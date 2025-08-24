ETV Bharat / state

शहडोल में मानसून एक्टिव, रात-दिन झमाझम बारिश, दलहन-तिलहन की फसलों पर खतरा - SHAHDOL MONSOON ACTIVE

शहडोल में दिन-रात हो रही बरसात से लोगों को उमस वाली गर्मी से मिली राहत. दलहन-तिलहन फसलों की बढ़ी मुसीबत.

shahdol monsoon active
शहडोल में बारिश का दौर जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 8:05 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 8:29 PM IST

4 Min Read

शहडोल: शहडोल संभाग में अब एक बार फिर से मौसम एक्टिवेट हो गया है. पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तेज धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था. वहीं, किसान भी चिंतित हो चुके थे, कि कहीं बारिश फिर से धोखा न दे. लेकिन एक बार फिर से दो तीन दिन से मौसम ने जो करवट बदली है, उसने पानी-पानी कर दिया है. बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है.

शहडोल में बारिश का दौर जारी
जल्ला चौधरी बताते हैं, ''पिछले दो तीन दिन से मौसम बदला है. शाम को थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, दिन भर तेज धूप रहती थी. लेकिन बीती रात से मौसम में एक अलग ही बदलाव देखने को मिला है. रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है. रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर से पानी-पानी कर दिया है. हालांकि आज रविवार का दिन था तो लोगों को स्कूल, ऑफिस काम पर नहीं जाना था, तो थोड़ी परेशानी कम हुई. हालांकि उमस वाली तेज गर्मी से जो लोगों का हाल बेहाल था उससे लोगों को राहत मिली है.

SHAHDOL HEAVY RAINFALL
शहडोल जिले में रात-दिन झमाझम बारिश (ETV Bharat)

किसानों के चेहरे खिले
इस बारिश ने एक बार फिर से किसानों के मायूस चेहरों पर खुशी ला दी है, क्योंकि धान रोपाई के बाद अभी फसल 25 से 30 दिन के स्टेज पर पहुंचा है. धान की फसल में यूरिया छिड़काव का समय है, ऐसे में किसानों को खेतों में पानी की भी जरूरत है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, जिससे किसान चिंतित था. अब एक बार फिर से जो मौसम एक्टिवेट हुआ उससे किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है. क्योंकि धान की फसल को पानी की भी जरूरत थी.

SHAHDOL HEAVY RAINFALL
बारिश से जलमग्न हुईं सड़कें (ETV Bharat)

हालांकि मौजूदा साल दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए मायूसी भरा साल है. क्योंकि पहले शुरूआत में ही बहुत ज्यादा बारिश हुई जिससे ज्यादातर किसानों के दलहन और तिलहन की फसलें जम नहीं पाईं और अब जिनकी थोड़ी बहुत फसल बची है तो इस तेज बारिश से एक बार फिर से उसे नुकसान पहुंचने की संभावना है.

PULSES OILSEEDS CROPS AFFECTED
दलहन-तिलहन की फसलों पर खतरा (ETV Bharat)

फसलों को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट
इस बारिश को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''इस बारिश से धान किसानों को बहुत फायदा होगा, धान की फसल के लिए बहुत ही बेहतर बारिश हो रही है. वहीं दलहन और तिलहन वाले फसलों के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है.''

कहां कितनी बारिश
शहडोल अधीक्षक भू अभिलेख ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, जिले में 23 अगस्त को 31.5 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है, जिले में एक जून 2025 से अब तक वर्षामापी केंन्द्र सोहागपुर में 949 मिमी, बारिश, बुढ़ार में 651 मिली, गोहपारी में 872 मिमी, जैतुपर में 986 मिमी, चन्नौड़ी में 827 मिमी, ब्यौहारी में 916 मिमी, जयसिंहनगर में 930 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इस तरह से जिले में अब तक 875 मिमी, औसत बारिश दर्ज की गई है. पिछले साल भी इस अवधि में जिले में 833 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी.

आगे बारिश का क्या अनुमान
मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक अभी बारिश का अनुमान लगाया है. इसी तरह से बादलों के एक्टिवेट रहने की उम्मीद है. आसमान में जिस तरह से अभी घने बादल नजर आ रहे हैं और कभी भी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो जा रहा है. उसे देखकर यही लग रहा है कि अभी ये बारिश थमने वाली नहीं है.

शहडोल: शहडोल संभाग में अब एक बार फिर से मौसम एक्टिवेट हो गया है. पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तेज धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था. वहीं, किसान भी चिंतित हो चुके थे, कि कहीं बारिश फिर से धोखा न दे. लेकिन एक बार फिर से दो तीन दिन से मौसम ने जो करवट बदली है, उसने पानी-पानी कर दिया है. बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है.

शहडोल में बारिश का दौर जारी
जल्ला चौधरी बताते हैं, ''पिछले दो तीन दिन से मौसम बदला है. शाम को थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, दिन भर तेज धूप रहती थी. लेकिन बीती रात से मौसम में एक अलग ही बदलाव देखने को मिला है. रात से रिमझिम बारिश का दौर जारी है. रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक बार फिर से पानी-पानी कर दिया है. हालांकि आज रविवार का दिन था तो लोगों को स्कूल, ऑफिस काम पर नहीं जाना था, तो थोड़ी परेशानी कम हुई. हालांकि उमस वाली तेज गर्मी से जो लोगों का हाल बेहाल था उससे लोगों को राहत मिली है.

SHAHDOL HEAVY RAINFALL
शहडोल जिले में रात-दिन झमाझम बारिश (ETV Bharat)

किसानों के चेहरे खिले
इस बारिश ने एक बार फिर से किसानों के मायूस चेहरों पर खुशी ला दी है, क्योंकि धान रोपाई के बाद अभी फसल 25 से 30 दिन के स्टेज पर पहुंचा है. धान की फसल में यूरिया छिड़काव का समय है, ऐसे में किसानों को खेतों में पानी की भी जरूरत है, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, जिससे किसान चिंतित था. अब एक बार फिर से जो मौसम एक्टिवेट हुआ उससे किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है. क्योंकि धान की फसल को पानी की भी जरूरत थी.

SHAHDOL HEAVY RAINFALL
बारिश से जलमग्न हुईं सड़कें (ETV Bharat)

हालांकि मौजूदा साल दलहन और तिलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए मायूसी भरा साल है. क्योंकि पहले शुरूआत में ही बहुत ज्यादा बारिश हुई जिससे ज्यादातर किसानों के दलहन और तिलहन की फसलें जम नहीं पाईं और अब जिनकी थोड़ी बहुत फसल बची है तो इस तेज बारिश से एक बार फिर से उसे नुकसान पहुंचने की संभावना है.

PULSES OILSEEDS CROPS AFFECTED
दलहन-तिलहन की फसलों पर खतरा (ETV Bharat)

फसलों को लेकर क्या बोले एक्सपर्ट
इस बारिश को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''इस बारिश से धान किसानों को बहुत फायदा होगा, धान की फसल के लिए बहुत ही बेहतर बारिश हो रही है. वहीं दलहन और तिलहन वाले फसलों के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है.''

कहां कितनी बारिश
शहडोल अधीक्षक भू अभिलेख ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, जिले में 23 अगस्त को 31.5 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है, जिले में एक जून 2025 से अब तक वर्षामापी केंन्द्र सोहागपुर में 949 मिमी, बारिश, बुढ़ार में 651 मिली, गोहपारी में 872 मिमी, जैतुपर में 986 मिमी, चन्नौड़ी में 827 मिमी, ब्यौहारी में 916 मिमी, जयसिंहनगर में 930 मिमी बारिश दर्ज की गई है. इस तरह से जिले में अब तक 875 मिमी, औसत बारिश दर्ज की गई है. पिछले साल भी इस अवधि में जिले में 833 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई थी.

आगे बारिश का क्या अनुमान
मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक अभी बारिश का अनुमान लगाया है. इसी तरह से बादलों के एक्टिवेट रहने की उम्मीद है. आसमान में जिस तरह से अभी घने बादल नजर आ रहे हैं और कभी भी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो जा रहा है. उसे देखकर यही लग रहा है कि अभी ये बारिश थमने वाली नहीं है.

Last Updated : August 24, 2025 at 8:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SHAHDOL NEWSSHAHDOL HEAVY RAINFALLPULSES OILSEEDS CROPS AFFECTEDSHAHDOL WEATHER UPDATESHAHDOL MONSOON ACTIVE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आदिवासियों की भाजी चकौड़ा, आयुर्वेद का खजाना, खूबियां ऐसी बिना खाए रहा न जाए

मुरैना में माहेश्वरी परिवार 70 सालों से बांट रहे मिट्टी के बप्पा, जज-डॉक्टर सब देते हैं योगदान

शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष को हटाने की प्रतिज्ञा, हनुमान मंदिर में शपथ ले फंस गए 29 पार्षद

कच्चे मकान में टपकते पानी में ग्रामीणों का गुजारा, बड़वानी में पीएम आवास योजना का इंतजार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.