शहडोल में आयोडीन सॉल्यूशन कांड, मरीजों की बॉडी पर रिएक्शन, जल रही स्किन, पड़ रहे फफोले

शहडोल मेडिकल कॉलेज में सॉल्यूशन के रिएक्शन का मामला ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 8:29 PM IST 5 Min Read