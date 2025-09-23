ETV Bharat / state

धान की अच्छी पैदावार के लिए अपनाएं ये विषेश टिप्स, छप्पर फाड़ होगा अनाज का प्रोडक्शन

धान की अच्छी पैदावार के लिए अपनाएं ये विषेश टिप्स (ETV Bharat)

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति बताते हैं : अगर आपके धान की फसल में बालियां आनी शुरू हो चुकी हैं, तो किसान सबसे पहला काम करें कि अपने खेत के चारों ओर जो भी खरपतवार है उन्हें साफ करें, क्योंकि मेड़ पर जो खरपतवार होते हैं वो कीट बीमारियां का प्रसार फसल में करते हैं. इन्हीं खरपतवारों से उनका जो जीवन चक्र होता है, उसकी शुरुआत होती है. इसके बाद फसल पर कीट बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है, तो पहला काम यही करें कि खेत से एक- एक करके खरपतवार साफ कर लें.

शहडोल: खरीफ का सीजन अब अपने आखिरी चरण पर है और सितंबर का महीना भी खत्म होने को है. धान की फसलों में बालियां आनी शुरू हो चुकी हैं ऐसे में किसानों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यही वो स्टेज है जब किसान थोड़ी सी सावधानी बरत कर, छप्पर फाड़ अनाज भी हासिल कर सकता है. कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति कहते हैं कि इस बार मौसम बहुत अच्छा रहा है, बारिश भी अच्छी हुई है ऐसे में हमारे क्षेत्र में धान की फसल शानदार है.

धान की फसल में अभी पैनिकल इनीशिएशन स्टेज शुरू होने वाली है तो सबसे पहला काम करें खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर जो खेत की गहराई है उसके हिसाब मेंटेन करें. अगर आपके पास पानी की उपलब्धता है और सिंचाई की व्यवस्था है, तो अल्टरनेट वेटिंग ड्राई सिस्टम से जुड़कर सिंचाई करें. पहले पानी निकलें उसके बाद फिर तीन से चार दिनों के बाद अगर जमीन में क्रैक नहीं आती है तब तक आप पानी न लगाएं. जैसे क्रैक आने की स्थिति बने तो उसमें फिर से पानी लगा दें. दूसरी चीज है इस स्टेज में खेत में पानी का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है.

धान के अच्छे उत्पादन के लिए इन बातों को न करें नजर अंदाज (ETV Bharat)

फसल के पोषण का रखें ध्यान

पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो अभी हमारे कृषकों के द्वारा निश्चित रूप से जिले में पोटाश का उपयोग नहीं किया जाता है. इस अवस्था में घुलनशील 05234 का अगर कृषक एक ग्राम प्रति लीटर की दर से खेतों में छिड़काव करते हैं तो दाना बहुत चमकीला बनेगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा और मोटे चमकदार स्वस्थ दाने विकसित होंगे.

धान की बालियों के आते समय काम की टिप्स (ETV Bharat)

फसल में ब्राउन प्लांट हूपर रोग का प्रकोप

वर्तमान में धान की फसल में ब्राउन प्लांट हूपर रोग का प्रकोप है, इसमें धान सूखना शुरू हो जाता है. अगर ब्राऊन प्लांट हूपर कीट फसल पर दिखता है तो समय से उसका कंट्रोल करें. वर्तमान में धान की फसल में और बीमारियों की बात करें तो जैसे गर्दन तोड़ बीमारी होती है, जो पिछले दो वर्षों से हमारे जिले में देखी गई थी जिसे नेक ब्लास्ट बीमारी भी बोलते हैं, इसका प्रकोप भी हो सकता है. शहडोल जिले में मुख्य रूप से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी भी देखने को मिल रही है, इसका कंट्रोल भी समय से जरूरी है.