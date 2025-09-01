शहडोल (अखिलेश शुक्ला): साल 2023 का जुलाई महीना मध्य प्रदेश के शहडोल के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार देश के प्रधानमंत्री शहडोल जिले के दौरे पर आए थे. उन्होंने यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी. इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकरिया गांव में अपने-अपने क्षेत्र के प्रतिभावान व्यक्तियों के साथ चर्चा की थी. लेकिन पीएम मोदी सबसे ज्यादा प्रभावित विचारपुर गांव के नन्हे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुए थे.

जर्मनी जाएंगे खिलाड़ी

इस चर्चा के बाद तो मानों प्रधानमंत्री को गांव का नाम ही याद हो गया है. तब से लेकर अब तक वे कई बार बड़े मंचों पर विचारपुर गांव का जिक्र कर चुके हैं. हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों का एक बार फिर से जिक्र किया है. इसके पीछे की वजह यह है कि जर्मनी के फुटबॉल कोच डिटमायर ने 4 बच्चों को जर्मनी में प्रशिक्षण देने की इच्छा जताई है. जिक्र का असर ये हुआ है कि अब इन आदिवासी खिलाड़ियों के दिन फिरने वाले हैं.

गजब है मिनी ब्राजील की कहानी (ETV Bharat)

क्या है मिनी ब्राजील?

शहडोल जिला मुख्यालय से लगा हुआ विचारपुर गांव है. यहां करीब 90 प्रतिशत पॉपुलेशन ट्राइबल है. गांव में फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज है, हर दूसरे घर में फुटबॉल के नेशनल खिलाड़ी मिल जाएंगे. गांव का माहौल ऐसा है कि बच्चे होश संभालते ही फुटबॉल ग्राउंड पर नजर आते हैं, इसलिए गांव की पहचान ही मिनी ब्राजील के नाम से है. अब तो मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील विदेशों में भी अपनी पहचान बनाना शुरू कर चुका है.

साल 2023 में नन्हें फुटबॉल खिलाड़ियों के मिले थे पीएम मोदी (ETV Bharat)

मोदी के मन में बसता है मिनी ब्राजील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मन की बात के 103वें एपिसोड में शहडोल के मिनी ब्राजील का जिक्र किया था. तब पूरे देश ने शहडोल के मिनी ब्राजील के बारे में सुना था. उस दौरान उन्होंने गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की थी. उसके बाद पीएम मोदी ने मार्च 2025 में अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्सफ्रिडमैन के साथ चर्चा के दौरान फिर से मिनी ब्राजील के नाम से फेमस विचारपुर गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में जिक्र किया. बीते रविवार 31 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने मिनी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों को लेकर अच्छी खबर सुनाई है.

अभ्यास करते फुटबॉल खिलाड़ी (ETV Bharat)

मिनी ब्राजील से जर्मनी तक का सफर

मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि "बीते दिनों वह अमेरिकन पॉडकास्टर के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जो दुनिया में सुना और देखा गया था. पॉडकास्टर से चर्चा के दौरान बातों ही बातों में उन्होंने मध्य प्रदेश के मिनी ब्राजील के बारे में बताया था. इस पॉडकास्ट को जब जिसे जर्मनी के फुटबॉल कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर ने सुना और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की पेशकश की है. साथ ही जर्मनी के लिए बुलावा भेजा है." अब मिनी ब्राजील के 4 खिलाड़ी जिसमें 2 बालक, 2 बालिका और एक कोच जर्मनी की उस अकादमी में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे.

मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों के पीएम भी मुरीद (ETV Bharat)

मिनी ब्राजील के लिए बड़ा मौका

मिनी ब्राजील की खिलाड़ी यशोदा सिंह ने बताया," वो विचारपुर गांव की रहने वाली हैं. वे 6 बार नेशनल खेल चुकी हैं. वर्तमान में शहडोल के कंचनपुर में फुटबॉल की कोचिंग दे रही हैं. साथ ही रिलायंस फाउंडेशन में भी जुड़ी हैं. जब भी इन सबसे समय मिलता है अपने गांव के बच्चों को भी सिखाती हैं. वो कहती हैं कि ये हमारे लिए और मिनी ब्राजील के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है. ये पहली बार है कि विचारपुर गांव के खिलाड़ी जर्मनी ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं."

गांव के लिए टर्निंग प्वाइंट

फुटबॉल खिलाड़ी रजनी सिंह ने कहा, "विचारपुर गांव वर्तमान में मिनी ब्राजील के रूप में पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है. मैंने साल 2003 में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना शुरू किया था, अब तक 11 नेशनल खेल चुकी हूं. प्रधानमंत्री द्वारा बड़े-बड़े प्लेटफार्म पर बार-बार गांव का जिक्र किया गया, जिससे गांव को देशभर में मिनी ब्राजील के रूप में पहचान मिली. यह हमारे गांव और गांव के युवा खिलाड़ियों के लिए टर्निंग प्वाइंट रहा."

मिनी ब्राजील के खिलाड़ियों को मिली खुशखबरी (ETV Bharat)

युवाओं को मिले पंख तो बड़े मंच पर दिखेंगे

शंकर दाहिया जो फुटबॉल के लिए क्रेजी हैं, वे बताते हैं 5 साल की उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था. वे 2010 में नेशनल भी खेल चुके हैं, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वे बड़े प्लेटफार्म पर देश का नाम रोशन कर पाते. फिलहाल, वे फुटबॉल खेल से जुड़े कोर्स करके कोच बन गए हैं. वो कहते हैं जिस तरह से इन दिनों मिनी ब्राजील देश दुनिया में छाया हुआ है. उससे उम्मीद यही है कि आगे चलकर मिनी ब्राजील के खिलाड़ी बड़ा नाम कमाएंगे."

प्रैक्टिस करते नन्हे फुटबॉल खिलाड़ी (ETV Bharat)

गांव के लिए गर्व की बात

गांव के पूर्व सरपंच शीतल सिंह टेकाम ने बताया, "इस गांव में पुराने समय से फुटबॉल खेल का प्रचलन रहा है. आज जिस लेवल पर पहुंच गया है हम गांव वालों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम यहां तक पहुंच पाएंगे. देश के प्रधानमंत्री 2 से 3 बार इस छोटे से गांव का जिक्र कर चुके हैं. अब बच्चों को शासन प्रशासन से सहयोग मिल रहा है तो एक उम्मीद है की इस गांव के युवा खिलाड़ी आगे चल कर गांव, प्रदेश और देश का नाम आगे बढ़ाएंगे."

फुटबॉल खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेंटर (ETV Bharat)

हर दूसरे घर में नेशनल खिलाड़ी

विचारपुर एक छोटा सा ट्राइबल गांव है, यहां के हर दूसरे घर से आपको फुटबॉल के नेशनल खिलाड़ी मिल जाएंगे. एक दो नेशनल की बात अलग है, इस गांव में जत्थों में ऐसे खिलाड़ी हैं जो कई नेशनल खेल चुके हैं. बड़ी बात ये है कि ट्राइबल गांव होने के बावजूद यहां की लड़कियां फुटबॉल के खेल में कमाल हैं. कई लड़कियां भी फुटबॉल में नेशनल खेल चुकी हैं और अभी भी लगातार खेलती जा रही हैं.