शहडोल संभाग के पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में वैसे तो कई सारे कोर्स संचालित हो रहे हैं. लेकिन इस यूनिवर्सिटी में एक कोर्स ऐसा भी है जो ज्यादातर महानगरों की ही यूनिवर्सिटी में मिलता है और बहुत कम जगहों पर ये कोर्स होता है. फिशरीज सब्जेक्ट पर बीएससी, एमएफएससी और सबसे बड़ी बात यहां फिशरीज से पीएचडी भी कराई जाती है, जो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है.

शहडोल संभाग के पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में वैसे तो कई सारे कोर्स संचालित हो रहे हैं. लेकिन इस यूनिवर्सिटी में एक कोर्स ऐसा भी है जो ज्यादातर महानगरों की ही यूनिवर्सिटी में मिलता है और बहुत कम जगहों पर ये कोर्स होता है. फिशरीज सब्जेक्ट पर बीएससी, एमएफएससी और सबसे बड़ी बात यहां फिशरीज से पीएचडी भी कराई जाती है, जो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है. पंडित शंभूनाथ शुक्लयुनिवर्सिटी में पदस्थ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदना राम बताती हैं कि, ''यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में पीएचडी करने के लिए बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट से पीएचडी आपको हर जगह से करने को नहीं मिलती है, कुछ चुनिंदा जगहों से ही मिलती है.'' इस कोर्स के लिए कौन एलिजिबल

असिस्टेंट प्रोफेशर डॉक्टर वंदना राम बताती हैं कि, ''फिशरीज कोर्स को करने के लिए अगर आपने बायलॉजी या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से कक्षा 12वीं पास की है तो आप बेचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फिर अगर आप एमएफएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए वही एलिजबल होगा जो बीएफएससी किया हो. या फिर बीएससी फिशरीज एंड जूलॉजी से किया हो. इतना ही नहीं इस सब्जेक्ट से पीएचडी करने के लिए फिशरीज एंड जूलॉजी में मास्टर्स की डिग्री है तो फिर आप एलिजबल हैं. मछलियों ने किए वारे-न्यारे, फिश उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर, विदेशी करंसी से भरा खजाना

सागर यूनिवर्सिटी के ऐसे कोर्स, जिनमें एडमिशन ले युवा संवार सकते हैं भविष्य करियर के कई ऑप्शन

फिशरीज की पढ़ाई करने के बाद करियर के कई ऑप्शन खुलते हैं, जैसे आप खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं. कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा कई सरकारी नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं. इस फील्ड में ही एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हैं. इतना ही नहीं शहडोल संभाग आदिवासी बाहुल्य संभाग है, और यहां पर प्रकृति ने अद्भुत तोहफा भी दे रखा है. यहां पर जल, जंगल, जमीन सबुकछ है. ऐसे में फिशरीज में विशेषज्ञता लेने के बाद आप खुद का काम यहीं से कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं. फिशरीज के फील्ड में यहां पर अपार संभावनाएं हैं. इस कोर्स को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एकदम से नया कोर्स है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है.

