के ढेर में दबा रहा. जिसे फिर स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया. डोजर मशीन और अनिल कुशवाहा अभी भी पानी में लापता है. जिसकी तलाश लगातार की जा रही है.

चालक की तलाश में जुटी बचाव टीम (ETV Bharat)

मजदूरों ने लगाए सुरक्षा उपकरण न देने के आरोप

घटना की सूचना मिलते ही धनपुरी एसडीओपी, थाना प्रभारी, पुलिस और बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, जो पानी की गहराई में जाकर रेस्क्यू अभियान चला रही है. आरकेटीसी कंपनी ने अमलाई OCM में लगभग 4 अरब रुपए का कोयला उत्खनन और ओबी हटाने का ठेका लिया हुआ है. मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ने सुरक्षा उपकरण और साइट मॉनिटरिंग के बिना मशीन को खतरनाक खदान क्षेत्र में चलने का निर्देश दे दिया.

घटना की सूचना मिलते ही SECL के अधिकारी और धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो अपने पूरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में राहत बचाव का कार्य शुरू कराया गया है. थाना प्रभारी खेम सिंह ने बताया कि, ''जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में लगी हुई है. स्थानीय टीम भी राहत कार्य में जुटी हुई है. कुछ ही देर में NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच रही है.''

10 साल पहले भी हुई थी ऐसी ही घटना

करीब 10 साल पहले भी अमलाई क्षेत्र में ऐसा ही हादसा हो चुका है. जब डोजर और अन्य भारी वाहन दलदल में फंस गए थे. उस समय एनडीआरएफ की टीम वाहनों और ऑपरेटर को खोजने में असफल रही थी.