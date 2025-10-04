ETV Bharat / state

शहडोल के होनहारों की जर्मनी से आई पहली तस्वीर, फुल कॉन्फिडेंट नजर आए मिनी ब्राजील के खिलाड़ी

मिनी ब्राजील के 5 खिलाड़ी फुटबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पहुंचे जर्मनी ( MP Jansampark )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 4, 2025 at 8:50 PM IST 3 Min Read