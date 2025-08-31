शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल का विचारपुर गांव मिनी ब्राजील के नाम से फेमस है. अब ये मिनी ब्राजील विश्व में अपनी पहचान बना रहा है. इस मिनी ब्राजील के 4 खिलाड़ी और एक प्रशिक्षक को जर्मनी के एक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा. खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजे जाने की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कही है.

मन की बात में फुटबॉल की अच्छी खबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में शहडोल के लिए बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बीते दिनों वह एक पॉडकास्ट में शामिल हुए थे, जो दुनिया के बहुत ही फेमस पॉडकस्टर हैं. उनके साथ उन्होंने चर्चा की थी. जिसे दुनिया भर के लोगों ने सुना भी था. जब पॉडकास्ट पर बात हो रही थी, तो बातों ही बातों में उन्होंने एक ऐसा विषय उठाया था, जिसे जर्मनी के खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान जो पीएम मोदी ने उस चर्चा में बताई थी, उस पर केंद्रित हो गया.

विचारपुर गांव के खिलाड़ियों की मन की बात में तारीफ

उन्होंने उस टॉपिक से इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने इस टॉपिक पर रिसर्च किया. फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं पॉडकास्ट में बातों-बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़े गांव का वर्णन किया था.

मन की बात में फुटबॉल की अच्छी खबर

दरअसल, 2 साल पहले मैं शहडोल गया था, वहां के फुटबॉल प्लेयर से मिला था और पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का जिक्र किया था. यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डायटमार बेयर्स डॉर्फर ने सुनी, शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइव जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया. पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे.

शहडोल का मिनी ब्राजील

जर्मनी जाएंगे खिलाड़ी

पीएम मोदी ने मन की बात में आगे कहा कि अब जर्मनी के कोच ने शहडोल के कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी के अकादमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है. इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है, जल्द ही शहडोल के कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे. मुझे देखते हुए बहुत आनंद आता है, भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. फुटबॉल प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि जब समय मिले तो शहडोल जरूर जाएं और वहां के फुटबॉल खिलाड़ियों को देखिए.

शहडोल का विचारपुर गांव

चार खिलाड़ी और एक कोच जाएंगे

सहायक संचालक खेल रईस अहमद खान ने बताया कि "जर्मनी में कोचिंग के लिए दो बालक दो बालिका इस तरह से चार खिलाड़ी और एक कोच को भेजे जाने का प्लान है. जल्द ही इन सभी को सेलेक्ट कर लिया जाएगा कि आखिर जर्मनी में कोचिंग के लिए कौन जाएगा और उसके बाद इन्हें भेजा जाएगा प्रक्रिया जारी है. कई खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट इसके लिए जमा कर लिए गए हैं.

जर्मनी जाएंगे खिलाड़ी विचारपुर के खिलाड़ी

मिनी ब्राजील में फुटबाल का क्रेज

गौरतलब है की शहडोल जिला मुख्यालय से लगा हुआ विचारपुर गांव है. जो आदिवासी बहुल इलाका है और ये गांव फुटबॉल के क्रेज के लिए अपनी एक अलग पहचान बना रहा है. इसे मिनी ब्राजील के नाम से पहचाना जाता है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मन की बात में मिनी ब्राजील के नाम से इस गांव की तारीफ कर चुके हैं.

इस गांव की खासियत है कि इस गांव के हर दूसरे घर में फुटबॉल के नेशनल प्लेयर मिल जाएंगे, यहां के लड़के लड़कियां सभी फुटबॉल खेलती हैं. छोटे बच्चों से लेकर सीनियर खिलाड़ी तक यहां फुटबॉल के मिलेंगे.