ETV Bharat / state

मिनी ब्राजील की बेटी मध्य प्रदेश की टीम से दिखाएगी जलवा, गुजरात में होगा मुकाबला

शहडोल के विचारपुर में सांई सब सेंटर की कोच लक्ष्मी सहीस ने बताया कि "शहडोल जिले की रहने वाली उमा केवट का सिलेक्शन राष्ट्रीय ओपन सीनियर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हो गया है. उमा केवट का मध्य प्रदेश टीम में सिलेक्शन होने के बाद उनके चाहने वालों के बीच खुशी का ठिकाना नहीं है. शहडोल के लिए ये एक बड़ा एचीवमेंट है."

शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल जिला अब अपनी पहचान मिनी ब्राजील के नाम से बना रहा है, जिसकी ख्याति अब देश विदेश तक फैल रही है. साथ ही साथ यहां के खिलाड़ी भी अपना जलवा लगातार बिखेर रहे हैं. अभी हाल ही में शहडोल की बेटी उमा केवट ने मध्य प्रदेश की महिला सीनियर टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है. जिसके बाद वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं.

कोच लक्ष्मी सहीस बताती हैं कि "उमा केवट की उम्र लगभग 22 साल है और वो वर्तमान में मध्य प्रदेश की बेस्ट गोलकीपर में से एक हैं. उनके खेल में एक अलग ही टैलेंट है. उमा केवट के खेलने का अंदाज जिस तरह का है. अगर उन्हें प्रॉपर सुविधाएं मिलती रहीं और अच्छे कोच मिलते रहे सही मार्गदर्शन मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उमा केवट मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतीय महिला टीम से भी खेलती नजर आएंगी."

बेस्ट गोलकीपर हैं उमा केवट (ETV Bharat)

मिला बेस्ट गोलकीपर का अवॉर्ड

उमा केवट ने अभी हाल ही में खेल दिवस के मौके पर खेले गए सद्भभावना मैच में बेस्ट गोलकीपिंग कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था. ये मुकाबला भोपाल के टीटीनगर स्टेडियम में खेला गया था. मैच शहडोल जिले के विचारपुर मिनी ब्राजील और सरदारपुर के बीच खेला गया था, जहां उन्हें बेस्ट गोलकीपर चुना गया था, जिसमें 21 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की गई थी.

कहां और कब खेले जाएंगे मैच

नेशनल ओपन सीनियर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन करा रहा है. इस टूर्नामेंट के मुकाबले गुजरात के भावनगर में खेले जाएंगे. जिस पर शहडोल वालों की भी नजर रहेगी क्योंकि इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश महिला टीम से शहडोल की उमा केवट भी अपना जौहर दिखाती नजर आएंगी.

मिनी ब्राजील से जर्मनी तक का सफर

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मन की बात के 103वें एपिसोड में शहडोल के मिनी ब्राजील का जिक्र किया था. उसके बाद पीएम मोदी ने मार्च 2025 में अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्सफ्रिडमैन के साथ चर्चा के दौरान फिर से मिनी ब्राजील के नाम से फेमस विचारपुर गांव के फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में जिक्र किया.

बीते रविवार 31 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने मिनी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ियों को लेकर अच्छी खबर सुनाई थी. इस पॉडकास्ट को जब जर्मनी के फुटबॉल कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर ने सुना तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने की पेशकश की है, साथ ही जर्मनी के लिए बुलावा भेजा है.

अक्टूबर महीने में जर्मनी की उड़ान भरेंगे 4 खिलाड़ी

विचारपुर के खिलाड़ी अब अक्टूबर महीने में जर्मनी की उड़ान भरेंगे. 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ये खिलाड़ी जर्मनी में ही रहेंगे. बाकायदा सिलेक्शन प्रोसेस से इनमें से 4 खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाएगा. जिसमें 2 बालक और 2 बालिका होंगी. चयन के अलग-अलग क्राइटेरिया में इन खिलाड़ियों को जांचा परखा जाएगा. इसके बाद विचारपुर की पूरी टीम में से 2 मेल और 2 फीमेल प्लेयर्स को जर्मनी जाने का मौका मिलेगा.