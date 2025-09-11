गौमूत्र और 5 पेड़ों की पत्तियों से बना लीजिए ब्रह्मास्त्र, कीटों का हो जाएगा काम तमाम
जैविक खेती करने वाले किसानों को जरूर करना चाहिए ब्राह्मास्त्र का उपयोग, नेचुरल तरीके से फसलों पर लगने वाले चूसक कीटों को भगाता है दूर.
शहडोल: बदलते वक्त के साथ अब लोगों के खान-पान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है. अब लोग अपने खान-पान में जैविक उत्पादों को शामिल कर रहे हैं. इसके लिए रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक इन सबसे दूरी भी बना रहे हैं और धीरे-धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं. जैविक खेती अपना रहे किसानों को ब्रह्मास्त्र के बारे में जानना बेहद आवश्यक है. ये फसल को कीटों से बचाने के लिए बेहद कारगर नेचुरल औषधि है. इस आर्टिकल में जानते हैं ये ब्रह्मास्त्र क्या है? कैसे तैयार किया जाता है और कितना फायदेमंद होता है.
ब्रह्मास्त्र करेगा कीटों का काम तमाम
कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं कि "ब्रह्मास्त्र फसलों में लगने वाले कीटों से निजात दिलाने के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ही काम करता है. ये एक तरह का जैविक कीटनाशक है. यह फसलों में लगने वाले रस चूसक कीटों को मारने में बेहद कारगर साबित होता है. बरसात के मौसम में जब सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, टमाटर आदि में इन कीटों का प्रकोप बढ़ता है, तब ब्रह्मास्त्र एक प्राकृतिक कवच का काम करता है. यह प्राकृतिक औषधि सफेद मक्खी, पीला मोजेक वायरस, छोटी इल्ली, एफिड, थ्रिप्स, जेसिड जैसे कीटों को नियंत्रित करने में कारगर है."
कैसे बनाएं ब्रह्मास्त्र?
बीके प्रजापति बताते हैं कि "ब्रह्मास्त्र कीटनाशक बनाने की विधि बेहद सरल है. इसे बनाने में न के बराबर लागत आती है. इसे बनाने में आसपास मिलने वाली तीखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है. यानी की जो पत्तिया बकरी न खाती हो जैसे नीम, करंज, धतूरा, अकमन, पपीता, सीताफल, कनेर आदि. ऐसी 5 पत्तियों को 2-2 किलोग्राम लेना है. इसके बाद पत्तियों का पेस्ट बनाकर 10 किलो गोमूत्र (जितना पुराना उतना बेहतर) में मिला लें.
ये मिश्रण को 2 तरीकों से धीमी प्रक्रिया और तेज प्रक्रिया से तैयार किया जा सकता है. अब इसे ड्रम या किसी बड़े बर्तन में डालकर सड़ने के लिए छोड़ दें. धीमी प्रक्रिया में पेस्ट 20-25 दिन में सड़ता है जबकि तेज प्रक्रिया में इसे हल्का गर्म करने पर 15-18 दिन में तैयार हो जाता है. ठंडी के मौसम में सड़ने में ज्यादा समय लगता है जबकि गर्मी में जल्दी सड़ जाता है. तैयार होने के बाद इसे छानकर सुरक्षित डिब्बे में रख लें. अब उपयोग के लिए ब्रह्मास्त्र तैयार हो गया है."
कैसे करें उपयोग और क्या हैं फायदे?
फसलों पर छिड़काव के लिए 100 लीटर पानी में 2-3 लीटर ब्रह्मास्त्र मिला लें. इसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसके बाद प्रभावित फसल पर इसका छिड़काव करें. बीके प्रजापति बताते हैं कि "इसके फायदे कमाल के हैं. फसलों पर नियमित छिड़काव से रस चूसक कीटों पर नियंत्रण पाया जा सकता है.''
सबसे अच्छी बात यह है कि रासायनिक कीटनाशकों की तरह ये नुकसानदायक नहीं होता है. साथ ही पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता. इसके अलावा इसे बनाने में कोई लागत नहीं लगती. सभी सामान घर-गांव में ही मिल जाते हैं. जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए ये वरदान है."