मिनी ब्राजील की बदल रही तकदीर, देर रात खिलाड़ी भरेंगे जर्मनी के लिए उड़ान

जर्मनी जाने से सीएम मोहन यादव से खिलाड़ियों ने की मुलाकात ( ETV Bharat )

मिनी ब्राजील कहे जाने वाले विचारपुर गांव के पांच खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी जा रहे हैं. जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से चल रही है, हाल ही में ये खिलाड़ी शहडोल से भोपाल होते हुए मुंबई गए थे. जहां सभी खिलाड़ियों का वीजा बनवाया गया. जिसके बाद वे सभी लोग भोपाल लौट गए. भोपाल में जर्मनी जाने की पूरी तैयारी करवाई गई.

शहडोल: आदिवासी बाहुल्य गांव विचारपुर अब विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है. इस गांव की पहचान अब मिनी ब्राजील के रूप में हो रही है. शहडोल के मिनी ब्राजील की तकदीर बदलने जा रही है, क्योंकि यहां के खिलाड़ी कुछ ही घंटे बाद जर्मनी के लिए उड़ान भरने वाले हैं.

शनिवार को जर्मनी के लिए भरेंगे उड़ान

खेल एवं युवा कल्याण विभाग शहडोल के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय सोंधिया बताते हैं कि "यह खिलाड़ी बीते गुरुवार को भोपाल से दिल्ली के लिए फ्लाइट से रवाना हो गए हैं. दिल्ली में सभी खिलाड़ी एक दिन आराम करेंगे. उसके बाद शानिवार (4 अक्टूबर) को देर रात 1:40 बजे दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर जर्मनी के लिए रवाना होंगे."

रिसीव करने के लिए अधिकारी पहुंचे

जर्मनी में खिलाड़ियों की 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक विशेष ट्रेनिंग चलेगी. इस प्रशिक्षण के बाद फिर वह 13 अक्टूबर को भारत के लिए रवाना हो होंगे. सभी लोग 14 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद भोपाल होते हुए शहडोल पहुंचेंगे. जर्मनी में स्थित एंबेसी भारतीय एंबेसी के अधिकारी भारत पहुंच गए हैं, इन अधिकारी के साथ ही भारतीय खिलाड़ी जर्मन जाएंगे.

मशहूर जर्मन फुटबॉलर बीयर्सडॉर्फर देंगे ट्रेनिंग (ETV Bharat)

कौन-कौन खिलाड़ी जा रहे दिल्ली?

मिनी ब्राजील से जर्मनी जाने वाले खिलाड़ियों के नाम और कोच का नाम ईटीवी भारत ने पहले बताया था. जर्मनी जा रहे खिलाड़ियों के साथ बतौर कोच लक्ष्मी सहीस जा रही हैं, जोकि विचारपुर गांव में स्थित सांई के सब सेंटर स्मॉल फीडर केंद्र की कोच भी हैं. इसके अलावा 16 वर्षीय सुहानी कोल जा रही हैं. वह बतौर गोलकीपर फुटबॉल खिलाड़ियों में प्रसिद्ध है.

जर्मनी कोच देंगे ट्रेनिंग

इसके अलावा 14 वर्षीय सानिया कुंडे, विचारपुर निवासी वीरेंद्र बैगा, 16 साल के मनीष घंसिया जर्मनी जा रहे हैं, मनीष घंसिया बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं और उनकी मां भी एक शानदार फुटबॉल खिलाड़ी रही हैं. इसके अलावा 14 वर्षीय प्रीतम कुमार भी जर्मनी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं.

शनिवार को जर्मनी के लिए भरेंगे उड़ान (ETV Bharat)

दिल्ली जाने से पहले सभी खिलाड़ियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी. सीएम मोहन यादव ने उनका उत्साह वर्धन किया. इन खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि "ये मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. मिनी ब्राजील विचारपुर के 5 खिलाड़ी जिसमें दो लड़कियां हैं, तीन लड़के सहित एक कोच जर्मनी जा रहे हैं." इन सभी को जर्मन में वहां के प्रतिष्ठित दिग्गज कोच और बुंदेसलीगा के पूर्व खिलाड़ी डाइटमार बेयर्सडॉर्फर ट्रेनिंग देंगे.