ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड के बाद एक्शन में शहडोल पुलिस, 180 बोतल नशीली सिरप जब्त

शहडोल के अंतिम छोर में स्थित देवलोंद थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक्शन लिया है, जहां पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि पन्ना से ब्यौहारी की ओर एक एक इको कार में नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप लाई जा रही है. सूचना मिलते ही देवलोंद थाने की पुलिस करौंदिया तिराहा के पास बैरिकेड लगाकर खड़ी हो गई.

शहडोल: मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. क्योंकि यहां जहरीली कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत हो गई है. जिसके बाद से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. ताबड़तोड़ एक्शन और जांच का दौर भी जारी है. वहीं, दूसरी ओर अब शहडोल पुलिस भी एक्शन मोड पर है और शहडोल पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप जब्त की है.

180 बोतल नशीली दवा जब्त

पुलिस ने दबिश देकर उस इको वैन को रोक लिया, जिसका नंबर MP_18_ZB_ 8608 है. वैन की तलाशी में पुलिस को 180 नग (बोतल) नशीली आनरेक्स कफ सिरप जब्त की है. इसके अलावा 36 हजार 270 रुपए, वाहन सहित 4 लाख 36 हजार का मशरूका जब्त किया गया है.

हिरासत में तीन तस्कर

पुलिस ने तीन तस्करों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें नशे का काला कारोबार करने वाले दीपक लखेरा, राजेंद्र लखेरा और राजेंद्र खैरवार तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि जैसे ही वाहन को रोका गया तीनों आरोपी वाहन छोड़कर फरार होने की कोशिश कर थे, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया.

पन्ना से जुड़ा है तार

मुख्य आरोपी दीपक लखेरा ने पुलिस को बताया कि "वह पन्ना के देवेंद्र नगर के देवनाथ फार्मा से अवैध रूप से नशीली कफ सिरप खरीदता था, जिसके बाद उसे ब्यौहारी और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था." राजेंद्र लखेरा और राजेंद्र खैरवार सप्लाई नेटवर्क में सहयोगी के रूप में एक्टिव थे. यही पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था, जिसे देवलोंद थाने की पुलिस ने धर दबोचा है.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एडिशनल एसपी अभिषेक दीवान ने कहा, "इको वाहन में अवैध रूप से कफ सिरप ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. इस पर कार्रवाई करते हुए नशीली कफ सिरप जब्त कर तीन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है.