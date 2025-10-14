धनतेरस पर लोहा खरीदने को लेकर लोगों में कंफ्यूजन, शनिवार को नहीं खरीदी जाती वस्तुएं
धनतेरस के दिन शनिवार होने के कारण लोहे से बने सामान खरीदने को लेकर उलझन में लोग. ज्योतिषाचार्य से जानिए खरीद सकते हैं या नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 10:37 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 10:49 AM IST
शहडोल: अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर के इसी महीने में दिवाली का त्यौहार भी है जिसकी तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं, एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. सारे व्यापारी तैयारी करके बैठे हुए हैं कि इस बार दिवाली के त्यौहार में अच्छा खासा व्यापार किया जाएगा.
धनतेरस में लोग तरह-तरह के सामान की खरीदी करते हैं लेकिन इस बार कुछ लोग कंफ्यूजन में भी हैं कि इस बार के धनतेरस में वो लोहे से जुड़ी सामग्री खरीदें या न खरीदें क्योंकि धनतेरस इस बार शनिवार को पड़ रही है. ऐसी मान्यता है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता. ज्योतिषाचार्य दूर कर रहे हैं कंफ्यूजन.
धनतेरस में बड़ा कन्फ्यूजन
धनतेरस की तैयारी इन दिनों जोर-शोर से चल रही है, बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं. व्यापारी भी धनतेरस को लेकर तैयारी कर चुके हैं लेकिन इस बार धनतेरस को लेकर लोगों में कंफ्यूजन भी है. क्योंकि इस बार की धनतेरस 18 अक्टूबर को पड़ रही है और 18 अक्टूबर को शनिवार का दिन भी पड़ रहा है, जिसके चलते लोग कंफ्यूज हैं कि शनिवार को लोहे से जुड़ी सामग्री वो खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं.
ज्योतिषाचार्य से जानिए क्या लोहा खरीदना सही है?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि इस बार उनके पास कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो यह पूछ रहे हैं कि शनिवार के दिन धनतेरस है और ऐसे में लोहे से जुड़ी सामग्री की खरीदी वो कैसे करें. वे बताते हैं कि "जिस तरह से दशहरा के दिन पंचक रहता है लेकिन उस दिन दसों दिशाएं खुली रहती हैं सभी शुभ काम होते हैं, इसी तरह धनतेरस के दिन भी भले ही शनिवार पड़ रहा है, लेकिन शनि का कोई दोष नहीं लगेगा, उस दिन हर सामग्री पर लक्ष्मी जी का निवास होता है, फिर चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो.
- दीपावली को लेकर चमकने लगे बाजार, जानिए धनतेरस पर किस मुहूर्त में खरीदें कौन सा सामान?
- दीपावली से पहले दो दिन का बन रहा शुभ संयोग, सुख-समृद्धि लेकर आ रहा पुष्य नक्षत्र
- रतलाम के दो मंदिरों में सजेगा कुबेर का खजाना, प्रसाद में मिलते हैं पैसे और गहने
'लोहा खरीदने पर नहीं लगेगा शनि का दोष'
ऐसे में अगर धनतेरस के दिन आप लोहे से जुड़ी सामग्री खरीद रहे हैं, तो बिल्कुल चिंतित ना हों, शनि का कोई दोष नहीं लगेगा बल्कि मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा. घर में बरक्कत होगी और जिस उद्देश्य के साथ आप धनतेरस में खरीदी कर रहे हैं, आपके उस उद्देश्य की पूर्ति होगी.