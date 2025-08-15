शहडोल: 15 अगस्त को आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है. शहडोल जिले में भी स्वतंत्रता दिवस लेकर जगह-जगह कार्यक्रम हुए. यहां हर साल की तरह मौजूदा साल भी शहडोल जिला मुख्यालय के गांधी स्टेडियम में इस पावन मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंन्द्र शुक्ल शामिल हुए. यहां उन्होंने झंडा फहराया, इस अवसर पर शहडोल पुलिस ने भी एक अनोखी पहल शुरू की है. इसके तहत अब जिले के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक स्कैन से अपनी समस्याओं को पुलिस तक पहुंचा सकेंगे.

पुलिस का QR कोड वाला प्लान

शहडोल जिला मुख्यालय के गांधी स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंन्द्र शुक्ल की उपस्थिति में शहडोल पुलिस ने जिले के पढ़ने वाले छात्र- छात्राओं के लिए एक विशेष सुविधा शुरू कर दी है.

एक तरह से कहा जाए तो पुलिस जिले के स्टूडेंट्स को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करने जा रही है, जिसके तहत अब शहडोल जिले के सभी तरह से स्कूल, कॉलेज शिक्षा से जुड़े संस्थानों में QR कोड लगाए जाएंगे. इसके माध्यम से अब कोई भी स्टूडेंट अपनी शिकायत पुलिस तक सीधे पहुंचा सकेगा. जिस पर शहडोल पुलिस भी तुरंत एक्शन लेगी. शहडोल जिले में आजादी के जश्न में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने आए उप मुख्यमंत्री राजेंन्द्र शुक्ल ने मंच से ही इस डिजिटल सुरक्षा की शुरुआत की.



कैसे और किन्हें मिलेगा लाभ ?

शहडोल जिले के एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि ये QR सिस्टम सीधे पुलिस कंट्रोल रूम और साइबर सेल से जुड़ा रहेगा. जैसे ही इस QR कोड पर कोई स्टूडेंट शिकायत करेगा, तुरंत ही उस शिकायत को संबंधित थाना क्षेत्र या पुलिस टीम को ट्रांसफर की जाएगी. जिस पर पुलिस भी त्वरित एक्शन लेगी, शिकायत पर बिना कोई देरी किए एक्शन लिया जाएगा.

एसपी ने कहा कि "इस तरह की व्यवस्था का मसकद यह है कि कंप्लेन की इस तरह की शिकायत से छात्र- छात्राएं, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स बिना किसी झिझक के अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा पाएंगी. जिसका लाभ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को होगा."

कब तक शुरू हो जाएगा

रामजी श्रीवास्तव ने आगे कहा कि ये QR कोड सिस्टम भरोसेमंद है, आसान और आधुनिक जमाने का बड़ा हथियार है. ये QR कोड डायरेक्ट आम पब्लिक को पुलिस से जुड़ेगा और इस पर तुरंत एक्शन लेने की जिम्मेदारी भी रहेगी." जल्द ही अब हर स्कूल, कॉलेज और शिक्षण इंस्टीट्यूट में इस QR कोड को चिपका दिया जाएगा, जो स्टूडेंट्स को सीधे तौर पर पुलिस से उन्हें जोड़ेगा.