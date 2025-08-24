ETV Bharat / state

आदिवासियों की भाजी चकौड़ा, आयुर्वेद का खजाना, खूबियां ऐसी बिना खाए रहा न जाए - SHAHDOL MEDICINAL PLANT CHAKODA

शहडोल के आदिवासियों इलाके की चकौड़ा भाजी औषधीय गुणों का खजाना, इसकी पत्ती, फूल और बीज से बनाई जाती है दवाइयां.

SHAHDOL MEDICINAL PLANT CHAKODA
आदिवासियों की भाजी चकौड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 7:38 PM IST

3 Min Read

शहडोल: ट्राइबल बेल्ट में जिस चकौड़ा के कोमल पत्तियों की भाजी लोग सदियों से खाते आ रहे हैं. आज उस चकौड़ा की आयुर्वेद कंपनियों में अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि इस भाजी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं. इसका दवाइयों में उपयोग होता है. चकौड़ा का पौधा बरसात के मौसम में अपने आप खेत, खलियान और जंगलों में उग आता है. इसे प्रकृति का तोहफा भी कहते हैं. हालांकि, जानकारी के अभाव में अब चकौड़ा पहले की अपेक्षा कम नजर आने लगा है.

क्या है चकौड़ा?

शहडोल संभाग में चकौड़ा बहुतायत में मिलता है. इसे संस्कृत में चक्रमर्द के नाम से जाना जाता है. वैसे चकौड़ा को अलग-अलग क्षेत्रों अलग-अलग नामों से जाना जाता है. जैसे पवाड़, पवॉर, चकवड़, चिरौठी, चाकुंदा, ऐसे कई नाम हैं. इसका वैज्ञानिक नाम कैसिया टोरा है. बारिश की पहली फुहार जैसे ही धरती पर पड़ती है, चकौड़ा का पौधा अपने-अपने आप उग जाता है और पूरे इलाके को हराभरा कर देता है. हालांकि, ये पौधा अब विलुप्ति की कगार पर है.

चकौड़ा भाजी औषधीय गुणों का खजाना (ETV Bharat)

गाजर घास बढ़ा रहा चिंता

लालू राम बैगा कहते हैं कि "बरसात के मौसम में चकौड़ा की पत्तियां जब मुलायम होती है. इसलिए आदिवासी इलाके में लोग इसकी भाजी जरूर बनवाते हैं. चकौड़ा भाजी खाने में बहुत ही शानदार होती है." उन्होंने कहा, "चकौड़ा को संरक्षण की जरुरत है, क्योंकि अब ये विलुप्ति की कगार पर है. अभी कुछ तादाद में मिल रहा तो लोगों की इस ओर ध्यान नहीं जा रहा." बात करते हुए लालू राम ने आगे कहा, "आप खुद देखिए पिछले कुछ सालों में जिन जगहों पर सिर्फ चकौड़ा के बड़े-बड़े पौधे हुआ करते थे. इन पौधों के बीच में छिपकर लुका छुपी का खेल खेला करते थे. अब वो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं. उनकी जगहों पर सिर्फ गाजर घास नजर आ रहा है."

Benefits of Chakoda
आदिवासियों की भाजी चकौड़ा (ETV Bharat)

चकौड़ा में है चमत्कारी क्वालिटी

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं, "ये हर साल उगने वाला पौधा है. साल भर अपनी लाइफ साइकल पूरी करता है, उसके बाद में सूख जाता है. चकौड़ा की पत्तियां और इसके जो जड़ होते हैं. प्रचुरता से आयुर्वेद औषधी के रूप में उपयोग किया जाता है. इसकी पत्तियां कुछ-कुछ मेथी भाजी की तरह दिखने वाली होती हैं. स्वाद में भी कड़वा होता है, इसकी पत्तियां और जड़, स्किन डिजीज में जैसे की डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, एक्जिमा, इचिंग आदि में उपयोगी होता है."

अंकित नामदेव ने बताया, "चकौड़ा जड़ के चूर्ण से पेट अच्छा साफ होता है और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं. इसके दाने का उपयोग डायबिटीज में किया जाता है, क्योंकि स्वाद में काफी कड़वा होता है. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है."

आयुर्वेद कंपनियों में डिमांड

चकौड़ा की जड़, पत्ती और बीजों की आयुर्वेद कंपनियों में अच्छी खासी डिमांड है. ट्रायबल बेल्ट में चकौड़ा अब आय का भी एक बड़ा साधन है. क्योंकि इसका बीज बड़ी आसानी से मार्केट में बिकता है. इसलिए चकौड़ा दाना जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, तो आदिवासी वर्ग के लोग इसे समेट कर बाजार में बेच कर जमकर मुनाफा कमाते हैं. आयुर्वेद मैनुफैक्चरिंग कंपनियां चकौड़ा का खासकर स्किन डिजीज की मेडिसिन बनाने में उपयोग करती हैं. इससे विशेष तरह का तेल भी बनाया जाता है, जिसे नामचक्रमर्द तेल कहा जाता है.

शहडोल: ट्राइबल बेल्ट में जिस चकौड़ा के कोमल पत्तियों की भाजी लोग सदियों से खाते आ रहे हैं. आज उस चकौड़ा की आयुर्वेद कंपनियों में अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि इस भाजी में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं. इसका दवाइयों में उपयोग होता है. चकौड़ा का पौधा बरसात के मौसम में अपने आप खेत, खलियान और जंगलों में उग आता है. इसे प्रकृति का तोहफा भी कहते हैं. हालांकि, जानकारी के अभाव में अब चकौड़ा पहले की अपेक्षा कम नजर आने लगा है.

क्या है चकौड़ा?

शहडोल संभाग में चकौड़ा बहुतायत में मिलता है. इसे संस्कृत में चक्रमर्द के नाम से जाना जाता है. वैसे चकौड़ा को अलग-अलग क्षेत्रों अलग-अलग नामों से जाना जाता है. जैसे पवाड़, पवॉर, चकवड़, चिरौठी, चाकुंदा, ऐसे कई नाम हैं. इसका वैज्ञानिक नाम कैसिया टोरा है. बारिश की पहली फुहार जैसे ही धरती पर पड़ती है, चकौड़ा का पौधा अपने-अपने आप उग जाता है और पूरे इलाके को हराभरा कर देता है. हालांकि, ये पौधा अब विलुप्ति की कगार पर है.

चकौड़ा भाजी औषधीय गुणों का खजाना (ETV Bharat)

गाजर घास बढ़ा रहा चिंता

लालू राम बैगा कहते हैं कि "बरसात के मौसम में चकौड़ा की पत्तियां जब मुलायम होती है. इसलिए आदिवासी इलाके में लोग इसकी भाजी जरूर बनवाते हैं. चकौड़ा भाजी खाने में बहुत ही शानदार होती है." उन्होंने कहा, "चकौड़ा को संरक्षण की जरुरत है, क्योंकि अब ये विलुप्ति की कगार पर है. अभी कुछ तादाद में मिल रहा तो लोगों की इस ओर ध्यान नहीं जा रहा." बात करते हुए लालू राम ने आगे कहा, "आप खुद देखिए पिछले कुछ सालों में जिन जगहों पर सिर्फ चकौड़ा के बड़े-बड़े पौधे हुआ करते थे. इन पौधों के बीच में छिपकर लुका छुपी का खेल खेला करते थे. अब वो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं. उनकी जगहों पर सिर्फ गाजर घास नजर आ रहा है."

Benefits of Chakoda
आदिवासियों की भाजी चकौड़ा (ETV Bharat)

चकौड़ा में है चमत्कारी क्वालिटी

आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव कहते हैं, "ये हर साल उगने वाला पौधा है. साल भर अपनी लाइफ साइकल पूरी करता है, उसके बाद में सूख जाता है. चकौड़ा की पत्तियां और इसके जो जड़ होते हैं. प्रचुरता से आयुर्वेद औषधी के रूप में उपयोग किया जाता है. इसकी पत्तियां कुछ-कुछ मेथी भाजी की तरह दिखने वाली होती हैं. स्वाद में भी कड़वा होता है, इसकी पत्तियां और जड़, स्किन डिजीज में जैसे की डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, एक्जिमा, इचिंग आदि में उपयोगी होता है."

अंकित नामदेव ने बताया, "चकौड़ा जड़ के चूर्ण से पेट अच्छा साफ होता है और पेट के कीड़े भी मर जाते हैं. इसके दाने का उपयोग डायबिटीज में किया जाता है, क्योंकि स्वाद में काफी कड़वा होता है. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है."

आयुर्वेद कंपनियों में डिमांड

चकौड़ा की जड़, पत्ती और बीजों की आयुर्वेद कंपनियों में अच्छी खासी डिमांड है. ट्रायबल बेल्ट में चकौड़ा अब आय का भी एक बड़ा साधन है. क्योंकि इसका बीज बड़ी आसानी से मार्केट में बिकता है. इसलिए चकौड़ा दाना जब पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, तो आदिवासी वर्ग के लोग इसे समेट कर बाजार में बेच कर जमकर मुनाफा कमाते हैं. आयुर्वेद मैनुफैक्चरिंग कंपनियां चकौड़ा का खासकर स्किन डिजीज की मेडिसिन बनाने में उपयोग करती हैं. इससे विशेष तरह का तेल भी बनाया जाता है, जिसे नामचक्रमर्द तेल कहा जाता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDOL NEWSBENEFITS OF CHAKODACHAKODA SEEDS MEDICINAL USECHAKODA FRUITS MEDICINALSHAHDOL MEDICINAL PLANT CHAKODA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आदिवासियों की भाजी चकौड़ा, आयुर्वेद का खजाना, खूबियां ऐसी बिना खाए रहा न जाए

मुरैना में माहेश्वरी परिवार 70 सालों से बांट रहे मिट्टी के बप्पा, जज-डॉक्टर सब देते हैं योगदान

शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की प्रतिज्ञा, हनुमान मंदिर में शपथ ले फंस गए 29 पार्षद

कच्चे मकान में टपकते पानी में ग्रामीणों का गुजारा, बड़वानी में पीएम आवास योजना का इंतजार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.