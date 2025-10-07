ETV Bharat / state

शहडोल के छोटे से गांव के 5 फुटबॉलर्स जर्मनी के इंटरनेशलन क्लब में, गुरुदीक्षा शुरू

शहडोल जिले के विचारपुर गांव 5 फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी में ट्रेनर से गेम की बारीकियां और फिटनेस मंत्री लेने में बिजी.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:20 PM IST

शहडोल : शहडोल जिले का विचारपुर गांव मिनी ब्राजील के नाम से पूरे देश में मशहूर हो चुका है. इस गांव के फुटबॉलर विदेश में भारत का नाम चमका रहे हैं. विचारपुर के 5 फुटबॉलर अपने कोच के साथ आजकल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी में हैं. वहां से इन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की तस्वीरें भारत में फुटबॉल के बढ़ते क्रेज को बयां कर रही हैं.

शहडोल के छोटे से गांव से लेकर जर्मनी का सफर

विचारपुर गांव के इन खिलाड़ियों का तो जैसा सपना ही साकार हो गया. क्योंकि एक छोटे से गांव में घोर असुविधाओं के बीच फुटबॉल के जुनून में डूबे युवकों व युवतियों के लिए जर्मनी जैसे देश में ट्रेनिंग लेना किसी सपने से कम नहीं था. लेकिन उनकी प्रतिभा व मेहनत का परिणाम है कि इन युवाओं का सफर जर्मनी तक पहुंचा. अब ये खिलाड़ी जर्मनी में विशेष ट्रेनिंग ले रहे हैंं.

विचारपुर के 5 खिलाड़ी जर्मनी में

शहडोल जिले के जो 5 खिलाड़ी जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हैं. ट्रेनिंग देखकर साफ है कि सभी खिलाड़ी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं. उनमें कहीं भी झिझक नहीं है. विचारपुर गांव के ये खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी के बेहतरीन इंटरनेशनल फुटबॉल क्लब FC ingolstadt 4 क्लब में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां उनकी ट्रेनिंग 12 अक्टूबर तक चलेगी. सभी खिलाड़ी शनिवार को जर्मनी पहुंचे थे. सबसे पहले इन खिलाड़ियों को को कोच डाइटमार बीयर्सडार्फ और उनके ट्रेनर्स ने क्लब घुमाया.

फुटबॉल गेम की बारीकियां समझ रहे प्लेयर

विचारपुर के खिलाड़ियों ने क्लब के स्पोर्ट्स सेंटर, जिम सेशन और अत्याधुनिक स्किल्स लैब के साथ ही पूरे एरेना का भ्रमण किया. खिलाड़ियों ने पहली बार जर्मन फुटबॉल ट्रेनिंग की अत्याधुनिक तकनीक को करीब से देखा, जर्मनी ट्रेनिंग करने पहुंचे विचारपुर गांव के सभी खिलाड़ी कोच डाइटमार बीयर्सडार्फ के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग कर रहे हैं. यहां उन्हें अत्याधुनिक फुटबॉल की तकनीक, फिटनेस, टीम रणनीति और टेक्निकल गेम प्लानिंग की गहन ट्रेनिंग दी जा ही है.

विचारपुर गांव के ये खिलाड़ी जर्मनी में

इसके साथ ही ये भी सिखाया जा रहा है कि बॉल कंट्रोल कैसे की जाए. बॉल की पासिंग, डिफेंस और अटैक के गुर भी सिखाए जा रहे हैं. ट्रेनिंग में खिलाड़ियों की निर्णय क्षमता, टीम लीडिंग, टीमवर्क और मानसिक मजबूती पर भी जोर दिया जा रहा है. विचारपुर गांव से जर्मनी जाने वाले 5 खिलाड़ियों में दो लड़कियां सानिया कुंडे, सुहानी कोल शामिल हैं. कोच लक्ष्मी सहीस और लड़कों में प्रीतम कुमार वीरेंद्र बैगा और मनीष घंसिया हैं.

