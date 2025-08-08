शहडोल: विंध्य क्षेत्र का शहडोल संभाग जनजाति बाहुल्य इलाका है. यहां बड़ी संख्या में जनजाति समुदाय रहता है. यहां किसान आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए कई प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं. जिसमें पशुपालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय शामिल हैं.

देसी तरीके से पालन

कई किसानों ने पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़िया कारोबार का विकल्प बनाया है और विभिन्न प्रकार की देशी मुर्गियों का पालन कर अच्छी कमाई कर रहे हैं. इनमें कड़कनाथ और वनराजा जैसे मुर्गे की डिमांड सबसे ज्यादा है. क्योंकि इस नस्ल की मुर्गियों का पोल्ट्री फॉर्म या खुले में भी बेहद कम लागत में पालन हो जाता है.

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति से खास बातचीत (ETV Bharat)

वनराजा मुर्गा क्यों है खास

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, "वनराजा मुर्गा का पालन बैकयार्ड पोल्ट्री में किया जाता है, इसकी देखरेख से लेकर खाना तक सब कुछ देसी मुर्गे की तरह ही की जाती है. वनराजा मल्टी कलर और ड्यूल परपज के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ड्यूल परपज का मतलब होता है कि इस किस्म के मुर्गे का पालन मीट/मांस और अंडे दोनों के लिए किया जा सकता है."

बुनियादी ढांचा के बगैर भी पालना आसान

उन्होंने आगे कहा कि, "ग्रामीण इलाकों में घर के पीछे जगह खाली होती है. उस जगह को किसान बैकयार्ड पोल्ट्री के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर वनराजा का पालन आसानी से किया जा सकता है. क्योंकि वनराजा के लिए खाना की व्यवस्था अलग नहीं करनी पड़ती है. वह प्राकृतिक रूप पाए जाने वाले आहारों का सेवन करते हैं.

वनराजा और कड़कनाथ को मिल रही प्राथमिकता (ETV Bharat)

वनराजा का आहार

वनराजा मुर्गे के पालन में आहार पर जो खर्च होता है, उस खर्च को बचाया जा सकता है. क्योंकि जब बैकयार्ड पोल्ट्री में इसका पालन करेंगे तो जो चीजें नेचुरल तौर पर मिलती हैं, वही इसका आहार भी होता है. जैसे केंचुआ, कीड़े, कीट पतंगे, कूड़ा करकट, बर्तन से निकलने वाला दाना इत्यादि का सेवन करते हैं. इसके अलावा वनराजा मुर्गे को अतिरिक्त आहार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता भरपूर

वनराजा मुर्गे-मुर्गियों का पालन पोषण भी बहुत आसान है, क्योंकि ये देसी मुर्गे की तरह ही होते हैं. इस मुर्गे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है. इसे खुला भी छोड़ सकते हैं. इसके रहन सहन में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है. वह भोजन बैकयार्ड पोल्ट्री में खुद तलाश कर लेते हैं.

किसान कर रहे पोल्ट्री फार्मिंग (ETV Bharat)

कुपोषण से लड़ाई अहम

वनराजा मुर्गे में सबसे खास बात है कि जनजाति बाहुल्य इलाके में कुपोषण एक बड़ी समस्या है. वनराजा में बड़ी मात्रा में एनर्जी होती है. जो कि कुपोषण को दूर करने में भी सक्षम है. ऐसे में कुपोषण से लड़ाई में भी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं.

कम समय में ज्यादा ग्रोथ

वनराजा मुर्गा महज चार हफ्ते में 700 से 800 किलोग्राम का हो जाता है और 10 महीने में लगभग 4 किलो का हो जाता है. इसके अलावा वनराजा मुर्गी भी बेहद कमाल की होती है. ये तो अंडों की लाइन लगा देती है. एक साल में 120 से 150 अंडे तक देती है. इसका अंडा हल्का ब्राउन कलर का होता है.

जिस तरह से कड़कनाथ मुर्गा को बहुत ही न्यूट्रिसिअस माना जाता है, जो कि ग्रामीणों और किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि वनराजा मुर्गी अन्य मुर्गियों के मामले में अधिक अंडा देती है.