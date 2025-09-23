ETV Bharat / state

मिनी ब्राजील पहुंचा भोपाल से आया खास मेहमान, खिलाड़ियों का बढ़ा हौसला, ग्राउंड को लेकर बढ़ी उम्मीद

शहडोल: विचारपुर गांव मिनी ब्राजील के नाम से अपनी खास पहचान बना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिनी ब्राजील की कई बार चर्चा कर चुके हैं. अब यहां आए दिन कोई न कोई जिम्मेदार पर्सन आता ही रहता है और होनहार खिलाड़ियों से जरूर मिलता है. सोमवार को शहडोल जिले में भोपाल से खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव मनीष सिंह खिलाड़ियों से मुलाकात करने पहुंच गए.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के प्रमुख सचिव मनीष सिंह सोमवार को शहडोल पहुंचे. यहां उन्होंने विचारपुर गांव का दौरा किया और फुटबॉल मैदान में खिलाड़ियों से मुलाकात किया. इस दौरान प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल ग्राउंड गांव में उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया. साथ ही फुटबॉल के खेल को लेकर खिलाड़ियों का जमकर हौसला बढ़ाया.

मिनी ब्राजील का नन्हा खिलाड़ी (ETV Bharat)

विचारपुर फुटबॉल का नया गढ़

आदिवासी बाहुल्य गांव विचारपुर भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन अपनी पहचान देश दुनिया के पटल पर बना चुका है. फुटबॉल को लेकर विचारपुर गांव में अलग लेवल की दीवानगी है. यहां रहने वाले ज्यादातर लोग फुटबॉल खेलते हैं. शायद ही ऐसा कोई घर होगा, जिससे लड़का-लड़की फुटबॉल नहीं खेलते हों. यहां के बच्चे 7 से 8 बार नेशनल तक खेल चुके हैं. यहां हर दूसरे घर में आपको फुटबॉल के नेशनल खिलाड़ी मिल जाएंगे. ये आदिवासी गांव दुनिया के पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है. इस गांव की वजह से शहडोल जिले का नाम भी रोशन हो रहा है.

प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने मैदान का लिया जायजा (ETV Bharat)

पीएम मोदी भी कर चुके हैं चर्चा

शहडोल दौरे से वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस गांव का जिक्र मिनी ब्राजील के रूप में किया था. साथ ही उन्होंने गांव के युवाओं में फुटबॉल के क्रेज को लेकर जमकर तारीफ की थी. इसके बाद भी पीएम मोदी को जब भी मौका मिलता है, जिस मंच से मौका मिलता है. अब तक कई मर्तबा अलग-अलग मंचों से विचारपुर गांव के इस मिनी ब्राजील की जिक्र कर चुके हैं. जब से पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में इस बारे में चर्चा की है, तब ये गांव फुटबॉल के खेल को लेकर सुर्खियों में आ गया है. इसके बाद से आए दिन जिम्मेदार आला अधिकारी खिलाड़ी मिनी ब्राजील के नन्हे खिलाड़ियों से मिलने मैदान पर पहुंच जाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं.