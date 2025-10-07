ETV Bharat / state

शहडोल में पुलिस की बर्बरता, युवक को पीटते हुए गाड़ी में बैठाया, 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

मध्य प्रदेश के शहडोल में युवक की पिटाई के मामले में एडिशनल एसपी ने 4 पुलिसकर्मी को किया लाइन हाजिर.

SHAHDOL POLICE YOUTH BEATEN
शहडोल में पुलिस की बर्बरता (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को रात के अंधेरे में उठाकर लाये हैं और गाड़ी में बैठाते समय बड़ी क्रूरता पूर्वक उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान हो रहा है. इस मामले में एसपी ने एक्शन लेते हुए चार पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है.

क्या था वीडियो में?

पूरा मामला बुढार थाना क्षेत्र के केसवाही चौकी का है. यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहे है, जिसमें दिख रहा है कि रात के अंधेरे में एक शख्स को चार पुलिसकर्मी जबरन उसके घर से उठाकर ले जा रहे हैं. इस दौरान लाठी और डंडे से क्रूरता पूर्वक उसकी पिटाई कर रहे हैं.

चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर (ETV Bharat)

चार पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने मोबाइल में कैद कर लिया. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वो तेजी से वायरल होने लगा. जिसमें साफ दिख रहा था कि पुलिसकर्मी युवक के साथ बर्बरता से मारपीट कर रहे हैं. जब ये वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो फिर इसमें प्रतिक्रिया शुरू हो गई.

किस-किस पर हुआ एक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए. जांच के प्रारंभिक निष्कर्ष के आधार पर चार पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया. वहीं, एसपी ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर पांडे, आरक्षक राम नरेश यादव और मलीकंठ यादव सहित मनोज को लाइन हाजिर कर दिया.

आखिर पूरा विवाद है क्या?

शहडोल के बुढार थाना अंतर्गत केशवाही चौकी क्षेत्र में ये विवाद एक-दो दिन से चल रहा है, बताया जा रहा है कि दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान एक जगह पर पथराव की घटना हुई, जिसमें कुछ महिलाएं घायल हो गई थीं. इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने नगर बंद और चक्का जाम प्रदर्शन शुरू कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस

इस दौरान पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और पथराव की भी जानकारी सामने आई थी. जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इन्हीं प्रदर्शनकारियों में से एक दीपू त्रिपाठी को पुलिस पूछताछ के लिए घर से लेकर जा रही थी. इस दौरान कथित मारपीट की घटना हुई. पुलिस विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक जांच शुरू कर दी है.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने कहा, "केशवाही चौकी क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. जिसमें देखा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को पड़कर ला रहे हैं और उनके द्वारा मारपीट की जा रही है. उनका ये कृत्य पुलिस की छवि धूमिल करने वाला और मर्यादित नहीं है. उन चारों पुलिसकर्मियों को एक सहायक उप निरीक्षक और तीन प्रधान आरक्षक को पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है."

