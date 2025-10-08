शहडोल में आयोडीन सॉल्यूशन कांड, मरीजों की बॉडी पर रिएक्शन, जल रही स्किन, पड़ रहे फफोले

शहडोल में आयोडीन सॉल्यूशन कांड, मरीजों की बॉडी पर रिएक्शन, जल रही स्किन, पड़ रहे फफोले
शहडोल में आई नई आफत, मेडिकल कॉलेज में आयोडीन सॉल्यूशन के इस्तेमाल से मरीजों के ऊपर दिख रहे हैं खतरनाक रिएक्शन.
शहडोल: छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है. प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. अब शहडोल मेडिकल कॉलेज में एक अलग तरह का मामला सामने आया है. ऑपरेशन से पहले इस्तेमाल किया जाने वाला पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन मरीजों के लिए जहरीला साबित हो रहा है. सॉल्यूशन लगाते ही स्किन के जलने, फफोले पड़ने और सॉल्यूशन वाले स्थान पर लाल निशान बनने के मामले सामने आए हैं. इससे मरीज काफी परेशान हैं. इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है.
स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले क्षेत्र का ये हाल
शहडोल, मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के प्रभार वाला जिला है. ऐसे में यहां इस तरह के मामले आना पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहा है. शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन से पहले जो पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन मरीजों को लगाया जाता है, वो उनके लिए काफी दर्दनाक साबित हो रहा है.
इस सॉल्यूशन के लगाते ही मरीजों की स्किन जलने, फफोले पड़ने, सॉल्यूशन वाले स्थान पर लाल निशान बनने का मामले सामने आया है. कई मरीजों का कहना है कि उनकी चमड़ी छिल गई. इस सॉल्यूशन का उपयोग सर्जरी के अलावा प्रसव के समय भी किया जाता है. ऐसे में शहडोल मेडिकल कॉलेज में इस्तेमाल किया जाने वाला पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन मां-बच्चे दोनों के लिए खतरा बन रहा है.
डिलीवरी के बाद से प्रसूता को आने लगी समस्याएं
जनकपुर बैरासी के सत्येंद्र सेन की पत्नी की डिलीवरी शहडोल मेडिकल कॉलेज में हुई है और वो यहीं पर एडमिट हैं. सत्येंद्र सेन बताते हैं कि "मेरी पत्नी की पीठ में दाने पड़ गए हैं. कमर के ऊपर का हिस्सा काला पड़ गया है. सूजन आ गई है. प्रभावित हिस्से में हमेशा दर्द रहने लगा है. ये सब समस्या डिलीवरी के बाद ही शुरू हुई है. डॉक्टरों ने पता नहीं ऐसा क्या लगा दिया है कि ये प्रॉब्लम हो रही है. 2-3 दिन से हम नर्सों से बता रहे थे तो वो कह रही थी कि ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो हमने इसके बारे में डॉक्टर को बताया तो उन्होंने दवा लिखी है."
क्या बोले मेडिकल कॉलेज के डीन?
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शहडोल मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश बी राम टेके का कहना है कि "ऑपरेशन से पहले मरीज की स्किन को साफ करने के लिए पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन लगाया जाता है. कुछ मरीजों में माइल्ड लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन हुए थे. उन मरीजों को हमने स्किन में रेफर कर दिया था. 3-4 दिन में उनका पूरी तरह से इलाज हो गया."
डीन ने कहा, "गर्भवती महिलाओं का जब ऑपरेशन होता है, तो उस दौरान उनकी इम्यूनिटी कम होती है. जिस वजह से उनके अंदर ये रिएक्शन देखने को मिले हैं. इसी आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल दूसरे मरीजों पर भी किया गया है, लेकिन किसी को कोई रिएक्शन नहीं देखा गया. हालांकि डीन ने स्वीकार किया कि इस सॉल्यूशन के इस्तेमाल से कुछ मरीजों के शरीर में रिएक्शन हुआ है.
पुरानी बैच की दवा का बंद हुआ यूज
इस मामले में कार्रवाई को लेकर पूछे जाने पर डीन गिरीश बी राम टेके ने बताया कि "उस बैच की दवा का उपयोग बंद कर दिया गया था. अभी हम नए बैच की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं. अब हम पता करेंगे की अब जिस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया गया है वो उसी बैच की है या नई है. इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है.
नए बैच के सॉल्यूशन का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाएगा. डीन ने बताया कि मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले जो रिपोर्ट आती है वो हमारे पास थी. रिपोर्ट ठीक-ठाक थी इसलिए हमने उसका प्रयोग किया था. नए बैच के सॉल्यूशन की भी रिपोर्ट आ गई है वो भी ठीक-ठाक है. इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. हम इसकी रिपोर्ट बना चुके हैं. शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी."
कब से आ रहे ऐसे केस?
शहडोल मेडिकल कॉलेज में कब से ऐसे केस आ रहे हैं? इस सवाल पर डीन का कहना है कि "वैसे तो कह सकते हैं कि साल भर से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक-दो मामले ही सामने आए. हालांकि ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि इसी सॉल्यूशन की वजह से ये मामले आए थे. नियम के अनुसार जब कोई केस एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है तो हम उसकी कलेक्टिव रिपोर्ट फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजते हैं. हमने 5 जुलाई, 2025 को ही ये रिपोर्ट भेज दी थी."