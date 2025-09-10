ETV Bharat / state

महिला ने लाखों के कंगन के चुकाए 30 हजार, हाथ मलता रह गया शहडोल का ज्वेलरी दुकानदार

शहडोल में एक ज्वेलरी दुकानदार असली और नकली सोने में फर्क नहीं समझ पाया. पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज के बहाने महिला नकली देकर असली ले गई.

Shahdol old jewelery exchange Fraud
ज्वेलरी एक्सचेंज में महिला ने दुकानदार को ठगा (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 5:19 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 5:44 PM IST

शहडोल: सोने-चांदी के जेवरातों के मामले में आपने अक्सर सुना होगा कि घर पहुंचकर महिलाओं को ठग लिया गया. इन महिलाओं से असली सोने के जेवर लेकर उन्हें नकली सोने के जेवर दे दिए गए. लेकिन शहडोल में ठीक इसके उलट हुआ. यहां एक महिला ने एक ज्वैलरी दुकानदार को लाखों का चूना लगा दिया. इस महिला ने पुरानी नकली ज्वेलरी देकर असली ली और रफूचक्कर हो गई. कुछ घंटे बाद जब दुकानदार ने गहनों की बारीकी से जांच की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह थाने पहुंचे गया.

ज्वेलरी एक्सचेंज में महिला ने दुकानदार को ठगा

मामला शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले कृष्णा ज्वेलर्स का है. जहां एक महिला अपने पुराने ज्वेलरी को लेकर आती है और दुकानदार से एक्सचेंज करने की बात करती है. पुराना गोल्ड देखकर दुकानदार भी खुश होता है और ज्वेलरी को एक नजर देखने के बाद हामी भर देता है. महिला ने भी देर नहीं की और उसके एवज में लाखों की कीमत वाला सोने का कंगन लेकर चली गई. जब तक दुकानदार कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

माजरा समझ आते ही दुकानदार पहुंचा थाने

यहां तक तो बात ठीक थी लेकिन जब दुकान बंद करने का समय आया तो दुकानदार ने एक्सचेंज वाली उन ज्वेलरियों को फिर से देखा और उसकी बारीकी से जांच की तो उसके होश उड़ गए और वो दुकान छोड़कर सीधे कोतवाली थाने पहुंच गया. यहां उसने घटना की पूरी जानकारी थाने में जाकर सुनाई जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

2 लाख का कंगन 30 हजार में लिया

कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि "एक महिला ज्वेलरी दुकान में अपना पुराना सोना लेकर आई थी और उसे एक्सचेंज किया. इस सोने की कीमत 1 लाख 62 हजार बताई गई. जिसके बाद उसने एक सोने का कंगन पसंद किया, जिसकी कीमत 1 लाख 92 हजार थी. कुछ और रुपए देकर उस महिला ने अपनी पुरानी ज्वेलरी देकर वो कंगन लिया और चली गई.

रात को दुकानदार जब अपना सामान चेक कर रहा था तो उसे पता चला कि उसने जो सोना एक्सचेंज किया है, वो नकली है. इसके बाद वो सीधे रिपोर्ट करने थाने पहुंचा. उसने थाने में आकर बताया कि एक महिला उसे नकली सोना पकड़ा कर चली गई, इस बात की शिकायत करने कृष्णा ज्वेलर्स के सोमेंद्र गुप्ता पहुंचे थे. इसके बाद कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है."

हापुड़ की रहने वाली है महिला

दुकानदार को ठगने वाली इस महिला के बारे में कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि "महिला उन्हीं के होटल में 2 दिन से रुकी हुई थी. आधार कार्ड के आधार पर महिला हापुड़ की रहने वाली है. उसका नाम सविता है. ठगी करने वाली महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है."

