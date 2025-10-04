ETV Bharat / state

शहडोल के होनहारों की जर्मनी से आई पहली तस्वीर, फुल कॉन्फिडेंट नजर आए मिनी ब्राजील के खिलाड़ी

मिनी ब्राजील के 5 खिलाड़ी फुटबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पहुंचे जर्मनी. खिलाड़ियों को अपनी तकनीक बेहतर करने का सुनहरा अवसर.

SHAHDOL FOOTBALL PLAYERS GERMANY
मिनी ब्राजील के 5 खिलाड़ी फुटबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पहुंचे जर्मनी (MP Jansampark)
Published : October 4, 2025 at 8:50 PM IST

शहडोल: विचारपुर गांव जिसे अब मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है. अब इसकी ख्याति जर्मनी तक पहुंच चुकी है. मिनी ब्राजील के 5 खिलाड़ी और एक कोच स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी पहुंच चुके हैं. वहां की तस्वीर भी सामने आ गई है. खिलाड़ी और कोच जर्मन कोच से संवाद करते और वहां घूमते टहलते नजर आ रहे हैं. जर्मनी के एक प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब ने विचारपुर के 5 खिलाड़ियों और एक प्रशिक्षक को 4 से 12 अक्टूबर 2025 तक ट्रेनिंग का मौका दिया है.

जर्मनी पहुंचे खिलाड़ी, जर्मन कोच से किया संवाद

शहडोल का विचारपुर गांव जिसकी पहचान अब देश-दुनिया में मिनी ब्राजील के नाम से होती है. यहां के युवा फुटबॉल खिलाड़ी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी पहुंच चुके हैं. शहडोल से गए ये फुटबॉल खिलाड़ी और कोच जर्मनी के FC Ingolstadt 04 क्लब में जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ के साथ संवाद भी किया, वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं. कोच खुद उनके साथ संवाद करते नजर आ रहे हैं. घूमते टहलते नजर आ रहे हैं.

Shahdol players training Germany
स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गए हैं शहडोल के फुटबॉल प्लेयर (MP Jansampark)

मिनी ब्राजील के इन स्पेशल खिलाड़ियों की इस स्पेशल ट्रेनिंग से जर्मनी तक मिनी ब्राजील की ख्याति पहुंच रही है. शहडोल के विचारपुर गांव की प्रसिद्धी वहां तक पहुंच रही है और इन युवा खिलाड़ियों के पास भी एक इंटरनेशनल कोच से फुटबॉल की बेहतर तकनीक सीखने का अवसर मिला है.

Shahdol players training Germany
जर्मनी पहुंचे खिलाड़ी, कोच से किया संवाद (MP Jansampark)

कौन-कौन गया है जर्मनी?

शहडोल के मिनी ब्राजील से जो खिलाड़ी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जर्मनी गए हुए हैं, उनमें 5 खिलाड़ी जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के और एक कोच शामिल हैं. इसमें कोच के तौर पर लक्ष्मी सहीस जिसकी उम्र लगभग 31 वर्ष है. युवा लड़कियों में सानिया कुंडे है जिसकी उम्र 14 साल है और सुहानी कोल जिसकी उम्र 16 साल है. सुहानी कोल एक बेस्ट गोलकीपर हैं और काफी तेजी से इस खेल में आगे बढ़ रही हैं.

लड़कों में वीरेंद्र बैगा जो विचारपुर गांव के रहने वाले हैं. उनकी उम्र 16 साल है. मनीष घंसिया की उम्र 16 साल है. इसके अलावा प्रीतम कुमार ये भी 14 साल के हैं और यह भी दमदार फुटबॉल खिलाड़ी हैं. ये सभी युवा खिलाड़ी जर्मनी ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं.

Vicharpur Player Training Germany
जर्मन कोच के साथ खाना खाते शहडोल के खिलाड़ी (MP Jansampark)

खिलाड़ियों के खेल को लगेंगे पंख

भारत के मिनी ब्राजील के युवा खिलाड़ियों और कोच के जर्मनी में इस स्पेशल ट्रेनिंग के बाद अब यहां के खिलाड़ियों के फुटबॉल की तकनीक को और बेहतर करने में मदद मिलेगी. साथ ही इनके फुटबॉल के खेल को पंख लगेंगे और ये खिलाड़ी अपने फुटबॉल के गेम को और बेहतर करके आगे बढ़ने में कामयाब हो सकेंगे. मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों के साथ ही शहडोल के विचारपुर गांव की भी पहचान जर्मनी तक पहुंच चुकी है. यहां का फुटबॉल टैलेंट जर्मनी के इस दिग्गज कोच की नजरों तक पहुंच रहा है.

