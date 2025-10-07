झोंका कर सकता है धान की फसल को बर्बाद, समय रहते करें उपचार, जानें लक्षण
शहडोल में धान की फसल पक कर तैयार, कटाई शुरू करने के लिए बारिश बंद होने का इंतजार कर रहें हैं किसान, झोंका का डर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 8:07 PM IST
शहडोल: खरीफ सीजन में धान की खेती बड़ी प्रमुखता के साथ की जाती है. इस साल भी शहडोल के इलाके में बड़े रकबे में धान की फसल लगाई गई है. इन दिनों कई जगहों पर धान की फसलों में बालियां आ रही हैं. वहीं, कई जगह पर धान की फसल पक कर तैयार हो चुकी है. जिससे किसान बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे फसल की कटाई शुरू कर सकें. इसके साथ ही किसानों को फसल में झोंका नामक बीमारी लगने का भी डर सता रहा है. कुछ फसलों में यह बीमारी देखने को भी मिल रही है.
क्या है धान का झोंका रोग?
कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं कि "यह एक ब्लास्ट बीमारी है, जिसे धान का झोंका भी कहा जाता है. यह धान की अलग-अलग अवस्थाओं में लगती है. इसकी मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं होती हैं. जैसे यदि पत्ती की अवस्था में झोंका बीमारी लगती है तो यह वेजिटेटिव स्टेज में होता है. जहां पर धान रोपाई के बाद कल्ले निकलते हैं तो उसे लीफ ब्लास्ट बीमारी बोला जाता है.
इसके बाद जो नोडल में गांठ में लगती है, उसे नोडल ब्लास्ट बीमारी बोला जाता है. उसके बाद जब धान की बालियां निकलती हैं और फसल में झोंका लगता है तो उसे नेक ब्लास्ट या पैनिक ब्लास्ट भी बोला जाता है. वहीं, जब धान में बालियां निकल जाती हैं और दाने भरने लगते हैं, इस दौरान फसल में झोंका बीमारी लगती है तो उसे ग्रेन ब्लास्ट बोला जाता है. नेक ब्लास्ट बीमारी सबसे ज्यादा गंभीर और खतरनाक होती है, जो फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करती है.
बीमारी के क्या हैं लक्षण?
फसल में झोंका बीमारी लगने पर उसकी पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं. ये धब्बे लगभग डेढ़ सेंटीमीटर लंबे और हाफ सेंटीमीटर चौड़े होते हैं. इसके बीच के भाग में जली हुई राख के समान दिखाई देता है. पत्तों के बीच का जो भाग होता है, वह नाव के समान लंबा और सफेद रंग का होता है. ये धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्तियों को सुखा देते हैं.
फसलों के गांठ में भी ये बीमारी होती है, जो काले और भूरे रंग के धब्बे होते हैं. कई बार धब्बों के वजन के कारण धान की बालियां लटक जाती हैं. यदि सही समय पर इसका निदान नहीं किया जाए तो फसलों का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है. इस अवस्था में 70% से 80% तक नुकसान हो सकता है.
इस मौसम में बीमारी होने की आशंका
जब मौसम में नमी 85 से 90 फीसद के आसपास रहती है. तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच होता है और बादल आसमान में छाए हुए रहते हैं. इसके साथ ही बीच-बीच या रुक-रुक कर बारिश होती है तो ये झोंका जैसी बीमारी को उत्पन्न करती है. इस तरह का मौसम इस बीमारी के लिए सबसे अनुकूल अवस्था है. इस दौरान ही यह बीमारी सबसे अधिक फैलती है.
बीमारी के रोकथाम के लिए क्या करें
इस बीमारी से रोकथाम के लिए फसल के बीज को उपचारित करके लगाएं. बीज को उपचारित करने के लिए रासायनिक और जैविक हर तरह की दवा बाजार में उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर सकते हैं. अगर धान रोपाई के बाद खड़ी फसल में ये रोग लग रहा है तो शुरुआती लक्षण मिलते ही उपाय करें. दवा के लिए कृषि एक्सपर्ट से सलाह लें.
कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं कि "अगर फसल में इन बीमारियों के लक्षण मिल रहे हैं तो कर्बेंडा जिम दवा का इस्तेमाल करें. यह कवकनाशी दवा है. इसका 15 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना होता है. इसी प्रकार पूर्व मिश्रित कर्बेंडा जिम और मैनकॉजेब है, इसका 25 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना होता है. इसके अलावा 15 ग्राम ट्राईसाईक्लाज़ोल नामक दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं.
- मालवा में सोयाबीन तबाह और किसान बर्बाद, मध्य प्रदेश में MSP बचाएगी किसानों की जान?
- कहीं सोयाबीन जैसा न हो जाए दूसरी फसलों का हाल, टेंशन में किसान
1 एकड़ में 150 लीटर पानी के अनुपात में दवा छिड़कें
बीके प्रजापति बताते हैं कि इन दवाओं के अनुपात के अनुसार 1 एकड़ में डेढ़ सौ लीटर पानी से ही दवा का छिड़काव करना होता है. कई किसान कम ही दवा का छिड़काव करते हैं, जिससे बीमारियों का पूर्ण रूप से निदान नहीं हो पाता है.