ड्राई फ्रूट घोटाले के बाद शहडोल में अब फोटोकॉपी घोटाला, 2 पन्ने का बिल 4 हजार रुपए - SHAHDOL PHOTOCOPY SCAM

शहडोल में एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे बिल घोटाले. यहां की पंचायतों में छोटे-छोटे कामों के बनाए जा रहे लंबे-चौड़े बिल.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 12:50 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 12:58 PM IST

शहडोल: मध्य प्रदेश अजब-गजब है और यहां इसी प्रकार के मामले भी सामने आ रहे हैं. पहले ऑयल पेंट घोटाला फिर ड्राई फ्रूट घोटाला सामने आया और अब फोटोकॉपी घोटाला. अमूमन एक पन्ने की फोटो कापी का कितना चार्ज होता है 2 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 3 रुपये लेकिन जयसिंहनगर में फोटोकॉपी बिल देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. महज 2 पन्नों की फोटोकॉपी का बिल सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है.

हैरान कर देने वाला फोटोकॉपी घोटाला!

शहडोल के जयसिंहनगर की ग्राम पंचायत कुदरी का ये पूरा मामला है. यहां का एक बिल जमकर वायरल हो रहा है जिसमें 2 पन्ने की फोटोकॉपी की कीमत 4000 रुपए लिखी हुई है. इसके बाद यह बिल अब सुर्खियों में आ गया है. बिल के मुताबिक इस बिल में पन्नों की जो फोटोकॉपी हुई है उसमें 2000 रुपए प्रति पन्ने की दर से फोटोकॉपी की गई है. जिसका भुगतान 4000 रुपए दिखाया गया है

यह बिल राज फोटोकॉपी सेंटर एवं डिजिटल स्टूडियो के फर्म के नाम से बनाया गया है. यहां से कई और चीजें भी खरीदी गई हैं. जिसकी जानकारी का जिक्र बिल में किया गया है. यह बिल 12 हजार रुपए के आसपास बनाया गया है.

'बिल पर हैं सरपंच के हस्ताक्षर'

फोटोकॉपी के बिल पर सरपंच के सिग्नेचर और सील भी लगी है .इस फोटोकॉपी बिल को लेकर सरपंच चंद्रवती सिंह का कहना है कि "मुझे इसकी जानकारी नहीं है, सचिव जिस तरह के बिल उनके पास लेकर आए और मुझसे दस्तखत कराए, मैंने कर दिए." कुदरी ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव हेमराज कहार का कहना है कि "अभी हाल ही में मैं यहां ज्वाइन किया हूं, ये बिल मेरे समय का नहीं है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है."

'जांच के बाद होगी कार्रवाई'

इस मामले में कलेक्टर केदार सिंह का कहना है कि "हो सकता है क्वांटिटी और दर लिखने में गलती हुई है, मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि शहडोल जिले में सरकारी कामों में बिल में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. पहले एक स्कूल में सामने आया ऑयल पेंट घोटाला काफी सुर्खियों में रहा. इसके बाद ड्राई फ्रूट घोटाले का मामला भी खूब तूल पकड़ा और अब फोटोकॉपी घोटाला एक अलग ही तूल पकड़ रहा है."

